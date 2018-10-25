Куннилингус не считается? Что на самом деле можно называть «сексом»
В книге «Точка наслаждения» сексолог и сотрудник Университета Флориды Лора Минц рассуждает о причинах частого отсутствия оргазма у женщин во время гетеросексуальных контактов. Одной из основных автор считает то, что в нашей культуре принято думать, что секс — это это проникновение пениса в вагину, после которого мужчина эякулировал.
Выберите минутку, чтобы подумать, какое значение в нашей культуре имеет слово «секс». Что обычно подразумевают, говоря «Мы занимались сексом» или «Я бы хотел заняться с ней сексом!»? Если представили проникновение пениса в вагину (то есть половой акт), то попали точно в цель. Не нужно далеко ходить, чтобы убедиться: в современной западной культуре «секс» и «половой акт» — взаимозаменяемые понятия. Популярные журналы часто пишут о «лучших позах для секса», но речь в таких статьях обычно идет именно о позициях для полового акта. Даже словарь толкует секс как половой акт.
Учитывая всё это, почти не вызывают удивления результаты множества исследований, обнаруживших, что в нашей культуре большинство людей определяют секс как половой акт. Ведущие этих экспериментов давали участникам список сексуальных действий (например, пенильно-вагинальный половой акт, куннилингус, фелляция) и просили указать, что из перечисленного они считают сексом. Результаты оказались предсказуемыми: почти все исследуемые были уверены, что секс — это половой акт. Нашлись и те, кто посчитал «официальным» сексом оральный. Интересно, что говорили участники эксперимента об оргазме во время полового акта. Многие оказались убеждены: даже если женщина не испытала оргазма во время соития, это всё равно считается сексом. Однако если мужчина не достиг оргазма, это в корне меняет дело: называть это сексом согласились гораздо меньше испытуемых. Короче говоря, в нашей культуре принято думать, что секс — это половой акт, во время которого мужчина испытал оргазм. Задумайтесь об этом!
Как вы, вероятно, знаете из собственного опыта (и как подтверждает упомянутый выше психологический эксперимент), секс обыкновенно заканчивается, когда мужчина эякулирует. Большинство гетеросексуальных половых контактов происходит по известному сценарию: сначала «прелюдия», потом «секс» (половой акт), во время которого мужчина испытывает оргазм, а затем всё прекращается. Где в этой хорошо знакомой последовательности событий женский оргазм? Его нередко имитируют во время полового акта одновременно с мужским.
По-настоящему женщина может испытать наслаждение, если получает прямую или косвенную стимуляцию клитора либо во время предварительных ласк (оральный секс, мануальная стимуляция), которые мы называем «прелюдией».
Разберемся с прелюдией
Давайте рассмотрим этот термин. Он тесно связан с господствующим в нашей культуре определением секса как гетеросексуального пенетративного акта. Согласно словарю Мерриэма — Уэбстера, прелюдия — это «эротическая стимуляция, предшествующая половому акту» либо «действие или поведение, предшествующие событию».
То есть прелюдия — это всё, что предваряет основное событие, а таковым считается, опять же, гетеросексуальный половой акт. Группа феминисток, которые на короткое время обеспечили клитору широкую известность (о них вы узнаете в следующей главе), отмечают следующее. Слово «прелюдия» подразумевает, что это сексуальное удовольствие не важно само по себе; это скорее разминка, которую мужчина должен выполнить, чтобы подготовить нас к половому акту.
Давайте подробнее рассмотрим сексуальное действие, к которому особенно часто прибегают, чтобы подготовить женщину, — оральный секс. Цитируя Яна Кернера, автора практического руководства по оральному сексу для мужчин She Comes First («Она финиширует первой»): «Большинство мужчин считают куннилингус одним из аспектов прелюдии, аперитивом, который подают перед основным блюдом — соитием». Однако важно понимать, что этот «аперитив» для многих женщин и есть основное блюдо: именно так они испытывают оргазм! Несмотря на это, оральный секс редко считается полноценным актом. В упомянутом выше эксперименте среди участников от 18 лет до 29 лет 68% женщин сообщили, что считают сексом куннилингус, сделанный партнером, но только 33% мужчин сообщили, что считают сексом куннилингус, сделанный партнерше.
Помимо пугающего количества возможностей для сексуального недопонимания (два человека ложатся в постель, и один думает, что они занимаются сексом, а другой — что нет!), эти результаты отчетливо показывают: примерно две трети мужчин и треть женщин не считают сексом то действие, которое дает большинству дам возможность уверенно достичь оргазма. Это всего лишь прелюдия.
Переосмыслим язык прелюдии и секса
Каким бы был мир, если бы женский оргазм в нем находился на первом месте, а мужской назывался «просто прелюдией»? Тогда сексом считали бы клиторальные ласки (пальцем, языком или вибратором), которые часто происходят во время гетеросексуальных контактов до соития, а сам половой акт именовался бы, например, «кода» или «заключительный этап». Звучит революционно! Впрочем, если бы положение в самом деле изменилось с точностью до наоборот, неравенство по-прежнему никуда не делось бы, потому что в этой перевернутой ситуации мы уделяли бы основное внимание женскому оргазму.
Но есть и более справедливое решение. Давайте одинаково считать сексом и клиторальную стимуляцию, и половой акт! Если бы мы как общество смогли добиться подобных изменений, термин «прелюдия» утратил бы смысл. В сексе больше не было бы одного главного события. Удовлетворение мужчин и женщин и их способы достижения оргазма считались бы одинаково важными. Поставив половой акт и стимуляцию клитора на один уровень, мы также могли бы решить еще одну предательскую словесную проблему, от которой нередко страдают авторы журнальных статей и даже некоторые сексологи. Когда женщина во время полового акта касается своего клитора, это называют «дополнительной клиторальной стимуляцией». Как вы помните из предыдущей главы, согласно анонимным опросам среди моих студентов почти 45% женщин считают половой акт в сочетании с клиторальной стимуляцией самым надежным способом получить оргазм.
Кристина пишет:
«Составляя список сексуальных партнеров, я всегда определяла секс как пенильно-вагинальный половой акт… Это очень простое определение, прямолинейная бинарная система. Пенис побывал в вагине — да или нет?.. Конечно, это не самое объективное определение, но оно принято повсеместно, за ним стоит древняя и уважаемая традиция, и когда я встречалась только с мужчинами, у меня не было по-настоящему веской причины в нем сомневаться. Но с женщинами… хм, у них же нет пениса, а значит, привычная система учета с самого начала давала сбой… И когда я начала заниматься сексом с женщинами, от этой терминологии пришлось отказаться в пользу более емкого определения. Если мы ставим цель найти более емкое определение, включающее не только мужской, но и женский способ испытывать оргазм, я попрошу вас присоединиться ко мне и перестать использовать слово «секс» только для обозначения полового акта. Но должна предупредить: это непросто. Призна́юсь честно, даже я, хотя пишу книгу, в которой выступаю за изменение сексуального лексикона, иногда ловлю себя на том, что автоматически, рефлекторно использую слово «секс» для обозначения соития. Это определение слишком глубоко укоренилось в нашем сознании».
Отрывок предоставлен для публикации издательством «Манн, Иванов и Фербер».
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