Я избавилась
от тяги
к нездоровым
перекусам
Прошло всего три недели с начала нашего эксперимента, а у меня такое ощущение, будто я завтракаю с Herbalife как минимум пару месяцев — настолько я быстро привыкла к новому режиму, хотя раньше думала, что для этого необходимо гораздо больше времени. Моей целью было постепенное изменение образа жизни без вреда для здоровья (и настроения) и сброс веса.
Идея быстрого, сытного и полезного завтрака мне безумно понравилась — а кому нет? Помимо значительной экономии времени и, как выяснилось, денег, получаешь отличное самочувствие вкупе с хорошими результатами. Даже новости с утра пишутся быстрее и веселее. Herbalife выпускает несколько разных вкусов Формулы 1 — думаю, что завтрак с протеиновым коктейлем точно не наскучит и не превратится во вторую овсянку, а продолжать уже вне рамок эксперимента очень хочется — во мне проснулся дух исследователя, и стало очень интересно, что же будет через пять, восемь или двенадцать недель подобного режима.
«Новый режим подарил силы
для занятий спортом»
Утром легче вставать не только физически, но и психологически — наконец-то можно не задумываться о готовке и выборе правильных продуктов. Я не трачу много времени на сборы, и при этом моя совесть чиста — я точно знаю, что организм получает качественное «топливо» для правильного начала дня. Самое главное, что я избавилась от тяги к нездоровым перекусам: рука уже не тянется к тортику или чипсам, которые часто приносят коллеги в офис. Вместе с этим постепенно уходят объемы, юбка стала свободной, а брюки лучше сидят. В ежедневную нагрузку, помимо легкой зарядки по утрам (раньше я ненавидела слово «зарядка»), я добавила прогулки пешком — и уже постепенно подхожу к норме в 10 тысяч шагов и даже присматриваю абонемент в бассейн рядом с работой! Новый режим подарил силы для занятий спортом.
Всегда интересно наблюдать, как меняется твое отношение к тем или иным вещам, а за ним — привычки и образ жизни. Для меня эксперимент был интересен еще и с этой точки зрения, ведь еще каких-то пару недель назад мои предрассудки о продукции компании Herbalife, казалось, не могло изменить ничто, а стереотипов хватило бы на население небольшой европейской страны. Однако я на собственном опыте убедилась, как важно быть открытой для нового, получила столько положительных впечатлений о тестировании и импульс для продолжения изменений своего образа жизни.
Herbalife
помог мне
систематизировать
режим питания
Пришло время подвести итоги нашего небольшого эксперимента. Я без особых проблем смог включить в свой утренний рацион Herbalife, прописав себе стакан протеинового коктейля Формула 1 где-то между душем и чтением утренних новостей. Теперь по утрам не нужно судорожно носиться по кухне, спросонья хватаясь за все ложки и кастрюли, да и спать можно на 15–20 минут подольше. Протеиновый коктейль готовится в два счета, а чувство сытости длится долго. В те дни, когда у меня в расписании значились утренние занятия в спортзале, к этому ритуалу еще прилагается полноценный завтрак с упором на углеводы — где-то же нужно брать силы на разведение гантелей и жим лежа. Овсянка, сэр! С орехами, сухофруктами или бананом. Через час я уже разминаюсь в зале.
Протеиновая смесь Формула 3, как я рассказывал раньше, поселившись у меня на столе, наложила отворот на шоколадные батончики и другие вредные снеки. И знаете, я стал заметно лучше себя чувствовать в течение дня. Пропала эта сонливость и ленца, которая раньше регулярно настигала после сладкого перекуса. Стало проще концентрироваться на работе, не отвлекаясь на чувство голода и муки совести из-за съеденных сладостей. Так или иначе, но за сентябрь мы завершили наш долгострой по перезапуску админки сайта и ждем не дождемся рабочего запуска!
«Я стал заметно лучше себя
чувствовать в течение дня»
Своей целью я ставил набор мышечной массы и, как следствие, возвращение рельефа, который пропал после активных кардиотренировок летом (в теплое время я передвигаюсь по Петербургу на велосипеде). Подводить итоги пока рано — понятно, что рост мышц не происходит вмиг, да и зависит далеко не только от приема белковых коктейлей. Для тех, кто решил скорректировать фигуру, важно помнить, что любые пищевые помощники — лишь помощники. Залог успеха кроется в совокупности факторов, главные из которых — правильное и сбалансированное питание, физические нагрузки и сон!
Теперь к цифрам. Я считаю, что плюс 2,5 кг на весах за сентябрь — заслуга изменения моего режима питания, регулярных тренировок и хорошего сна. Herbalife помог мне сделать завтрак более полезным, увеличить количество приемов пищи и систематизировать режим питания, сбалансировать количество белков, жиров и углеводов (ну и моя сила воли, куда же без нее!), а также регулярные тренировки вызывали одобрение тренера. Главное теперь — не сбиться с графика. Зима близко!
Мое утро
стало более
приятным
и осознанным
Любая полезная привычка имеет свойство закрепляться с трудом, встречая внутреннее сопротивление. Но со сбалансированным завтраком, к моему удивлению, все оказалось достаточно просто — за время эксперимента я не пропустила его ни разу (!), а мое утро стало более приятным и осознанным. Эксперимент заканчивается, и я всерьез задумалась: есть ли смысл возвращаться к своему прежнему (и не совсем устраивавшему меня) формату в виде чашки кофе и тарелки творога или стоит продолжить уже знакомую удобную схему с протеиновым коктейлем?
«Привыкнув к сбалансированному завтраку,
я стала внимательнее относиться к соотношению
белков-жиров-углеводов»
Еще одно свойство полезной привычки — начинаешь с одной, и она незаметно подтягивает за собой другие. Привыкнув к сбалансированному завтраку, я стала внимательнее относиться к балансу белков-жиров-углеводов в течение дня: ем больше белка, достаточное количество жиров и меньше быстрых углеводов. Минуя полки с батончиками в супермаркете, я все чаще направляюсь к отделу с фруктами, еще тщательнее слежу за питьевым балансом и даже нахожу силы для утренних занятий спортом. Когда тренер спрашивает, все ли хорошо позавтракали (а это важное условие силовой тренировки по утрам), я честно отвечаю, что я — да.