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Алфавит здоровья от А до Я

Что лучше: апельсины, поливитамины или просто аскорбинка? Можно ли стать оранжевым от морковки? Почему не стоит есть печень белого медведя, а говорить «авитаминоз» — неправильно? Собрали все самое интересное и полезное о наиболее изученных нутриентах с доказанным воздействием и построили по алфавиту. В профессиональных nutrition-программах корпорации Siberian Wellness можно найти все буквы, которые нам необходимы для отличного самочувствия.

Как только вы ознакомитесь с алфавитом, предлагаем перейти от теории к практике и узнать свое будущее в тесте, отвечающем на вопрос «из какого материала я строю свое завтра?». Еще одно рассуждение на эту тему вы можете найти в статье «Биохакинг. Мифы и правда в 10 карточках», в которой мы вместе с экспертами Siberian Wellness разбираемся в вопросе.

Витамин-многостаночник — А, как менеджер высшего звена, отвечает и за хорошее зрение, и за здоровье кожи, и за крепкую нервную систему. При этом, как всякий хороший сотрудник, он практически незаменим: ни один из продуктов питания не может полностью покрыть его недостаток. При этом в 90-е годы был придуман «золотой рис» — генномо-дифицированный сорт, обогащенный витамином А. Правда, из-за тогдашнего недоверия к генной инженерии метод не пошел. Что, возможно, и к счастью. Так как витамин А может накапливаться в организме, а передозировки ретинола чреваты многими проблемами, в том числе, с печенью. Безопасная альтернатива — натуральный источник витамина А —бета-каротин. В отличие от животного ретинола, он содержится только в продуктах растительного происхождения, а его излишки легко выводятся организмом, не вызывая передозировок. Максимум, что может произойти — это кожа на время станет желтоватой. Как у советских студентов на сезонном сборе урожая морковки.
Витамин В открыл в начале прошлого века польский ученый Казимир Функ, он же впервые ввел сам термин «витамины». Функ, правда, наивно полагал, что это один витамин. А оказалось, что их целый оркестр, у каждого участника которого незаменимая роль. Первые скрипки — тиамин (B1) и рибофламин (B2): один предотвращает развитие депрессии и помогает пищеварению, второй необходим для здоровой кожи, ногтей и роста волос. За дирижерским пультом — цианокобаламин (B12): он помогает поддерживать гемоглобин на нужном уровне. В программе NATURAL VITA­MINS витамины B содержатся в органической форме, в виде продуктов дрожжевого синтеза ─ этот метод считается одним из самых чистых и органических.
В составе этого уникального природного антистресса вообще много загадочного. Например, алкалоид актинидин, который снимает раздражительность у людей и при этом дьявольски опьяняет кошек. Или валериановая кислота, которая помогает нам «держать удар» в стрессовой ситуации, а при регулярном приеме улучшает качество сна. И, что самое удивительное, все это, — совершенно не вызывая зависимости, чем грешат порой многие седативные средства.
В мире растений гинкго — последний самурай. Он, среди немногочисленных живущих до сих пор видов, помнит не только ВОВ, но и войну с Наполеоном. Большим фанатом гинкго был Гёте: очень уж нравилась немецкому классику необычная форма «листочков любви», которые он прикладывал к амурным письмам. А вот современные фармацевты ценят эти листики за богатое содержание в них флавонолгликозидов, способствующих усилению памяти и повышающих концентрацию внимания.
Солнце без солнца: в отличие от витамина D3, который синтезируется только самим организмом при воздействии на него ультрафиолета, кальциферол (необходимый для усвоения кальция и хорошего обмена веществ) можно получить и в серых условиях русского межсезонья. Другой вопрос — откуда. В растениях его мало, в печени белого медведя — слишком много, а вот в дрожжах — в самый раз. Тем более что источник этот более чем проверенный: в случае с витамином D дрожжевой метод применяется аж с 1930 года.
Главный природный антиоксидант, в природном виде витамин Е, содержится в нерафинированном масле, яйцах, орехах и молочных продуктах. Однако для того, чтобы поддерживать нужный уровень витамина (а потребности в нем особенно велики у детей, беременных и кормящих женщин), съедать этих продуктов нужно в раблезианских объемах. Спасибо швейцарскому ученому Паулю Карреру: в 1938 году он спас наши желудки, синтезировав α-токоферол, который с тех пор стали активно включать в составе БАДов и поливитаминов. Наиболее эффективные современные комплексы содержат витамин Е в естественной форме, но более концентрирован­ном виде. Часто в сопровождении других веществ, усиливающих его эффект: например, витаминов С и А.
Экстракт именно этого природного нейробустера применяли советские спортсмены на Олимпийских играх 1972 года в качестве натурального разрешенного допинга. И не уди­вительно. Женьшень улучшает кровоснабжение мозга, помогает справиться с хронической усталостью и повышает концентрацию внимания. Так что в гонках по карьерной лестнице он тоже будет незаменим.
