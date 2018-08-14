Почему мы зря помешались на органической еде и незаслуженно ругаем овощи из супермаркетов
У нас есть сложившийся стереотип, что помидоры с бабушкиной грядки будут гораздо полезнее, чем помидоры из обычного супермаркета. Почему? Потому что помидоры из супермаркета обычно не пахнут – значит, ненастоящие. Но почему они не пахнут? А все потому, что выращиваются в условиях хорошей среды и не испытывают стресса: постоянный контроль температуры, необходимое количество микроэлементов в гидропонной смеси.
Ягоды, которые вы купите на рынке, совсем не обязательно будут полезнее в сравнении с теми же ягодами из магазина. Ведь никто не прогоняет «натуральные» продукты по множеству тестов, которые проходят так называемые «химические» продукты или продукты промышленного производства. Никакого контроля качества по сути нет. Также и с бабушкиными помидорами – неизвестно, какой навоз использовался для их посадки. Может быть, в нем было повышенное содержание тяжелых металлов? Кстати, некоторые грибы специфическим образом накапливают в себе эти самые тяжелые металлы. Наверняка вы слышали утверждение: «Не покупайте и не собирайте грибы, которые растут рядом с проезжей частью». Но почему все забывают о том, что грибы из натуральных природных сред также могут быть загрязнены?
Пастеризованное и стерилизованное молоко стоит по три месяца и многие удивляются: «Как же так? Молоко стоит и не киснет. С чем это связано? Может быть, оно не натуральное? Ведь натуральное молоко начинает портиться за три-четыре дня». Но это связано всего лишь с тем, что процесс пастеризации/стерилизации убивает все микроорганизмы. Молоко остается тем же самым, но микрофлоры, которая позволяет молоку изменяться со временем, там нет. Непастеризованное молоко – вообще опасная история. Употребляя его, можно заразиться даже болезнью Лайма, и такие случаи происходят неоднократно. Фермерский бургер из мраморной говядины... Звучит отлично. Но тем не менее исследования показывают, что фермерская говядина, так же как и мясо цыплят, по содержанию патогенных организмов значительно превосходит мясо из супермаркета.
Мы до жути боимся E-добавок. Но к удивлению вы можете обнаружить, что Е – это всего лишь номенклатурный номер, который обозначает название соединения. А вокруг нас все вообще состоит из этой самой пресловутой химии. Даже в обычной клюкве есть бензоат натрия. И она содержит его в количествах, превышающих нормы консервирования. Получается, клюкву тоже надо запретить!
В колбасе содержание бензоата натрия составляет всего ничего – 16 микрограмм на килограмм продукта (и это меньше, чем в клюкве). Тем не менее, к колбасе мы относимся как к продукту, который содержит вредный консервант. Однако этот консервант позволяет мясу не портиться и защищает нас от различных патогенных организмов, в том числе ботулотоксина.
Если вы хотите получить летальную дозу глутамата натрия, вам нужно съесть около 20 кг чипсов. Кстати, глутамат натрия как глутамин встречается в обычных орехах. В молоке это аминокислота – глутаминовая кислота. Она встречается во многих продуктах, и ее отдельно добавляют в продукты питания.
Негативные установки в отношении еды приводят нас к атараксии. Это когда человек считает, что конкретный продукт вреден, а другой полезен, и отдает предпочтения именно им или запрещает себе какие-то удовольствия. Также было проведено исследование на тему «ошибки расчетов» и выяснено, что если продукт маркирован как «натуральное», «полезное» «содержит много протеина, мало белка», «диетическое», то люди больше склонны переедать такими продуктами. Они просто не учитывают, что даже натуральный продукт может быть калорийным. Так что людям, следящим за весом, точно не стоит попадаться на удочку «натуральности».
По материалам лекции Бориса Цацулина на VK Fest 28 июля 2018 года.
Записала Евгения Симакова.
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