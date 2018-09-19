Почему обычную зубную щетку пора выбросить? Гид по лучшим электрическим
Какие электрические щетки лучше всего удаляют зубной налет и держат заряд батареи, сколько времени должно уходить на идеальную чистку зубов и на что обратить внимание, чтобы подобрать качественную и удобную щетку.
Может ли электрическая щетка удалить налет на 100 процентов
Стопроцентное очищение зубного налёта возможно только с помощью профессионального оборудования и профессиональной чистки. При этом эксперты все равно уверяют: качество чистки зубов у электрической зубной щетки все же выше, чем у обычной.
Иван Солоп
доцент кафедры профилактики и коммунальной стоматологии Института стоматологии Сеченовского Университета
Электрическая зубная щетка способна совершать тысячи колебательных движений за тот промежуток времени, когда она находится на участке. Например, когда мы используем обычную зубную щетку, то в среднем, по рекомендации специалистов, совершаем лишь 10 очищающих движений на каждом сегменте.
Как же на самом деле справляются с налетом электрические зубные щетки? Это выяснили эксперты «Роскачества» в рамках их масштабного исследования. Был закуплен 21 набор электрических щеток 4 наиболее популярных брендов: Colgate (1), Philips (11), Oral B (8) и AEG (1). Проверка проводилась в специализированной европейской лаборатории.
Эксперты привлекли для участия в исследовании 100 волонтеров, каждому из которых за сутки до эксперимента запрещалось пользоваться любой зубной щеткой, а также есть, пить и курить за час до испытания. У каждого из них измерили зубной налет, а после дали щетку и пасту, которыми те 2 минуты чистили зубы. Затем проводился второй замер количества налета.
На 87% с зубным налётом справились электрические щётки из наборов Philips Sonicare Diamond Clean Smart и Oral B Genius 8000. А худший результат (удаление налёта на 62%) показала механическая щётка с вибрирующей головкой Colgate 360°. В целом, большая часть исследованных электрических щёток справилась с налетом более чем на 80% (14 из 21 торговых марок), 6 щёток удалили налёт более чем на 70%.
Помимо эксперимента с удалением налёта, эксперты ответили на вопрос, улучшатся ли результаты чистки, если чистить зубы не 2 минуты, а дольше. Оказалось, незначительно. Так, после трёх минут чистки зубы становятся всего на 2-5% чище, чем при 2 минутной чистке.
Какую насадку выбрать
Важно ли, какая насадка у щетки? Разумеется. Как показало исследование, лучший результат очищения показывают «Отбеливающие» насадки, а худший – «Чувствительные», но разница между ними не превышает 10%, что не так уж много. В то же время щетки с вибрирующими головками очищают на 10-30% лучше, чем те, у которых головка не вибрирует.
На сколько хватит зарядки
Зубные щетки также проверили на длительность заряда. Каждые 12 часов эксперты включали их на две минуты (имитация того, что человек чистит зубы два раза в сутки), и так до полной разрядки. В результате лучшие результаты показали три зубные щетки:
- Philips Sonicare Clean Care (заряда хватит на 65 дней),
- AEG (62 дня работы)
- Colgate 360 ° (47,5 дней работы).
Лидером по скорости зарядки (6 часов 13 минут) стала зубная щётка торговой марки AEG.
Как сильно «ворчит»
Проверка на уровень шума, который издает зубная щетка, проводилась с помощью опроса волонтеров – ведь здесь субъективное мнение важнее. Дело в том, что электрощетка работает не возле человека (снаружи), а в полости рта, и любой звук при этом кажется нам громче, чем показывает прибор. Поэтому волонтеров опрашивали, насколько громким показался им звук работающей зубной щетки во время использования. В результате больше всего шума, по мнению участников тестирования, произвела AEG, меньше всего – Philips Sonicare с насадкой Plaque Defense.
Еще 4 совета для тех, кто выбирает электрическую щетку
Обратите внимание на форму головки (стоит отдавать предпочтение круглой) и способ её вращения: в самых простых моделях движение направлено только в одну сторону. Более дорогие экземпляры совершают возвратно-поступательные движения, что улучшает качество чистки. Лучшим считается вариант, у которого головка совершает не только возвратно-поступательные, но и пульсирующие движения.
Посмотрите на щетинки. Выбирайте модели с щетинками разной длины и средней жесткости (допустимы головки с резиновыми щетинками). Также стоит обратить внимание на размер вращающихся щетинок: в идеале они не должны закрывать больше двух ваших зубов. Лучше, чтобы головка щетки была не меньше 1,3 и не больше 1,6 см.
Источник питания – это тоже важно. Мощность аккумуляторных зубных щеток выше, чем у тех, которые работают на пальчиковых батарейках.
Дополнительные функции. Лучше, когда есть датчик давления щетинок и таймер. Благодаря этим функциям вы сможете контролировать качество чистки и не повредите десны.
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