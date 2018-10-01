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Стало известно, кому присудили Нобелевскую премию по медицине-2018

Нобелевский комитет назвал имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2018 году. Ими стали американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хендзе. Ученые получили премию за разработки в области имуннотерапии рака — открытие контрольных точек иммунного ответа, которые останавливают развитие иммунной реакции на опухоль. В Нобелевском комитете отметили, что их открытия совершили настоящую революцию в лечении онкологических заболеваний.

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Джеймс Эллисон исследовал белок CTLA-4, который регулирует способность иммунной системы атаковать опухолевые клетки. Его разработка легла в основу новой техники лечения рака. Тасуку Хендзе открыл мембранный белок PD-1 (Programmed Cell Death Protein-1) на поверхности лимфоцитов, активация которого подавляет их активность.

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