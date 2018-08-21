Лекарства не помогут: как мы выращиваем в себе непобедимые бактерии
Известный российский биоинформатик Михаил Гельфанд рассказал о том, как мы приближаем себя к катастрофе, несерьезно относясь к использованию антибиотиков (а в это время бактерии продолжают эволюционировать и становиться сильнее). Мы записали основные тезисы.
Бактерии сами изобрели средство защиты от антибиотиков
Одним из главных изобретений человечества в XX веке были антибиотики. Оказалось, что с болезнями, вызывавшими смертельные эпидемии (например, холерой), можно успешно бороться. Но на самом деле антибиотики существовали задолго до того, как Александр Флеминг выделил пенициллин. Их изобрели сами бактерии для борьбы друг с другом: дело в том, что между ними постоянно происходит настоящая химическая война. И самая жестокая - между самыми близкими видами, а еще чаще между штаммами одной и той же бактерии. Так что там, где есть средство нападения, всегда появляется средство защиты. И бактерии придумали множество механизмов для того, чтобы защищаться друг от друга и по сути от антибиотиков.
Нам становится все сложнее защищаться от болезней
Как только люди начали массово применять антибиотики, у бактерий стала вырабатываться устойчивость к ним. Но не у тех бактерий, которые уже умели защищаться, а у наших патогенов, которые до этого были достаточно наивными и в химической войне не участвовали. Потому что они воевали с нами, а не с другими бактериями где-нибудь в почве. Устойчивость к антибиотикам развивается у бактерий стремительно. У нас же появился золотистый стафилококк, устойчивый к пенициллину, энтерококки, устойчивые к ванкомицину и псевдоманады, устойчивые к фторхинолонам. Бедой становится туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью — он не реагирует на все антибиотики, которые против него применяли. Кстати, наиболее распространен такой туберкулез в России.
Новых антибиотиков не появляется
Фармацевтическим компаниям очень невыгодно разрабатывать новые антибиотики. Усилия и средства на разработку такие же, как для других лекарств, но эффективными они остаются меньше. Потому что время, когда антибиотик применяется, очень короткое. Позже он просто перестает работать. Так что производитель не успевает отбить затраты, которые ушли на его создание, испытание и внедрение. С 1987 года не было введено в продажу ни одного нового класса антибиотиков. И именно по экономическим причинам. Есть лишь модификации старых антибиотиков, при которых немного модифицирована молекула.
Мы выращиваем внутри себя антибиотикоустойчивые бактерии
Представьте, у вас заболело горло. Вы один день принимаете антибиотик, и вроде бы горло уже не болит. Что при этом произошло? Антибиотик убил всех чувствительных к нему бактерий, но остались относительно устойчивые. Вы думаете: зачем продолжать травиться? Перестаете принимать препарат, и теперь в вашем организме эти относительно устойчивые бактерии. Вы заражаете ими соседа, у него тоже начинает болеть горло. Он принимает антибиотик, но одного дня ему уже мало. Он принимает их два дня, начинает чувствовать себя лучше, бросает лечение и сдвигает колесо устойчивости еще на одно деление. Таким способом человечество выращивает в себе непобедимые бактерии.
Антибактериальное мыло стоит запретить. И вот почему
Выбирая мыло для дома, вы наверняка обратите внимание на антибактериальное. Оно обычно содержит в себе небольшую дозу антибиотика триклозана. Такое мыло — это ровно то, что нужно, чтобы делать бактерии устойчивыми. Вы их чуть-чуть подтравливаете, но не так, чтобы до конца убить, а всего чуть-чуть. Кстати, мыло с триклозаном запретили в Европе в 2016 году, а в США — в 2017. Также запретили добавлять антибиотики к любой косметике и средствам гигиены. В России антибактериальное мыло по-прежнему можно найти в любом магазине.
А еще мы страдаем из-за лечения антибиотиками животных
Не секрет, что животноводстве скот и птицу подкармливают маленькими дозами антибиотиков. Использовать антибиотики в кормлении скота полностью запретили в США совсем недавно — с 1-го января 2017 года. При этом цифры были пугающими: 4/5 всех антибиотиков в стране шли не на лечение людей, а на животноводство. Больше половины из препаратов использовались и в человеческой медицине, что особо опасно.
По материалам лекции Михаила Гельфанда на VK Fest 28 июля 2018 года.
Записала Евгения Симакова.
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