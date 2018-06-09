Наш мозг ленится, навешивает ярлыки и это нормально! Объясняет нейробиолог

Почему мы навешиваем ярлыки на людей?

Навешивание ярлыков происходит в том числе из-за двух вышеназванных особенностей мозга. С одной стороны, потому что нам нужно быстро среагировать на раздражитель. Один из эволюционных смыслов такого поведения – это защита от хищников. Нашим предкам нужно было быстро выявлять врага. Но хищников перед нами уже нет, а наш мозг все равно использует этот стандартный механизм реагирования на объект. Таким образом он в том числе снимает тревогу от неопределенности. Вот этот человек — хороший, а этот — плохой.

С другой стороны, с помощью ярлыков мозг еще и экономит энергию. Зачем вам ломать голову, долго разбираясь в человеке, если вы можете по своим особым (и часто необъяснимым!) критериям просто сразу причислить его к какой-то категории. Согласитесь, такой подход нам очень мешает. Навесив ярлык, мы лишаемся возможности посмотреть на человека по-другому. Это серьезно вредит нашей коммуникации — и в личных отношениях, и в работе.