Личный опыт: Как я заново научился ходить и стал инструктором по вейку
Жизнь петербуржца Максима Пономарева кардинально изменила травма позвоночника: бывший инженер стал…инструктором по вейкбордингу! А еще первым идеологом адаптивного направления этого спорта в России — он мечтает поставить на вейкборд как можно больше людей, которые из-за проблем со здоровьем ограничены в своих движениях.
О скучной работе, вейке и Аляске
Я не всегда был инструктором в вейк-парке — многие годы работал главным инженером в фирме по продаже и монтажу автономных канализаций для загородных домов. Принимал звонки, приезжал к клиенту на дачу, производил расчеты, составлял сметы и принимал участие в монтаже систем. Про вейкбординг я узнал шесть лет назад. Просто наткнулся на видео, где спортсмен катается на вейке на Аляске: повсюду глыбы льда, рядом проплывают киты. Я смотрел этот ролик с открытым ртом. До этого из экстремальных видов спорта пробовал только горные лыжи, а тут прямо воодушевился. И буквально в тот же день поехал в вейк-парк. Меня зацепило: я стал заезжать туда после работы, а иногда мог даже перенести встречу с клиентом из-за того, что очень хотелось покататься.
О травме и сантиметровых шагах
В 2013 году я был в путешествии в Киеве и оказался в эпицентре драки. Мне досталось серьезно: мало того, что у меня оказался сломан позвоночник, так еще и пострадал спинной мозг. Я очнулся в киевской больнице и провел там месяц. После моей пропажи некоторые даже подумали, что я участвовал в Евромайдане (Смеется).
Врачи не понимали, смогу ли я снова ходить или нет. При этом мне говорили, мол, будешь бегать через пару недель. А моим друзьям давали другие, более пессимистичные прогнозы. Каким-то чудом (на самом деле благодаря друзьям) по возвращению из Киева мне удалось попасть на реабилитацию в Городскую больницу № 40 в Сестрорецке, хотя очередь туда может растянуться на год. Там меня учили заново ходить. На процедуры я ездил в инвалидном кресле, но в свободное время усердно пытался обходиться без него и пробовать костыли и ходунки. Это было не очень легко: мой шаг в ширину достигал буквально 5-10 см, движения требовали больших усилий. Но я понимал, что привыкать к креслу нельзя. В итоге врачи подняли меня на ноги — я вышел из больницы уже на костылях.
Сейчас (спустя 5 лет) я по-прежнему продолжаю хромать. Мне сложно наклоняться, потому что в позвоночнике стоит металлоконструкция. Раньше я стеснялся своих движений, но сейчас это прошло. Вообще то, что со мной произошло, кто-то мог бы назвать черной полосой или чем-то в этом в роде, но травма кардинально изменила меня — моя жизнь «после» мне нравится куда больше.
О возвращении в вейк-парк
После реабилитации я начал ходить на плавание, пытался заниматься на тренажерах. Потом начался летний сезон, и друзья из вейк-парка предложили приехать к ним. Я попробовал прокатиться на вейкскете – это такая же доска, только она не фиксирует ноги. Так что в любой момент ты можешь соскочить в воду (это в моей ситуации было плюсом). У меня все вроде хорошо получалось, несмотря на травму. Ну как, относительно хорошо (Смеется). Зато я начал чувствовать, что мои ноги набирают силу, и подключаются мышцы, которые долгое время вообще не участвовали в работе.
Вейкбординг меня опять затянул - я провел весь сезон в парке. А в конце 2014-го увидел еще один потрясающий ролик. На нем итальянский спортсмен-колясочник с парализованными ногами катается на вейкборде в одном из парков Таиланда. Он прыгал с фигур и закручивал сложные элементы! Я подумал: вот это реально круто! И именно тогда ко мне в голову пришла мысль об адаптивном вейкбординге.
