Сахар, иголки и биополя: как альтернативная медицина погубила Стива Джобса и сотни тысяч пациентов

Но в этой истории с судами есть, как мне кажется, положительная нотка. Она отсылает нас к началу 20-го века в США. Там был врач по имени Джон Бринкли, который занимался альтернативной медициной. Он прославился тем, что он пересаживал мужчинам яйца козла для лечения импотенции. Еще он делал людям инъекции подкрашенной воды, а они говорили «О, а мне помогло! У меня после этого родились дети». Джон Бринкли был очень успешным бизнесменом. У него была самая крупная в мире радиостанция, благодаря которой он рекламировал свои препараты на весь мир. Так вот он подал в суд на одного из своих критиков, тогдашнего редактора журнала «JAMA». Однако показал в суде, что не может ничего доказать, и проиграл его. На этом его карьера закончилась. Я надеюсь, что в России эта история повторится, хотя, конечно, у нас другие реалии и все может пойти иначе.