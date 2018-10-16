Проблема: объемная зона галифе

решение: липоскульптурирование

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Понятие «уменьшение ягодиц» хирурги используют только в тех случаях, когда нужно удалить и подтянуть кожу в этой области, — например, после резкого похудения пациентки. В других случаях речь идет именно о коррекции очертаний бедер. Если хирург предлагает вам провести классическую липосакцию и просто выкачать весь лишний жир, бегите от него подальше: в качестве результата вы получите дряблую кожу и попу неправильной формы. В случае с пышными зонами галифе на бедрах лучше прибегнуть к липомоделированию — вылепить новый силуэт, перераспределив собственные жировые депозиты. Если у пациентки подкожно-жировые отложения слишком внушительного размера, то грамотный пластический хирург направит ее на консультацию к гастроэнтерологу, диетологу и эндокринологу, чтобы для начала попытаться достигнуть максимально возможного снижения массы тела. Не стоит приходить к хирургу с запросом: мне не нравится мое тело, давайте сделаем что-нибудь, чтобы я похудела. В таких случаях пластическая операция — интервенция, которая должна следовать последней и нести цель коррекции определенных областей, а не всего тела. Иначе даже после липосакции пациента не будут устраивать собственные формы. Так что для начала стоит попытаться сбросить лишнее до рекомендуемых значений, и только после врач поможет правильно «укомплектовать» жир.