Алфавит здоровья от А до Я

Что лучше: апельсины, поливитамины или просто аскорбинка? Можно ли стать оранжевым от морковки? Почему не стоит есть печень белого медведя, а говорить «авитаминоз» — неправильно? Собрали все самое интересное и полезное о наиболее изученных нутриентах с доказанным воздействием и построили по алфавиту. В профессиональных nutrition-программах корпорации Siberian Wellness можно найти все буквы, которые нам необходимы для отличного самочувствия.
Как только вы ознакомитесь с алфавитом, предлагаем перейти от теории к практике и узнать свое будущее в тесте, отвечающем на вопрос «из какого материала я строю свое завтра?». Еще одно рассуждение на эту тему вы можете найти в статье «Биохакинг. Мифы и правда в 10 карточках», в которой мы вместе с экспертами Siberian Wellness разбираемся в вопросе.