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Начало хорошего дня

А у вас бывают такие дни? Встаешь утром совершенно без сил, взбодришь себя чашкой кофе и торопишься на работу. Трудовой день начинается с эспрессо с булкой, купленной по дороге. Под ложечкой неприятно посасывает, накатывает неожиданная сонливость. Еще конфетка, печенье и яблоко, но они помогают ненадолго. На обед заказываешь не один, а два салата и десерт. В общем, целый день чувствуешь себя усталым, часто перекусываешь, пьешь много кофе, на ночь наедаешься, а утром встаешь разбитым. С нами такое случается слишком часто. И нам это перестало нравиться. Главный редактор сайта Миша Стацюк решил изменить ход вещей. Его поддержали самый главный человек по здоровью — редактор ЗОЖ Катерина Резникова и редактор новостей Ася Алисултанова. А компания Herbalife снабдила нас полезными завтраками на целые три недели, чтобы вместе посмотреть, как меняет жизнь правильно начатое утро.
Катерина Резникова, 25 лет. Редактор ЗОЖ. Активная, спортивная, любит танцы. Задумалась о сбалансированном питании как важнейшей составляющей здоровья и красоты. И да — не собирается поправляться, Кате в своем весе комфортно, она хочет его сохранить неизменным.
Ася Алисултанова, 27 лет. Редактор новостей, выдает самое большое количество заметок в день из всех. Будет рада сбросить вес, сидячая работа, стрессы и напряженный график — не лучшие помощники в этом.
Михаил Стацюк, 26 лет. Главный редактор сайта. Огромная ответственность, после сложного рабочего дня часто бывают вечерние мероприятия. В свободное время занимается спортом. Хочет увеличить количество тренировок, нарастить мышечную массу.

