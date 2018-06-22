Почему «судьба» стала козлом отпущения — объясняет самый популярный на Западе мистик Садхгуру

Быть человеком означает уметь самостоятельно выстраивать ситуации своей жизни так, как вы хотите. Сегодня большинство людей в мире, напротив, являются жертвами ситуаций, в которых существуют. Причина в том, что их жизнь проходит в реагировании на среду и события. Неизбежен вопрос: «Почему я попал в такое положение? Разве это не моя судьба?» Судьбой мы называем все, за что не хотим нести ответственность и чему не можем найти логическое объяснение. Это утешительное слово, но оно лишает сил. Чтобы самим формировать свои ситуации, прежде всего вы должны знать, кто вы. Суть в том, что вы еще не знаете, кто вы. Вы — не сумма накопленных вами титулов, дел и качеств. Все, что вы сейчас знаете как «я», есть просто накопление. Ваше тело — это просто накопление пищи. Ваш разум — это накопление впечатлений, собранных посредством органов чувств. То, что вы приобретаете, может быть вашим, но оно никогда не может быть вами.

Так кто же вы? Это вам предстоит пережить на опыте. Пока вы этого не осознаёте. Вы пытаетесь жить тем, что вам принадлежит, а не тем, кто вы на самом деле. Более того, вы даже не на сто процентов осознаете, что же вам принадлежит! На протяжении многих лет вы приобретали определенные тенденции, в зависимости от получаемых впечатлений. Все это можно полностью преобразовать. Если вы выполняете внутреннюю работу, если практикуете определенные внутренние техники, то, какими бы ни были ваши тенденции, ваш прошлый опыт, генетика, среда, вы можете полностью переделать себя за короткий промежуток времени!