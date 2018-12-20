Эксперимент: как я начал спать по 4 часа в сутки, практикуя полифазный сон, и что из этого вышло

Есть ли недостатки в полифазном сне?

Конечно. Я вовсе не пытаюсь приукрасить или излишне нахваливать весь этот процесс: это была одна из самых сложных вещей, которые я когда-либо делал. Но с каждым днем ​​мне становится все легче и легче соблюдать такой режим. При этом у меня все еще есть целый список недочетов в графике, которые могут или не могут повлиять на мою способность практиковать полифазный сон в долгосрочной перспективе (от нескольких месяцев до нескольких лет).

А вот ограничения, с которыми приходится столкнуться.

Никакого кофе

Не буду врать, это тяжело. Я не большой любитель кофе, но, безусловно, наслаждаюсь чашечкой хорошего напитка утром и во время обеда. Проблема заключается в том, что при многофазном цикле сна кофеин полностью разрушит ваш график и вашу способность восстанавливать дневной сон. Я, конечно, пытался обмануть организм и добавлял в свой рацион немного чая с сахаром после 11:30. Иногда благодаря этому организм быстрее запускался.

Никакого алкоголя

Стимуляторы, алкоголь и антидепрессанты точно так же портят ваши циклы сна. Например, в среду вечером я выпил пива с друзьями, и это всерьез отбросило мой график сна. Конечно, такой строгий режим поднимает некоторые вопросы о полноценной социальной жизни. Например, что произойдет, если я захочу пойти на вечеринку в 10 вечера? Что делать, если идет хороший фильм, но он начинается в 9:30 вечера?

Прямо сейчас я сознательно жертвую этими вещами, потому что мое новое расписание требует иного. Я подозреваю, что это, вероятно, одна из ключевых причин, по которой большинство людей никогда не пробуют многофазный сон: для этого действительно нужен дисциплинированный график, который требует жертвовать личной жизнью. Один из вариантов, который я рассматриваю - просто перенести все циклы сна обратно на 2 часа. Это будет означать, что основной сон длится с 01:00 до 04:00, а последний сон вечером - с 7:30 до 7:50. Такой график может открыть гораздо больше возможностей с точки зрения вечерних мероприятий и социальной жизни.

Физические упражнения и фитнес

С этим еще больше непонятного. Вопрос в том, сможете ли вы по-прежнему тренироваться при сокращенном количестве часов сна? Мой ответ - «нет», однако еще две недели назад я бы сказал, что придерживаться многофазового сна в принципе невозможно. Если вы спортсмен, то я бы порекомендовал изучить влияние лишения сна на работу мышц и всего организма.

Я не спортсмен, поэтому все еще чувствую себя достаточно комфортно, чтобы справляться с ежедневной рутиной, но если я вдруг решусь снова заняться бегом на длинные дистанции, то думаю, что мне нужно будет отрегулировать некоторые части своего режима.

Скука

Думаю, стоит предупредить и об этом, хотя скука для кого-то может означать совершенно разные вещи. Как я упоминал выше, во время практики полифазного сна я обнаружил, что довольно быстро начинаешь скучать.

Если вы спите всего четыре часа в день, это означает, что есть четыре новых часа неструктурированного времени, когда остальной мир, вероятно, спит. Для меня это промежуток между 2:30 и 6:30. Представьте себе, что после нескольких недель или месяцев у вас будет на 25% больше свободного времени, чем есть сейчас - вполне возможно, что у вас просто закончатся дела. Так что важно, чтобы у вас всегда было что-то новое для изучения.