Уже вдохновленный этой идеей я оказался в еще одном реабилитационном центре, наблюдал за пациентами. Многие не первый год пытались бороться, но не могли встать на ноги. Я видел людей в очень поникшем состоянии, практически без надежд. Мне захотелось привнести в их жизнь что-то новое и крутое. Мало кто из людей без проблем со здоровьем пробовал вейкбординг. А для тех, у кого физические возможности ограничены, это вообще что-то новое и абсолютно безумное. Сейчас я вижу, как у человека, который приезжает ко мне и пробует прокатиться (не важно, получается ли с первого взгляда остаться на доске или нет), загорается огонь в глазах! Я назвал свой проект «Step to wake» - «шаг к пробуждению» (и только второй смысл – «шаг к вейку»).
Об адаптивности
Главное и в адаптивном, и в обычном вейкбординге — держать баланс. Когда вейкбордист двигается по воде, его может немного закрутить и завалить в сторону. Это немного напоминает дрифт на машине. Мы никого не принуждаем к такому супер-экстриму: лебедка двигается со скоростью 30 километров в час, поэтому можно достаточно спокойно проехаться по водной глади (в этом нет ничего опасного). При этом 15 минут катания на вейкборде можно сравнить с двухчасовой тренировкой в тренажерном зале — во время движения задействованы почти все группы мышц: руки, плечевой пояс, пресс, ноги, ягодицы, позвоночник.
Чем отличается вейкборд для человека с инвалидностью от обычного вейкборда? На доску ставится специальное кресло, чтобы спортсмен мог на него сесть. Оказалось, что такое кресло продается только за рубежом, к тому же стоит около 3 тысяч евро. Поэтому пришлось сделать его самому! Вместе с приятелем в гараже мы сварили конструкцию и катались первое время с помощью нее. Но сидение получилось жестким, а для безопасных прыжков нужна была амортизация. В итоге мы встроили в него амортизатор от велосипеда. А этой зимой мне удалось найти добрых людей, которые помогли нам купить французское специальное сидение.
Сейчас я планирую выпускать свои собственные кресла для адаптивного вейкбординга — в качестве прототипа я взял свою вторую модель с амортизацией. Сама конструкция алюминиевая, плюс на нее ставится сидение из стеклопластика. Создание кресла — кропотливая работа (оно состоит из кучи мелких деталей и крепежей). Одно уже готово — я отправил его в Москву в парк Сокольники. Там тоже планируют обучать ребят адаптивному вейку. А еще креслом заинтересовались спортсмены из Австралии, так что возможно, будем поставлять их за рубеж. Вот такое импортозамещение (смеется).
О проекте
По сути мы первопроходцы — никто в России еще не занимался популяризацией адаптивного вейкбординга. А я мечтаю, чтобы как можно больше людей узнали о нем и встали на вейк. В других странах, кстати, это куда более распространенный экстремальный вид спорта. Особенно сильные команды по адаптивному вейкбордингу в Италии, Польше, Австралии, США.
В целях на будущее — как раз собрать команду, обеспечить ее оборудованием и организовать тренировочные занятия по адаптивному вейкбордингу. А после тренировок можно задуматься о Чемпионате России и соревнованиях международного уровня. Этим летом мы со спортсменом Станиславом Бураковым, который за год стал фанатом вейкбординга и добился хороших результатов, хотим поехать в автопутешествие по городам России. Договоримся с вейк-парками и НКО, которые занимаются защитой прав людей с ограниченными возможностями, и проведем мастер-классы на воде.
«Step to wake» я называю благотворительным проектом. Мне хочется сделать этот вид спорта популярным среди людей с инвалидностью и дать возможность всем желающим заниматься бесплатно (в вейк-парке я жду любого желающего попробовать адаптивный вейкбординг). Еще хочу показать, что после перенесенных травм не стоит замыкаться в себе. То есть проект не только о спорте – он еще и о безграничных возможностях каждого из нас.
Как найти «Step to wake» и узнать о возможных тренировках:
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