Хотя укрепляющие и антистрессовые свойства зеленого чая известны человечеству с глубокой древности, ключ эффектив­ности был найден лишь в 1949 году. Разгадкой стало вещество L-теанин — уникальная аминокислота, обладающая способностью расслаблять организм без седативного эффект и стимулировать выработку дофамина — «гормона счастья». А еще L-теанин повышает устойчивость к стрессу. В отличие, кстати, от кофеина.
Собственный Научно-инновационный центр Siberian Wellness, передовые технологии и современные hi-tech компоненты — основа для выпуска новых, уникальных продуктов. Мир не стоит на месте: каждые несколько лет на рынок выходят прорывные решения в области биологически активных веществ. Научно-инновационный центр немедленно внедряет их в жизнь. Поэтому, например, в nutrition-программах используются капсулы Vcaps® (технология компании Lonza) — идеальные оболочки для чистых продуктов Siberian Wellness. Сделаны на основе растительных компонентов, имеют сертификаты кошерности и халяльности. А для получения сверхочищенных омега-3 кислот Incromega™ применяется тройная молекулярная дистилляция сырья (технология компании Croda Health Care). Таким образом, продукт освобождается от всех возможных вредных примесей и содержит крайне высокую концентрацию полезных активных веществ.
Открыли этот загадочный витамин еще в 1929 году, как вещество, способствующее свертыванию крови. А 70 лет спустя вдруг выяснилось, что это еще и регулировщик движения кальция в организме: он направляет полезный минерал туда, где он необходим, и забирает его оттуда, где ему не место, очищая, таким образом, сосуды. В современных натураль­ных комплексах К2 получают методом бактериальной ферментации, который позволяет выделить витамин не просто в натуральном виде, но и в хорошо усваиваемой форме.
Ярко-желтые лепестки календулы или подсолнуха нужны вовсе не для красоты. Этот цвет — следствие содержания в них большого количества пигмента лютеина, главная функция которого — поглощать свет. Между прочим, содержится лютеин не только в цветах, но и в макуле глазного яблока.
Для глаз это внутренние солнцезащитные очки. Вот почему прием натурального лютеина помогает даже при сильных нагрузках и длительной работе за компьютером сохранить здоровое зрение на долгие годы.
Магний — минерал номер один для жителей мегаполисов. От него зависит наша работоспособность и хорошее настроение. К тому же магний — это правая рука кальция, которая помогает его усвоению и препятствует утечке. К сожалению, более 70% жителей больших городов имеют дефицит магния. Причины банальны: мы много нервничаем, пьем кофе круглые сутки и едим фаст-фуд, а это главные враги магния. Скорректируйте рацион, меньше нервничайте и используйте добавки с органическими формами магния, которые хорошо усваиваются организмом и оптимальны в условиях жизни в больших городах. Жизнь сразу изменится к лучшему.
Безопасный природный допинг для тех, кто любит работать на пределе своих возможностей (которые, в теории вообще-то беспредельны). Эти вещества позволяют в любых обстоятельствах, при любых нагрузках сохранять ясность ума, хорошее настроение и отличную обучаемость. К натуральным природным нейробустерам относятся, например, экстракт женьшеня и гинкго билоба.
Входящая в группу омега-3 докозагексаеновая кислота — самая важная среди всех полиненасыщенных кислот. В круг обязанностей ДГК входит: поддерживать здоровье глаз и головного мозга, снижать уровень депрессии и тревоги, бороться с морщинами, способствовать красоте волос и ногтей. Одна беда: получить ДГК можно только с продуктами питания — дикой рыбой или с БАДами. В составе комплекса NEUROVISION, например, содержится чистая ДГК в объеме 114% от суточной нормы потребления. Любители всего экологически чистого могут спать спокойно: ДГК Incromega полностью очищена от примесей, океанических загрязнений и ГМО.
Почему оливки — главные составляющие средиземноморской диеты — такие полезные? Разгадка — полифенол гидрокситирозол. Этот растительный пигмент не только отвечает за зеленовато-бурый оттенок плодов оливы, но и защищает ДНК клеток человека от разрушительного воздействия оксидантов. Правда, содержится он не во всяком оливковом масле, а лишь в самом свежем первого отжима.
Посещать диетолога, который будет следить за уровнем витаминов в рационе или регулярно сдавать анализ на содержание нутриентов в крови, — все это, конечно, похвально, но с ритмом жизни в больших городах мало совместимо. Удобный выход — готовые комплексные решения, как в программе Siberian Super Natural Nutrition. NATURAL VITAMINS, например, подходит для укрепления всего организма, NEUROVISION — для поддержания зрения и мозга при напряженной умственной работе, а STRESS RE. LIVE для борьбы со стрессом. В каждом из комплексов — витамины и минералы натурального происхождения в удобной форме в рамках суточной нормы — в одном пакетике на каждый день.
Селен — вездесущий элемент. Он входит в состав более 200 гормонов и ферментов, поддерживая эластичность кожи, здоровье волос и отвечая за десятки других важных процессов. Природные источники селена: орехи, фасоль, гречка, овес. Однако из-за использования удобрений, содержание этого вещества в них за последние годы в разы сократилось. Хорошо, что органического селена, полученного дрожжевым методом, это не касается. Для его производства не нужны химикаты, поэтому селен, который получается таким способом — самый чистый, органический и легкоусвояемый.
