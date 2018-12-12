Скальпель не нужен: можно ли убрать горбинку на носу или скорректировать веки без операции?

Наталья Екшибарова косметолог клиники эстетической медицины DEGA Для исправления формы носа нужны очень плотные филлеры, только им удастся держать объем. Иногда косметологи выбирают препараты на основе гиалуроновой кислоты, иногда — на основе гидроксиапатита кальция. Я отказываюсь делать филлерами глобальную коррекцию носа и провожу ее только в тех ситуациях, когда дефекты незначительные. Часто обращаются пациенты, у которых уже была ринопластика. Они не готовы проводить повторную операцию, при этом хотят изменить какие-то мелочи, которые их не устраивают. Недавно ко мне на прием пришел молодой человек, жаловавшийся на неспадающий отек носа после рино. Мы избавились от отека, но спинка все равно осталась недостаточно ровной. Решили проблему полмиллилитра филлера, и пациент уже не думает о вторичной ринопластике. Ему нужно просто периодически, раз в пару лет, появляться у косметолога для повторения процедуры».