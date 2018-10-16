«На ровном носе пришлось делать горбинку»: пластические хирурги — о желаниях пациентов
Пока одни мечтают о четвертом размере груди, другие спят и видят, как этот четвертый размер превратить во второй. Поговорили с пластическими хирургами, которые каждый день наблюдают борьбу противоположных желаний, и выяснили, что пациенты чаще хотят увеличить, а что уменьшить.
Проблема: маленькая грудь
решение: маммопластика с использованием имплантатов, липофилинг
популярность: 5*
Каждая пятая пациентка приходит к пластическому хирургу за увеличением груди — это по-прежнему самая востребованная операция. Правда, эталоны красоты сильно изменились: если раньше мечтали о заметных и ну очень пышных формах, сейчас все хотят аккуратную грудь, которая гармонично смотрится с атлетичным телом. Перед проведением операции хирурги зачастую спрашивают у пациентки, планирует ли она в ближайшие годы заводить детей. И в ряде случаев рекомендуют повременить с операцией. Не потому, что маммопластика мешает грудному вскармливанию — этот миф давно развенчан врачами и самими пациентками. А исходя из эстетических соображений: период лактации и кормления грудью может изменить созданный хирургом образ, и вскоре снова придется записываться к нему на консультацию. Врачи признаются: если девушка долгое время находится «в активном поиске», то новая грудь порой может значительно ускорить этот процесс. Кстати, при увеличении груди можно использовать и собственный жир пациентки — в том случае, если не нужно добиваться внушительных объемов.
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Илья Баталов пластический хирург клиники эстетической медицины DEGA
Девушки хотят все и сразу. И создать максимально спортивное тело, и при этом сохранить привлекательную молочную железу. Но такое бывает крайне редко. Как правило, при активных посещениях тренажерного зала и похудении молочная железа теряет объемы и зачастую формы. А жировая ткань, разрушаясь в этой области, к сожалению, не восстанавливается. Так что сейчас среди наших пациенток много спортсменок-любительниц с идеальным телом, мечтающих и об идеальной груди. ».
Проблема: большая грудь
решение: редукционная маммопластика
популярность: 3*
Девушки с большой грудью часто грезят об операциях по ее уменьшению. Иногда доходит до крайностей: например, одна из потенциальных пациенток Павла Куприна, главного врача Клиники доктора Куприна, просила уменьшить ее третий размер до первого. Проводить операцию авторитетный хирург не стал — заподозрил в таком желании симптомы дисморфофобии (а пациентов с расстройствами восприятия своего тела хирурги стараются избегать). Однако в случае с большой грудью показания зачастую не просто эстетические или психологические. Важную роль играет физиология — кому-то серьезно мешает даже четвертый размер груди: значительная нагрузка на спину, впивающееся в плечи нижнее белье. Чаще всего врачи не просто убирают объем молочной железы, но и проводят подтяжку (особенно такая операция востребована после родов). Если сравнивать операцию с увеличивающей маммопластикой, то она менее травматичная и легче переносится в реабилитационном периоде — пациентки испытывают меньше болезненных ощущений и ограничений.
Проблема: плоская попа
решение: липофилинг, глютеопластика
популярность: 4*
Что касается ягодиц, то половина девушек, обращающихся к хирургам, мечтает об их увеличении. Добиться форм как у Ники Минаж и семейства Кардашьян (или все же более скромных) можно посредством двух методик. Во-первых, это глютеопластика, то есть установка силиконовых имплантатов. Во-вторых — липофилинг. Собственный жир забирается из «ненужных мест» — так называемых жировых ловушек, — проходит специальную процедуру очистки и вводится в ягодицы, придавая им новые очертания. Мировое хирургическое сообщество так и не ответило на вопрос, что лучше выбрать — имплантацию или липофилинг. Обычно врачи руководствуются исходными данными: если девушка стройная и у нее практически нет подкожно-жировой клетчатки, то стоит задуматься о глютеопластике. Если лишний жир присутствует, но не хватает объема в наружных контурах ягодиц, то с помощью липофилинга можно убить сразу двух зайцев. При этом чаще всего врачи при создании новой попы объединяют две методики: даже при постановке имплантата корректируют контур собственным жиром пациентки, добиваясь ровных рельефов. Врач клиники DEGA Илья Баталов, недавно вернувшийся с интенсивного мастер-класса колумбийского хирурга Хуана Диего Мехиа (известного передовика в области увеличения ягодиц), готов объяснять пациенткам плюсы и минусы каждого из методов.
