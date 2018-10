Куннилингус не считается? Что на самом деле можно называть «сексом»

Давайте подробнее рассмотрим сексуальное действие, к которому особенно часто прибегают, чтобы подготовить женщину, — оральный секс. Цитируя Яна Кернера, автора практического руководства по оральному сексу для мужчин She Comes First («Она финиширует первой»): «Большинство мужчин считают куннилингус одним из аспектов прелюдии, аперитивом, который подают перед основным блюдом — соитием». Однако важно понимать, что этот «аперитив» для многих женщин и есть основное блюдо: именно так они испытывают оргазм! Несмотря на это, оральный секс редко считается полноценным актом. В упомянутом выше эксперименте среди участников от 18 лет до 29 лет 68% женщин сообщили, что считают сексом куннилингус, сделанный партнером, но только 33% мужчин сообщили, что считают сексом куннилингус, сделанный партнерше.

Помимо пугающего количества возможностей для сексуального недопонимания (два человека ложатся в постель, и один думает, что они занимаются сексом, а другой — что нет!), эти результаты отчетливо показывают: примерно две трети мужчин и треть женщин не считают сексом то действие, которое дает большинству дам возможность уверенно достичь оргазма. Это всего лишь прелюдия.