Прошло всего три недели с начала нашего эксперимента, а у меня такое ощущение, будто я завтракаю с Herbalife как минимум пару месяцев — настолько я быстро привыкла к новому режиму, хотя раньше думала, что для этого необходимо гораздо больше времени. Моей целью было постепенное изменение образа жизни без вреда для здоровья (и настроения) и сброс веса.

Идея быстрого, сытного и полезного завтрака мне безумно понравилась — а кому нет? Помимо значительной экономии времени и, как выяснилось, денег, получаешь отличное самочувствие вкупе с хорошими результатами. Даже новости с утра пишутся быстрее и веселее. Herbalife выпускает несколько разных вкусов Формулы 1 — думаю, что завтрак с протеиновым коктейлем точно не наскучит и не превратится во вторую овсянку, а продолжать уже вне рамок эксперимента очень хочется — во мне проснулся дух исследователя, и стало очень интересно, что же будет через пять, восемь или двенадцать недель подобного режима.

«Новый режим подарил силы

для занятий спортом»

Утром легче вставать не только физически, но и психологически — наконец-то можно не задумываться о готовке и выборе правильных продуктов. Я не трачу много времени на сборы, и при этом моя совесть чиста — я точно знаю, что организм получает качественное «топливо» для правильного начала дня. Самое главное, что я избавилась от тяги к нездоровым перекусам: рука уже не тянется к тортику или чипсам, которые часто приносят коллеги в офис. Вместе с этим постепенно уходят объемы, юбка стала свободной, а брюки лучше сидят. В ежедневную нагрузку, помимо легкой зарядки по утрам (раньше я ненавидела слово «зарядка»), я добавила прогулки пешком — и уже постепенно подхожу к норме в 10 тысяч шагов и даже присматриваю абонемент в бассейн рядом с работой! Новый режим подарил силы для занятий спортом.

Всегда интересно наблюдать, как меняется твое отношение к тем или иным вещам, а за ним — привычки и образ жизни. Для меня эксперимент был интересен еще и с этой точки зрения, ведь еще каких-то пару недель назад мои предрассудки о продукции компании Herbalife, казалось, не могло изменить ничто, а стереотипов хватило бы на население небольшой европейской страны. Однако я на собственном опыте убедилась, как важно быть открытой для нового, получила столько положительных впечатлений о тестировании и импульс для продолжения изменений своего образа жизни.