Проблема: объемная зона галифе
решение: липоскульптурирование
популярность: 4*
Понятие «уменьшение ягодиц» хирурги используют только в тех случаях, когда нужно удалить и подтянуть кожу в этой области, — например, после резкого похудения пациентки. В других случаях речь идет именно о коррекции очертаний бедер. Если хирург предлагает вам провести классическую липосакцию и просто выкачать весь лишний жир, бегите от него подальше: в качестве результата вы получите дряблую кожу и попу неправильной формы. В случае с пышными зонами галифе на бедрах лучше прибегнуть к липомоделированию — вылепить новый силуэт, перераспределив собственные жировые депозиты. Если у пациентки подкожно-жировые отложения слишком внушительного размера, то грамотный пластический хирург направит ее на консультацию к гастроэнтерологу, диетологу и эндокринологу, чтобы для начала попытаться достигнуть максимально возможного снижения массы тела. Не стоит приходить к хирургу с запросом: мне не нравится мое тело, давайте сделаем что-нибудь, чтобы я похудела. В таких случаях пластическая операция — интервенция, которая должна следовать последней и нести цель коррекции определенных областей, а не всего тела. Иначе даже после липосакции пациента не будут устраивать собственные формы. Так что для начала стоит попытаться сбросить лишнее до рекомендуемых значений, и только после врач поможет правильно «укомплектовать» жир.
Проблема: объемные голени
решение: липосакция
популярность: 3,5*
Обычно пациенты пытаются не добавить объем голеням, а убрать его. В таких случаях может использоваться как липосакция, так и аппаратная косметология. Сроки восстановления после такого вмешательства напрямую зависят от объема липосакции и обычно длятся месяц. В течение реабилитации могут наблюдаться незначительные отеки и синяки, а во время восстановительного периода нужно надевать на ноги компрессионные чулки. Кстати, при липосакции голеней забранный жир можно использовать для дальнейшего липоскульптурирования — сейчас хирурги нацелены на «безотходное производство» и относятся к жиру крайне бережно. Так что в течение одной операции вам могут заодно ввести его в кисти, молочную железу или даже в лицо.
Проблема: худые, кривые голени
решение: круропластика ног, липофилинг
популярность: 2,5*
Пациентки уходят от пластических хирургов не только с новой грудью или попой, но и с голенями. Чтобы придать им более правильную форму, врачи прибегают к липофилингу или к круропластике ног — то есть делают протезирование с помощью имплантатов. Последний метод показан людям с атрофией медиальной икроножной мышцы и серьезной кривизной ног. Хирурги отмечают, что круропластика — благоприятная операция, которая проводится быстро и дает хороший эффект, если грамотно подобран имплантат. Как и в случае с ягодицами, на имплантатах врачи останавливаются, если требуется добавить значительный объем. А для небольшой коррекции очертаний голеней выбирают метод липофилинга. Правда, такой способ не подойдет худым из-за невозможности взять жир в других местах. Хирург клиники «ГрандМед» Александр Шумило вспоминает случай из практики: пациентка пришла спустя десять лет после проведенной процедуры липофилинга голеней и попросила сделать ей… липосакцию голеней. После рождения двоих детей и набора веса ноги, когда-то беспокоившие своей худобой, превратились в «бутылочки». Дело в том, что те, кто перенес липофилинг, имеют свойство полнеть именно в тех местах, куда был введен жир. За исключением редких случаев это идет пропорциям только на пользу.
Проблема: длинный нос с горбинкой
решение: ринопластика
популярность: 5*
Удаление выступающей части костно-хрящевой ткани носа (или же попросту горбинки), пожалуй, самая частая техническая задача пластического хирурга во время ринопластики. А главная эстетическая цель — это восстановление правильных пропорций носа. Кроме того, необходимо сделать так, чтобы все изменения соответствовали лицу. Например, при восточном типе внешности курносый нос после пластической операции будет выглядеть неуместно, поэтому врачи обычно останавливаются на прямой спинке. Кстати, в пунктах договора врачи пишут не просто «ринопластика», а проговаривают все детали — например, как именно после операции уменьшится горбинка, изменится очерченность носа и объем его кончика. К такой детализации хирургов подтолкнула практика общения с пациентами: иногда, чтобы добиться понимания во взгляде на будущий нос, требуется до десяти консультаций. Помимо использования возможностей компьютерного моделирования хирурги просят пациентов принести фотографии идеальных носов и таких, которые им категорически не нравятся. Всегда! При ринопластике учитывается функция носового дыхания. Красивый нос должен дышать только лучше.
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Александр Шумило пластический хирург клиники «ГрандМед»
Во время моей практики был всего один случай, когда девушка из Грузии (с крупными и правильными чертами лица) просила сделать ей курносый нос. Мне пришлось долго объяснять, что это убьет все пропорции, и в итоге мы нашли компромисс. Другая пациентка, блондинка из Прибалтики, вовсе удивила меня своей просьбой: она, наоборот, пришла за горбинкой. Оказалось, что девушка работала танцовщицей в арабском баре в Хельсинки и чувствовала себя комично со своим типичным европейским носом: «Закончу танцевать, и вы мне вернете нос, который был». Через пятнадцать лет она вышла на пенсию и действительно пришла за старой формой носа. ».
Проблема: курносый нос
решение : ринопластика
популярность: 5*
Как можно описать идеальный нос? Красивый нос — это гармония с лицом и собственные правильные пропорции в соотношении между шириной крыльев носа, объемом и проекцией кончика носа, шириной спинки, ее высотой. Курносый нос зачастую тоже далек от этого идеала, так как помимо милой вздернутости присутствует утолщение и кончика, и крыльев. Для удлинения носа и изменения формы кончика хирурги применяют метод аутотрансплантации — у пациента используются только собственные ткани.
коллаж: Моника-Евгения Кузнецова
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