Нутриенты в nutrition-программах Siberian Wellness — это первые натуральные витамины и витаминоподобные вещества полностью органического происхождения. Их создание — результат длительного развития инновационных технологий и ответ на стремление современного человека к экологичному образу жизни. В качестве сырья для создания таких витаминов использованы инновационные ингредиенты мировых поставщиков и только органические самые ценные растения из сердца Сибири.
В составе натуральных витаминов из линеек NATURAL VITA­MINS, NEUROVISION и STRESS RE. LIVE полезные вещества содержатся не в чистом синтетическом виде (как в обычных витаминах), а в естественной своей форме — в компании с веществами-синергистами (например, биофлавоноидами). Это позволяет нутриентам и витаминам усваиваться максимально быстро и эффективно.
Если вы — вегетарианец, то прекрасно знакомы с этой водорослью. «Морской виноград», как ее еще называют, входит в основу рецептов вегетарианской ухи и мисо-супа. Как и многие фитостарожилы (фукус — одно из старейших растений на Земле), «морской виноград» содержит огромное количество микро- и макроэлементов, таких как фосфор, кальций, калий, йод, железо, селен, а также более десятка витаминов. Экстракт фукуса выводит токсины из организма, улучшает обмен веществ. Это незаменимый нутриент для людей с предрасположенностью к заболеваниям щитовидной железы, а также для тех, кто вынужден жить в неблагоприятной экологической обстановке. Короче говоря, для всех нас, жителей больших городов.
Витамин молодости и крепкого иммунитета — витамин С — старейший из синтезированных человеком. К сожалению, в чистом виде без своих природных помощников — биофлавоноидов — «аскорбинка» практически бесполезна. Поэтому принимать витамин С рекомендуется либо в составе поливитаминов, либо в виде натуральных витаминов в комби­нации с веществами-синергистами. Например, как в прог­рамме NATURAL VITAMINS, в виде природного комплекса Naturex, то есть экстракта ацеролы. В основе комплекса — экстракт ягод ацеролы, содержание витамина С в плодах которой в 15-20 раз превышает показатели апельсинов, и биофлавоноиды.
Для тех, кто много сидит за компьютером, ягоды черники — идеальный суперфуд. Благодаря содержащимся в ней веществам антоцианам, черника защищает органы зрения от воздействия оксидантов, предотвращает раннее старение глаз, а в качестве бонуса еще и благотворно влияет на пищеварение. Жаль только, что черника — ягода сезонная, и сезон этот очень короток. Выход — БАДы с экстрактом черники со стабильно высоким содержанием антоцианов, которые можно принимать в течение всего года.
Компания Siberian Wellness вот уже 20 лет идет в ногу с передовыми научными разработками, создавая современные товары для красоты и здоровья. Натуральные витамины — это первый в мире опыт создания витаминов природного происхождения. В составе нутриентов Siberian Super Natural Nutrition полезные вещества, как и в живых овощах и фруктах, содержатся в концентрированной форме, но в связанном виде —в компании с веществами-синергистами. Это обеспе­чивает максимально эффективное усвоение продукта.
Не просто отыскать полезное растение, не просто убедиться в его чистоте, не просто извлечь из него максимум пользы, но сделать это с уважением к природе, — таковы главные принципы экоподхода. Компания «Сибирское здоровье» ответственно подходит к сбору редкого фитосырья: используя щадящие методы сбора и обработки, и организовывая социальные просветительские программы. Одна из самых известных — «Охотники за травами» — была успешно реализована в этом году и была важным этапом в создании байкальской экологической тропы. Всего созданный компанией эко-фонд «Мир Вокруг Тебя» собрал и перенапра­вил свыше 36,5 млн рублей на «зеленые» проекты и соци­ально-просветительскую деятельность, в том числе в защиту сибирской природы.
Древняя истина: «Малые дозы — лекарства, а большие — яд» — относятся не только к медицинским препаратам, но и к витаминам. При создании натуральных витаминных комплексов активные вещества используются не просто в малых дозах, а именно в том количестве, которое необходимо современному человеку. Ингредиенты скомбинированы таким образом, чтобы идеально дополнять друг друга. Это обеспечивает максимум пользы и эффективную усвояемость организмом без риска передозировок.
Вопреки расхожему мифу, человек использует свой мозг не на 10%, а на все 100%. Другой вопрос, насколько эффективно он это делает. Как любой другой орган, мозг можно тренировать. Например, старым добрым чтением (его, кстати, современные ученые считают чуть ли не главным способом профилактики Альцгеймера), специальными упражнениями, регулярным цифровым детоксом и медитациями. Но, как и в любом виде фитнеса, тренировки для мозга неэффективны без правильного питания. Поэтому следите, чтобы в вашем меню было достаточно витаминов группы B, а также природных нейробустеров — в составе продуктов или в виде натуральных концентрированных БАДов.
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