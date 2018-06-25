Личный опыт: Как я заново научился ходить и стал инструктором по вейку

О травме и сантиметровых шагах

В 2013 году я был в путешествии в Киеве и оказался в эпицентре драки. Мне досталось серьезно: мало того, что у меня оказался сломан позвоночник, так еще и пострадал спинной мозг. Я очнулся в киевской больнице и провел там месяц. После моей пропажи некоторые даже подумали, что я участвовал в Евромайдане (Смеется).

Врачи не понимали, смогу ли я снова ходить или нет. При этом мне говорили, мол, будешь бегать через пару недель. А моим друзьям давали другие, более пессимистичные прогнозы. Каким-то чудом (на самом деле благодаря друзьям) по возвращению из Киева мне удалось попасть на реабилитацию в Городскую больницу № 40 в Сестрорецке, хотя очередь туда может растянуться на год. Там меня учили заново ходить. На процедуры я ездил в инвалидном кресле, но в свободное время усердно пытался обходиться без него и пробовать костыли и ходунки. Это было не очень легко: мой шаг в ширину достигал буквально 5-10 см, движения требовали больших усилий. Но я понимал, что привыкать к креслу нельзя. В итоге врачи подняли меня на ноги — я вышел из больницы уже на костылях.