Мало кто поспорит с тем, что человек — творец своей судьбы, а значит, лично закладывает кирпичики в стены здания собственного будущего. И чтобы увидеть, что ждет впереди, не нужно обращаться к гадалкам или волшебному шару, а достаточно просто честно ответить «из какого материала я строю свое завтра?» Об этом вопросы нашего теста.

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