ЗНАКОМСТВО

СO CБАЛАНСИРОВАННЫМ ПИТАНИЕМ HERBALIFE

Миша Я посчитал, что за последнюю неделю смог полноценно поесть утром всего три раза, а все остальное время хватал по дороге на работу кофе и сэндвичи.
Катя Или просишь в редакционном чате захватить тебе сэндвич.
Миша Да уж. А как у вас?
Ася Та же история — не успеваю завтракать. Первым делом утром я начинаю проверять новостные ленты и сразу же берусь за срочные инфоповоды. Как правило, их бывает несколько, и этот процесс растягивается. В результате мой «завтрак» начинается где-то в районе 14–15 часов, а до этого жую что-то калорийное, но совсем не полезное перед экраном монитора. Учитывая, что я хочу сбросить вес, понимаю: нужно что-то менять.
Миша Надеюсь, ты сейчас про рацион, а не про работу. (Смеется)
Катя Кстати, у нас по утрам самый высокий уровень кортизола — гормона стресса, и еда как раз позволяет его усмирить и лучше справляться с работой.
Ася Поэтому утренние новости мне так тяжело даются. А ты как справляешься?
Катя У меня другая проблема — я в принципе не могу понять, что лучше всего есть утром. Творог? Мюсли? Кашу? Вроде здоровое питание, но как будто бы не очень серьезно, и уже через час опять хочется есть.
Миша В общем, предлагаю провести редакционный эксперимент и начать завтракать с Herbalife. Сегодня привезли коробку с продуктами. Посмотрим, что там.
Катя Так. Тут протеиновые коктейли Формула 1 с разными вкусами: шоколад, дыня, крем-брюле. Звучит неплохо. Протеиновая смесь Формула 3. Еще три баночки: Овсяно-яблочный напиток, Травяной напиток и Растительный напиток Алоэ. Когда и как это пить и есть?
Миша Лучше всего узнать у представителя компании, что и для чего нужно. Он с нами на связи по скайпу. Это Вячеслав Захаров, эксперт по питанию компании Herbalife.
Ася Подождите! Мне хочется, перед тем как начать все это пробовать, сразу разобраться со своими (и я думаю, не только моими) предрассудками о компании. Когда я услышала Herbalife, у меня в голове сразу всплыла картинка из детства, как мы с мамой у кого-то в гостях пробуем продукты для похудения. Теперь я знаю, что это называется прямой маркетинг.
Миша А я помню яркие значки «Хочешь похудеть? Спроси меня как».
Катя Не понимаю, почему вы не доверяете директ-маркетингу? Сейчас на прямых продажах строятся бизнес-стратегии многих компаний, занимающихся косметикой и питанием. Все сугубо индивидуально, лучше послушаем мнение эксперта.
Эксперт Давайте я объясню, как мы работаем. Людей со значками на улице сейчас не встретишь, но мы принципиально остаемся в концепции прямых продаж. В чем ее отличие от розничной торговли? В прямых продажах продвижение товара или услуги происходит при личном общении. А добиться результата, если хочешь сбросить вес, невозможно без индивидуальных консультаций. Наши консультанты сначала предлагают пройти биоимпедансный анализ тела (он определяет соотношение жира внутреннего и внешнего, скорость обмена веществ, количество воды в организме и многое другое), чтобы понять масштаб проблемы, затем подробно рассказывают о товаре и том, как он поможет встать на путь преображения. Еще один момент — консультант зачастую сам уже прошел путь клиента в прошлом — получил хороший результат и точно знает, как скорректировать питание, чтобы добиться каждой конкретной цели, ведь это может быть не только похудение, но и набор мышечной массы.
Катя Я сразу зашла в раздел «Клинические исследования» на сайте, чтобы понять, как обстоят дела с безопасностью и эффективностью.
Эксперт Компания регулярно проводит клинические испытания своих продуктов на базе институтов по всему миру. С нами работают лучшие специалисты. Все исследования соответствуют этическим принципам Хельсинкской декларации, Правил GСP (Good Clinical Practice, «надлежащая клиническая практика») и действующим нормативным требованиям.
Катя У меня, кстати, не было никаких стереотипов именно о Herbalife, но я в принципе внимательно читаю состав продуктов и скептически отношусь к длинным перечням ингредиентов, особенно витаминов и минералов.
Миша Ты о том, что наши бабушки и дедушки жили до 100 лет, питаясь мясом, рыбой и овощами?
Катя Нет-нет. Я не верю, что для каждого человека можно подобрать одинаковый набор питательных и активных веществ.
Эксперт Проблема в том, что нынешние продукты питания действительно достаточно низкого качества и из-за современных технологий хранения богаты не столько полезными веществами, сколько консервантами, усилителями вкуса и антибиотиками. Всего пара цифр: содержание магния за последние 50 лет в моркови упало на 75%, а железа в современных яблоках меньше на 65%. Впечатляет? Конечно, теперь человеку не хватает обычного набора продуктов уже для восполнения всех нужд организма. То, что у каждого из нас есть дефицит нутриентов, — факт. И это можно проверить, проведя лабораторные исследования. В нашей программе питания заложен базис в отношении макронутриентов (белки, жиры и углеводы), которые просто необходимы организму. А также микронутриентов (витаминов и минералов) в той безопасной форме и дозировке, которая подойдет всем взрослым людям.
Миша Хорошо, убедили. А теперь давайте разберемся, как мы будем все завтракать.
Эксперт Herbalife предлагает четкий утренний план, который задает настроение всего дня. Сразу после пробуждения рекомендуется выпить напиток Алоэ, разведенный в стакане воды. Он стимулирует процесс пищеварения, оказывает смягчающее и успокаивающее действие. И не хватайтесь после этого за гаджеты, лучше сделать легкую зарядку. Через полчаса пора выпить чашечку Травяного чаю на основе комплекса из семи фитокомпонентов. Он эффективно тонизирует и усиливает антиоксидантную защиту организма в течение дня. Неплохая альтернатива кофе. И уже можно готовить себе коктейль, включающий две столовые ложки Формулы 1 и ложку Формулы 3. Это полноценный сбалансированный прием пищи, обеспечивающий организм оптимальным количеством витаминов, минералов, белков, жиров, полезных «медленных» углеводов, клетчатки и полезных жиров, не превышающий нормы калорийности. Но в зависимости от целей программы для каждого из вас будут несколько отличаться.
Ася А тут еще есть Овсяно-яблочный напиток. Зачем он нужен?
Эксперт Он содержит растворимые и нерастворимые пищевые волокна и хорош для очищения организма, поэтому нужен тем, у кого не получается съесть несколько порций фруктов и овощей в день. Его можно добавлять в напиток Алоэ или в коктейль. В коктейле он будет почти неразличим по вкусу, но сделает его гуще, а напитку с Алоэ придаст не только более плотную консистенцию, но и яблочный вкус. Калорийность минимальная — в одной ложке всего 15 ккал.
Миша Я веду активный образ жизни, планирую увеличить количество спортивных тренировок. Мне нужен быстрый полноценный завтрак, который давал бы мне энергии на весь день и помогал наращивать мышечную массу.
Эксперт Вы будете разводить протеиновый коктейль в стакане 1,5%-го молока: коровьего, миндального, соевого, овсяного — какое любите. Можете положить больше смеси — по три ложки Формулы 1 и Формулы 3: это увеличит количество белка, который нужен для построения мышечной ткани. В течение дня рекомендуем по возможности добавлять ложку Формулы 3 и в другие блюда. Она не имеет вкуса, поэтому отлично пойдет в суп или соус.
Катя Как я понимаю, у меня та же программа с утренним коктейлем?
Эксперт Задачи худеть у вас не стоит, поэтому смело готовьте коктейль на молоке: две ложки Формулы 1 и ложка Формулы 3. Можно добавлять фрукты, ягоды по вкусу. Отлично сочетается со всеми вкусами банан, он еще и густоту придает. Это будет хороший сбалансированный белковый завтрак.
Катя Вообще, если мы говорим о протеиновых комплексах, я даже не буду тут скептиком. Потому что понимаю: действительно недополучаю белок из продуктов питания. А если утром выпить протеин и знать, что ты частично уже удовлетворил дневную потребность в нем, это неплохо.
Эксперт Если есть задача сбросить вес, то надо делать коктейль на воде и не использовать фруктовых добавок. Две ложки Формулы 1 и ложка Формулы 3 — это всего 120 ккал, тогда как на молоке вдвое больше. Таким образом удастся снизить общее количество калорий за день. При этом в одном стакане такого напитка содержится 17 г белка, комплекс из более чем 20 важнейших витаминов и минералов, минимальное количество жиров, а также полезная клетчатка.
Ася Протеиновый напиток сытный. Будешь уверен, что продержишься до обеда, не будешь перекусывать чипсами и булочками, что уже в целом хорошо как для здоровья, так и для фигуры.
Эксперт Но вообще один протеин для корректировки фигуры — не панацея, рассчитывать только на него не стоит. Необходимо постепенно вносить небольшие изменения в образ жизни. Когда начинаешь заботиться о себе (и питании в том числе), то здоровый образ жизни в целом — с соблюдением режима сна, отказом от вредных привычек и занятиями спортом — уже не кажется чем-то особенным. Все постепенно приходит в баланс. Конечно, три недели для кардинальных изменений недостаточно, но уверен, что вы заметите первые позитивные сдвиги. Удачи!
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