Алфавит здоровья от А до Я

Витамин-многостаночник — А, как менеджер высшего звена, отвечает и за хорошее зрение, и за здоровье кожи, и за крепкую нервную систему. При этом, как всякий хороший сотрудник, он практически незаменим: ни один из продуктов питания не может полностью покрыть его недостаток. При этом в 90-е годы был придуман «золотой рис» — генномо-дифицированный сорт, обогащенный витамином А. Правда, из-за тогдашнего недоверия к генной инженерии метод не пошел. Что, возможно, и к счастью. Так как витамин А может накапливаться в организме, а передозировки ретинола чреваты многими проблемами, в том числе, с печенью. Безопасная альтернатива — натуральный источник витамина А —бета-каротин. В отличие от животного ретинола, он содержится только в продуктах растительного происхождения, а его излишки легко выводятся организмом, не вызывая передозировок. Максимум, что может произойти — это кожа на время станет желтоватой. Как у советских студентов на сезонном сборе урожая морковки.