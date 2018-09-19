Почему обычную зубную щетку пора выбросить? Гид по лучшим электрическим

Как же на самом деле справляются с налетом электрические зубные щетки? Это выяснили эксперты «Роскачества» в рамках их масштабного исследования. Был закуплен 21 набор электрических щеток 4 наиболее популярных брендов: Colgate (1), Philips (11), Oral B (8) и AEG (1). Проверка проводилась в специализированной европейской лаборатории.

Эксперты привлекли для участия в исследовании 100 волонтеров, каждому из которых за сутки до эксперимента запрещалось пользоваться любой зубной щеткой, а также есть, пить и курить за час до испытания. У каждого из них измерили зубной налет, а после дали щетку и пасту, которыми те 2 минуты чистили зубы. Затем проводился второй замер количества налета.

На 87% с зубным налётом справились электрические щётки из наборов Philips Sonicare Diamond Clean Smart и Oral B Genius 8000. А худший результат (удаление налёта на 62%) показала механическая щётка с вибрирующей головкой Colgate 360°. В целом, большая часть исследованных электрических щёток справилась с налетом более чем на 80% (14 из 21 торговых марок), 6 щёток удалили налёт более чем на 70%.