Катерина Резникова, 25 лет. Редактор ЗОЖ. Активная, спортивная, любит танцы. Задумалась о сбалансированном питании как важнейшей составляющей здоровья и красоты. И да — не собирается поправляться, Кате в своем весе комфортно, она хочет его сохранить неизменным.
Ася Алисултанова, 27 лет. Редактор новостей, выдает самое большое количество заметок в день из всех. Будет рада сбросить вес, сидячая работа, стрессы и напряженный график — не лучшие помощники в этом.
Михаил Стацюк, 26 лет. Главный редактор сайта. Огромная ответственность, после сложного рабочего дня часто бывают вечерние мероприятия. В свободное время занимается спортом. Хочет увеличить количество тренировок, нарастить мышечную массу.
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Миша
Я посчитал, что за последнюю неделю смог полноценно поесть утром всего три раза, а все остальное время хватал по дороге на работу кофе и сэндвичи.
Катя
Или просишь в редакционном чате захватить тебе сэндвич.
Миша
Да уж. А как у вас?
Ася
Та же история — не успеваю завтракать. Первым делом утром я начинаю проверять новостные ленты и сразу же берусь за срочные инфоповоды. Как правило, их бывает несколько, и этот процесс растягивается. В результате мой «завтрак» начинается где-то в районе 14–15 часов, а до этого жую что-то калорийное, но совсем не полезное перед экраном монитора. Учитывая, что я хочу сбросить вес, понимаю: нужно что-то менять.
Миша
Надеюсь, ты сейчас про рацион, а не про работу. (Смеется)
Миша
Ты о том, что наши бабушки и дедушки жили до 100 лет, питаясь мясом, рыбой и овощами?
Катя
Нет-нет. Я не верю, что для каждого человека можно подобрать одинаковый набор питательных и активных веществ.
Эксперт
Проблема в том, что нынешние продукты питания действительно достаточно низкого качества и из-за современных технологий хранения богаты не столько полезными веществами, сколько консервантами, усилителями вкуса и антибиотиками. Всего пара цифр: содержание магния за последние 50 лет в моркови упало на 75%, а железа в современных яблоках меньше на 65%. Впечатляет? Конечно, теперь человеку не хватает обычного набора продуктов уже для восполнения всех нужд организма. То, что у каждого из нас есть дефицит нутриентов, — факт. И это можно проверить, проведя лабораторные исследования. В нашей программе питания заложен базис в отношении макронутриентов (белки, жиры и углеводы), которые просто необходимы организму. А также микронутриентов (витаминов и минералов) в той безопасной форме и дозировке, которая подойдет всем взрослым людям.
Миша
Я веду активный образ жизни, планирую увеличить количество спортивных тренировок. Мне нужен быстрый полноценный завтрак, который давал бы мне энергии на весь день и помогал наращивать мышечную массу.
Эксперт
Вы будете разводить протеиновый коктейль в стакане 1,5%-го молока: коровьего, миндального, соевого, овсяного — какое любите. Можете положить больше смеси — по три ложки Формулы 1 и Формулы 3: это увеличит количество белка, который нужен для построения мышечной ткани. В течение дня рекомендуем по возможности добавлять ложку Формулы 3 и в другие блюда. Она не имеет вкуса, поэтому отлично пойдет в суп или соус.
Эксперт
Но вообще один протеин для корректировки фигуры — не панацея, рассчитывать только на него не стоит. Необходимо постепенно вносить небольшие изменения в образ жизни. Когда начинаешь заботиться о себе (и питании в том числе), то здоровый образ жизни в целом — с соблюдением режима сна, отказом от вредных привычек и занятиями спортом — уже не кажется чем-то особенным. Все постепенно приходит в баланс. Конечно, три недели для кардинальных изменений недостаточно, но уверен, что вы заметите первые позитивные сдвиги. Удачи!