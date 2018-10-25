Куннилингус не считается? Что на самом деле можно называть «сексом»

Переосмыслим язык прелюдии и секса

Каким бы был мир, если бы женский оргазм в нем находился на первом месте, а мужской назывался «просто прелюдией»? Тогда сексом считали бы клиторальные ласки (пальцем, языком или вибратором), которые часто происходят во время гетеросексуальных контактов до соития, а сам половой акт именовался бы, например, «кода» или «заключительный этап». Звучит революционно! Впрочем, если бы положение в самом деле изменилось с точностью до наоборот, неравенство по-прежнему никуда не делось бы, потому что в этой перевернутой ситуации мы уделяли бы основное внимание женскому оргазму.

Но есть и более справедливое решение. Давайте одинаково считать сексом и клиторальную стимуляцию, и половой акт! Если бы мы как общество смогли добиться подобных изменений, термин «прелюдия» утратил бы смысл. В сексе больше не было бы одного главного события. Удовлетворение мужчин и женщин и их способы достижения оргазма считались бы одинаково важными. Поставив половой акт и стимуляцию клитора на один уровень, мы также могли бы решить еще одну предательскую словесную проблему, от которой нередко страдают авторы журнальных статей и даже некоторые сексологи. Когда женщина во время полового акта касается своего клитора, это называют «дополнительной клиторальной стимуляцией». Как вы помните из предыдущей главы, согласно анонимным опросам среди моих студентов почти 45% женщин считают половой акт в сочетании с клиторальной стимуляцией самым надежным способом получить оргазм.