Стало известно, кому присудили Нобелевскую премию по медицине-2018
Нобелевский комитет назвал имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2018 году. Ими стали американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хендзе. Ученые получили премию за разработки в области имуннотерапии рака — открытие контрольных точек иммунного ответа, которые останавливают развитие иммунной реакции на опухоль. В Нобелевском комитете отметили, что их открытия совершили настоящую революцию в лечении онкологических заболеваний.
Джеймс Эллисон исследовал белок CTLA-4, который регулирует способность иммунной системы атаковать опухолевые клетки. Его разработка легла в основу новой техники лечения рака. Тасуку Хендзе открыл мембранный белок PD-1 (Programmed Cell Death Protein-1) на поверхности лимфоцитов, активация которого подавляет их активность.
Just in! Nobel Laureate Tasuku Honjo, surrounded by his team at Kyoto University, immediately after hearing the news that he had been awarded the 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine. pic.twitter.com/8TdlnXiSLe— The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 октября 2018 г.
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