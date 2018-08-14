Почему мы зря помешались на органической еде и незаслуженно ругаем овощи из супермаркетов

Ягоды, которые вы купите на рынке, совсем не обязательно будут полезнее в сравнении с теми же ягодами из магазина. Ведь никто не прогоняет «натуральные» продукты по множеству тестов, которые проходят так называемые «химические» продукты или продукты промышленного производства. Никакого контроля качества по сути нет. Также и с бабушкиными помидорами – неизвестно, какой навоз использовался для их посадки. Может быть, в нем было повышенное содержание тяжелых металлов? Кстати, некоторые грибы специфическим образом накапливают в себе эти самые тяжелые металлы. Наверняка вы слышали утверждение: «Не покупайте и не собирайте грибы, которые растут рядом с проезжей частью». Но почему все забывают о том, что грибы из натуральных природных сред также могут быть загрязнены?