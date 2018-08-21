Лекарства не помогут: как мы выращиваем в себе непобедимые бактерии

Нам становится все сложнее защищаться от болезней

Как только люди начали массово применять антибиотики, у бактерий стала вырабатываться устойчивость к ним. Но не у тех бактерий, которые уже умели защищаться, а у наших патогенов, которые до этого были достаточно наивными и в химической войне не участвовали. Потому что они воевали с нами, а не с другими бактериями где-нибудь в почве. Устойчивость к антибиотикам развивается у бактерий стремительно. У нас же появился золотистый стафилококк, устойчивый к пенициллину, энтерококки, устойчивые к ванкомицину и псевдоманады, устойчивые к фторхинолонам. Бедой становится туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью — он не реагирует на все антибиотики, которые против него применяли. Кстати, наиболее распространен такой туберкулез в России.