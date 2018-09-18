В Первом меде — острая нехватка донорской крови для детей с раком
В сентябре отделение переливания крови ПСПбГМУ им. Академика Павлова столкнулось с резкой нехваткой доноров. Для людей, проходящих лечение от рака, нужны доноры всех групп крови и резус-факторов. Наиболее дефицитные — первая положительная и первая отрицательная
Летом число доноров, сдающих кровь, традиционно падает. Отделения переливания крови к этому обычно готовы, но с нетерпением ждут сентября, когда люди возвращаются из отпусков и снова готовы помогать. В этом году ситуация оказалась очень сложной: сентябрь перевалил за вторую половину, а доноров все еще нет.
К Первому медуниверситету им. Павлова относится НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Горбачевой — единственная в стране клиника, где массово проводятся все виды трансплантации костного мозга. В этой клинике лечат рак, а значит, переливания крови пациентам жизненно необходимы. Кому-то хватает одного переливания в неделю, кому-то процедуры требуются практически ежедневно. И эти люди не могут ждать.
Юлия Паскевич
пресс-секретарь благотворительного фонда AdVita
На этой неделе в донорскую службу благотворительного фонда AdVita от врачей НИИ им. Горбачевой поступил список нуждающихся в донорской крови из 44 человек. Самому маленькому из них — полтора года, самому взрослому — 53. Эти люди приехали лечиться в Петербург со всех уголков страны. Их объединяет не только болезнь: в Петербурге у них нет друзей и близких, которые могли бы поддержать их, приехать и сдать кровь. Поэтому этим людям очень нужны мы с вами.
Сдать кровь для Первого меда можно по адресу ул. Л.Толстого, 19, корп. 53 (ст.м. Петроградская). Прием доноров ведется в будние дни 8:30 до 12:00. При себе нужно иметь паспорт с пропиской в любом городе РФ. Временная регистрация в Петербурге не требуется. Граждане других государств должны иметь регистрацию в СПб или ЛО не менее 1 года. Донорская служба фонда AdVita готова ответить на все вопросы по телефонам +7 (901) 3-0000-25 или +7 (921) 998-49-15.
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