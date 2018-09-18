В Первом меде — острая нехватка донорской крови для детей с раком

В сентябре отделение переливания крови ПСПбГМУ им. Академика Павлова столкнулось с резкой нехваткой доноров. Для людей, проходящих лечение от рака, нужны доноры всех групп крови и резус-факторов. Наиболее дефицитные — первая положительная и первая отрицательная

Летом число доноров, сдающих кровь, традиционно падает. Отделения переливания крови к этому обычно готовы, но с нетерпением ждут сентября, когда люди возвращаются из отпусков и снова готовы помогать. В этом году ситуация оказалась очень сложной: сентябрь перевалил за вторую половину, а доноров все еще нет.

К Первому медуниверситету им. Павлова относится НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Горбачевой — единственная в стране клиника, где массово проводятся все виды трансплантации костного мозга. В этой клинике лечат рак, а значит, переливания крови пациентам жизненно необходимы. Кому-то хватает одного переливания в неделю, кому-то процедуры требуются практически ежедневно. И эти люди не могут ждать.