Сахар, иголки и биополя: как альтернативная медицина погубила Стива Джобса и сотни тысяч пациентов
Популяризатор науки Александр Панчин рассказал, почему многие из нас по-прежнему слепо верят в альтернативную медицину — гомеопатию, иглоукалывание и лечение аурой — и в итоге наносят непоправимый вред своему здоровью.
Одно из лучших определений альтернативной медицины дал австралийский музыкант и композитор Тим Минчин. Альтернативная медицина – эта та, про которую либо доказано, что она не работает, либо не доказано, что она работает. Существует очень много ее вариантов — начиная от гомеопатии и заканчивая целительством или, например, акупунктурой. Некоторые верят в лечение биоэнергетикой, чакрами, аурой, биополями. Одна из проблем альтернативной медицины заключается в том, что некоторые практики по-настоящему опасны. Например, в индуизме считается святой река Ганг, и сырая вода из этой реки используется для лечения многих недугов. Люди пьют эту воду, заболевают холерой и другими болезнями.
Но чаще всего ущерб от альтернативной медицины не прямой, а косвенный. Из-за нее люди отказываются от адекватного лечения самых разных заболеваний. Одно из проведенных исследований показало, что среди людей, которые пользуются альтернативной медициной, примерно в 10 раз чаще встречались отказы от проведения химио-радиотерапии, которая была им показана при раке. Примерно в 7 раз чаще отказывались от хирургических операций. И это все приводило к тому, что сторонники альтернативной медицины при развитии серьезных заболеваний умирали в два раза чаще.
Один из наглядных примеров — история Стива Джобса, который заболел раком поджелудочной железы. У него была операбельная форма и высокие шансы на выздоровление. Но вместо того, чтобы согласиться на хирургическую помощь, он занимался акупунктурой, обращался за помощью к медиумам, начал соблюдать веганскую диету. В итоге ему все равно пришлось сделать операцию, но это произошло слишком поздно. Пока Джобс занимался альтернативным лечением, опухоль успела дать метастазы в печень. Из-за них он в итоге и умер.
Хуже всего, когда от любви родителей к альтернативной медицине страдают дети. У меня есть знакомый врач-онколог Дмитрий Булетов. Он рассказывал о случае своего пациента – маленького мальчика, которого привел в больницу дедушка. У ребенка в щеке была раковая опухоль диаметром порядком 20 сантиметров. Эту опухоль, когда только она начала появляться, заметил стоматолог и рекомендовал родителям отвести ребенка к онкологу. Но 9 месяцев мальчика водили к гомеопату, и в итоге злокачественное новообразование оказалось неоперабельным. Вот один из свежих заголовков новостей: «Врач-педиатр до смерти залечила сына с диабетом восточной медициной». Ребенку нужен был всего лишь инсулин, но его ему не давали. Кстати, есть такой сайт What's The Harm?, где приводится большое количество примеров людей, которые прямо или косвенно пострадали от альтернативной медицины.
Почему же альтернативная медицина популярна среди людей и они становятся ее жертвами? Наряду с оптическими иллюзиями существуют иллюзии нашего мышления. Одну из таких проиллюстрировал в повести «Обмен разумов» фантаст Роберт Шекли. Один из персонажей каждый раз, когда выходил на улицу, начинал говорить стихами. Делал он это для того, чтобы его не съели представители кровожадной расы. Его спросили: «Пробовал ли ты выходить на улицу и не говорить стихами?», на что он отвечал: «Ну я же не дурак». Точно так же многие люди продолжают пользоваться альтернативной медициной, потому что не знают, что было бы с ними, если бы они этого не делали.
Представьте, что человек увидел, как петух прокукарекал, а потом взошло солнце. Он думает, раз одно произошло вслед за другим, следовательно, после смерти петуха солнце больше не взойдет. В альтернативной медицине именно так все делают выводы о том, что препарат работает. Мне было плохо, я принял препарат. Мне стало лучше, следовательно, если я его не приму – я, вероятно, умру. Эта странная логика часто встречается у людей.
Людей, которые болели астмой, в случайном порядке подвергали четырем типам воздействия. Это было настоящее лекарства от астмы, отсутствие вмешательства и два типа плацебо-вмешательства. Первое — ингалятор-пустышка, другое – плацебо-акупунктура, то есть иглоукалывание, сделанное к тому же намеренно неправильно. Чтобы оценить эффекты, ученые использовали два метода. Первый – объективный: пациент дышал в специальный респирометр, который оценивал пропускную способность его легких. Прибор показывал, что работает только первый тип лечения (настоящее лекарство), а все остальное одинаково неэффективно. Но когда у самих участников эксперимента спрашивали о том, какой из методов им помог, то выяснялось, что по их субъективному мнению, в сравнении с невмешательством все одинаково эффективно. В том числе два абсолютно бессмысленных и бесполезных метода. Мы сами себя очень легко обманываем. Это и делает альтернативную медицину столь популярной.
