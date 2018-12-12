Скальпель не нужен: можно ли убрать горбинку на носу или скорректировать веки без операции?
В каких случаях для исправления профиля будет достаточно укола ботокса, а для коррекции формы век — контурной пластики филлерами или лазерной шлифовки? И почему губы вмещают не бесконечный объем гиалуроновой кислоты? Разбираемся вместе с косметологами и хирургами.
Хочется исправить форму носа, но без хирургии. Реально ли это?
Если вы мечтаете об идеальном носе, необязательно записываться на консультацию к пластическому хирургу. Шприц гиалуроновой кислоты способен убрать небольшие деформации, впадинки и неровности спинки носа. Ключевое слово здесь — небольшие. Также для коррекции используется ботулотоксин: инъекция в основание носа сделает его менее подвижным при разговоре, а кончик — более вздернутым.
- Сколько длится процедура: 30 минут
- Продолжительность эффекта: до 2 лет
- Хирургическая альтернатива: ринопластика
Что думает косметолог?
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Наталья Екшибарова косметолог клиники эстетической медицины DEGA
Для исправления формы носа нужны очень плотные филлеры, только им удастся держать объем. Иногда косметологи выбирают препараты на основе гиалуроновой кислоты, иногда — на основе гидроксиапатита кальция. Я отказываюсь делать филлерами глобальную коррекцию носа и провожу ее только в тех ситуациях, когда дефекты незначительные. Часто обращаются пациенты, у которых уже была ринопластика. Они не готовы проводить повторную операцию, при этом хотят изменить какие-то мелочи, которые их не устраивают. Недавно ко мне на прием пришел молодой человек, жаловавшийся на неспадающий отек носа после рино. Мы избавились от отека, но спинка все равно осталась недостаточно ровной. Решили проблему полмиллилитра филлера, и пациент уже не думает о вторичной ринопластике. Ему нужно просто периодически, раз в пару лет, появляться у косметолога для повторения процедуры».
Что думает хирург?
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Александр Адмакин заведующий отделением пластической хирургии клиники «АБИА»
При искривлении носа, большой горбинке или широких ноздрях филлеры и нити не помогут. Тем более если есть функциональные проблемы с дыханием, в таких случаях необходима септопластика. А эстетические проблемы решает ринопластика. Основные ее этапы — удаление горбинки носа, пластика кончика, уменьшение ноздрей. Часто на консультацию к хирургу приходят пациенты, которые уже пытались решить свою проблему филлерами, но из этого ничего не вышло. Главное, чтобы косметологи не вводили препараты многократно и необоснованно, — иначе в тканях развиваются фиброзы и приходится их убирать уже хирургическим путем. Косметологические методы в ринопластике всего лишь помогают достичь приемлемого результата, но решить серьезные проблемы способна только пластическая хирургия».
Может ли косметолог изменить форму век?
Косметологи сходятся во мнении: если у пациента есть грыжи, лишняя кожа в области век, серьезные впадины и склонность к отекам, то лучше отправить его на операцию, а не пытаться решить эти проблемы иначе. Если речь идет о минимальных дефектах, то можно обойтись и без хирурга. От «гусиных лапок» поможет избавиться ботулотоксин, от небольшого провала слезной борозды — контурная пластика. От синюшного цвета — биоревитализация или лазер. Для небольшого сокращения кожного лоскута в зоне вокруг глаз можно попробовать лазерную шлифовку, иногда ее используют даже во время самой блефаропластики, чтобы усилить ее эффект.
- Сколько длятся процедуры: 30 минут
- Продолжительность эффекта: 1–2 года
- Хирургическая альтернатива: блефаропластика
За новыми губами — к хирургу или косметологу?
Коррекция губ в большинстве случаев — как раз удел косметологов. Чтобы избежать бугров, комков и фиброза при постоянном введении филлеров в эту зону, врачи выбирают препараты гиалуроновой кислоты нового поколения и атравматичные техники введения. Например, косметолог Нелля Соломаха рекомендует бежать прочь от врача, который вводит иглу прямиком в губы. Это прошлый век. Для заполнения губ филлером достаточно сделать две точки входа со стороны щеки. Некоторые запросы пациентов косметологи все же не способны удовлетворить: например, избавить от ярко выраженной асимметрии или сделать из тонких губ рот как у Анджелины Джоли. В таком случае можно задуматься о хейлопластике. Во время операции врач меняет положение губы, в частности красной каймы, поднимая и выворачивая ее. Правда, мнения пластических хирургов по поводу этой операции расходятся. Павел Куприн, например, проводит хейлопластику в самых крайних случаях — говорит, что после нее все же могут оставаться рубцы.
- Сколько длится процедура: 30 минут
- Продолжительность эффекта: до 1 года
- Хирургическая альтернатива: хейлопластика
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