Катя Кстати, у нас по утрам самый высокий уровень кортизола — гормона стресса, и еда как раз позволяет его усмирить и лучше справляться с работой.

Ася Поэтому утренние новости мне так тяжело даются. А ты как справляешься?

Катя У меня другая проблема — я в принципе не могу понять, что лучше всего есть утром. Творог? Мюсли? Кашу? Вроде здоровое питание, но как будто бы не очень серьезно, и уже через час опять хочется есть.

Миша В общем, предлагаю провести редакционный эксперимент и начать завтракать с Herbalife. Сегодня привезли коробку с продуктами. Посмотрим, что там.

Миша Лучше всего узнать у представителя компании, что и для чего нужно. Он с нами на связи по скайпу. Это Вячеслав Захаров, эксперт по питанию компании Herbalife.

Ася Подождите! Мне хочется, перед тем как начать все это пробовать, сразу разобраться со своими (и я думаю, не только моими) предрассудками о компании. Когда я услышала Herbalife, у меня в голове сразу всплыла картинка из детства, как мы с мамой у кого-то в гостях пробуем продукты для похудения. Теперь я знаю, что это называется прямой маркетинг.

Миша А я помню яркие значки «Хочешь похудеть? Спроси меня как».