О том, что от аргумента «а мне это помогло» стоит отказаться, говорили в медицине еще очень давно. Еще в середине 19-го века врач Оливер Холмс в лекции «Гомеопатия и родственные заблуждения» отмечал : «Смотрите, вот сторонники гомеопатии говорят – "а мне помогло". Но точно так же говорили сторонники других замечательных практик на пару веков раньше». Например, перкинизма – лечения заболеваний магнитными металлическими палочками, или наложения рук монарха для лечения золотухи, или мази из пепла червей и жира диких кабанов, которую следовало наносить, к счастью, не на рану, а на оружие, которое эту рану нанесло. Была куча сторонников этих методов и врачи, которые их выписывали.
В 1835 году вышла статья, в которой впервые был придуман способ, как же нам все-таки начать нормально изучать эффективность препаратов. Был предложен рандомизированный двойной слепой эксперимент. То есть людей случайным образом делят на две группы: одна получала предполагаемое лекарство, другая – пустышку. Кстати, в качестве предполагаемого лекарства как раз был гомеопатический препарат. Участники, которые не знали, в какой группе они находятся, оценивали свои симптомы и записывали их в блокнотик. Оказалось, что никакой разницы между гомеопатией и пустышками нет. С тех пор этот результат воспроизводился стабильно и в других работах.
Сейчас мы видим популярность «стыдливой гомеопатии». Саму классическую гомеопатию уже признали псевдонаукой, а «стыдливая гомеопатия» – это по сути та же гомеопатия, но ее идеологи пытаются это скрыть. Вот, например, анаферон – препарат на котором написано «содержит 0,003 грамма действующего вещества антитела к интерферону гамма». Вроде бы все звучит научно, концентрация этого вещества нормальная. Когда мы читаем интерферон, то знаем, что это связано с антителами и борьбой с инфекцией. Но в подписи стоит звездочка, а под звездочкой маленьким шрифтом – «в разведении 10-16 нанограмм на грамм». Нано – это умножение исходной единицы на число 10-9. Так что проведя умножение, вы поймете, что в препарате просто ничего нет, никакого действующего вещества. Это сахар по цене 200 рублей за упаковку или десятки тысяч рублей за килограмм. Самое удивительное, что эта штука создана не какими-то шаманами, а людьми, имеющими вполне авторитетный научный статус.
Альтернативная медицина эволюционирует. Она начинает все больше и больше уподобляться доказательной. Появляются статьи в научных журналах, которые, правда, при глубоком и корректном рассмотрении не выдерживают критики. Вот смотрите, замечательная цитата из публикации в журнале «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины»: «Мы считаем, что геном не порождает новую физическую сущность поля, а интегрирует организм в супермолекулярный эфир, что обеспечивает структурную основу целостной регуляции организма». Автор – член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Олег Эпштейн. Именно он создал тот самый анаферон и подобные препараты, которые называют релиз-активными.
Эти препараты используются сегодня для лечения самых разных заболеваний, начиная с энцефалита, заканчивая синдромом дефицита внимания, хронической церебральной ишемии, доброкачественной гипертрофии простаты, алкоголизма и так далее. Некоторые заболевания очень серьезные, и их все равно лечат сахаром. Россияне тратят на такие лекарства миллиарды рублей, то есть это огромная индустрия. Я называю ее «псевдомедицина incorporated».
Казалось бы, с тех пор как Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН опубликовала «Меморандум о лженаучности гомеопатии», про то, что это бесполезно, должны были узнать все. В поисковиках Google «гомеопатия» ненадолго превысила популярность слова «Путин». Печальная история заключается в том, что компании, которые производят лже-препараты, судятся с теми, кто пытается их критиковать. Недавно было подано несколько исков в сторону Комиссии по борьбе с лженаукой.
Но в этой истории с судами есть, как мне кажется, положительная нотка. Она отсылает нас к началу 20-го века в США. Там был врач по имени Джон Бринкли, который занимался альтернативной медициной. Он прославился тем, что он пересаживал мужчинам яйца козла для лечения импотенции. Еще он делал людям инъекции подкрашенной воды, а они говорили «О, а мне помогло! У меня после этого родились дети». Джон Бринкли был очень успешным бизнесменом. У него была самая крупная в мире радиостанция, благодаря которой он рекламировал свои препараты на весь мир. Так вот он подал в суд на одного из своих критиков, тогдашнего редактора журнала «JAMA». Однако показал в суде, что не может ничего доказать, и проиграл его. На этом его карьера закончилась. Я надеюсь, что в России эта история повторится, хотя, конечно, у нас другие реалии и все может пойти иначе.
По материалам лекции Александра Панчина на VK Fest 28 июля 2018 года.
Записала Евгения Симакова.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.