Наш мозг ленится, навешивает ярлыки и это нормально! Объясняет нейробиолог
Наш мозг ленив и любит экономить
Пожалуй, стоит начать с того, что наш мозг руководствуется принципом нерасходования лишней энергии. Во время МРТ мы можем увидеть, как происходит постоянное перераспределение активности в различных отделах. Мы не можем делать много дел сразу - мозг переключается между задачами и обработкой информации. В активное участие одновременно вовлекаются всего от 3 до 16% нейронов. При этом для такой работы затрачивается пятая часть всего кровотока — то есть это очень энергозатратное предприятие. А если бы нам потребовалось включить мозг на все сто процентов, то это потребовало бы 125% кровотока. Такого мы бы просто не могли себе позволить — у нас нет столько крови. Так что наш мозг постоянно пытается быть в режиме энергосбережения и он достаточно ленив.
Мы недалеко ушли от наших предков
Мы по-прежнему мыслим механизмами, доставшимися нам от предков. Например основа высшей нервной деятельности - это ориентировочная реакция. Объясняю на примере: если кто-то сейчас постучит за стенкой, то ваше внимание обратится на этот стук и скорее всего вы на момент прервете свою деятельность. То есть наш мозг всегда реагирует на внезапный раздражитель. Это помогает нам выживать. Поиск еды, воды и даже полового партнера — это тоже ориентировочная реакция. Но в некоторых случаях она не совсем играет нам на руку.
Почему мы навешиваем ярлыки на людей?
Навешивание ярлыков происходит в том числе из-за двух вышеназванных особенностей мозга. С одной стороны, потому что нам нужно быстро среагировать на раздражитель. Один из эволюционных смыслов такого поведения – это защита от хищников. Нашим предкам нужно было быстро выявлять врага. Но хищников перед нами уже нет, а наш мозг все равно использует этот стандартный механизм реагирования на объект. Таким образом он в том числе снимает тревогу от неопределенности. Вот этот человек — хороший, а этот — плохой.
С другой стороны, с помощью ярлыков мозг еще и экономит энергию. Зачем вам ломать голову, долго разбираясь в человеке, если вы можете по своим особым (и часто необъяснимым!) критериям просто сразу причислить его к какой-то категории. Согласитесь, такой подход нам очень мешает. Навесив ярлык, мы лишаемся возможности посмотреть на человека по-другому. Это серьезно вредит нашей коммуникации — и в личных отношениях, и в работе.
Почему проще мыслить шаблонами?
Наш мозг очень хочет, чтобы все вокруг было просто. Задумайтесь: как только вы говорите, что вам что-то понятно, то перестаете думать над этим. Российский ученый Евгений Соколов объяснил эту ситуацию: когда мы видим какой-то новый стимул, в мозге записывается его нейронная модель. И через какой-то момент подключается механизм, который блокирует реагирование при повторе этого стимула. Та же история со стуком за стеной: постучали один раз, второй — вы напряглись. Но через какое-то время вы просто перестанете реагировать на это. Подумаете, ну видимо какие-то хулиганы. Такое свойство мозга еще называют защитой от дураков. Правда, оно является и самой главной ловушкой, так как создает огромную инерцию мышления.
Мозг стопорит нас и заставляет в каком-то смысле лениться. Он пытается все упростить, разложить по полкам, успокоиться и забыть. Поэтому бывает невероятно тяжело заставить себя посмотреть на тот же объект под другим углом. Из-за этого мы мыслим стандартно и не видим каких-то новых подходов в общении с людьми и решении задач. Мы ограничиваем поступление новой информации — нам все кажется ясным и понятным. Из-за этого зачастую люди теряют интерес к своей работе и перестают расти. Кстати, любовь делать все по одному шаблону называется динамической стереотипией. И как вы поняли, она тоже проистекает из принципа экономии энергии.
Это мешает нам даже в отношениях
В своей книге «Красная таблетка» Андрей Курпатов пишет, что есть три критерия оценки хороших отношений: отсутствие ощущения одиночества рядом с человеком, удовлетворяющая сексуальная сторона отношений и совместные планы на жизнь. И обычно с этим третьим критерием возникают проблемы. Почему? Потому что мы опять же ленимся строить новые планы. Нужно же что-то изобретать новое, договариваться и ломать свою динамическую стереотипию. А мы на самом деле этого жутко не хотим. Поэтому важно помнить о том, что при вступлении в новые отношения нужно быть готовым что-то менять. Придется со своей динамической стереотипией расправляться.
Что на самом деле значит выйти из зоны комфорта
Вы уже поняли, почему мозг пытается все объяснить и упростить? Потому что ему некомфортно в состоянии неопределенности и он не хочет блуждать по лабиринту. Тут навесил ярлык, тут сделал все по шаблону — и все нормально. Но на самом деле только неопределённость дает какой-то стимул. Раньше было модно говорить на тренингах личностного роста — выйди из зоны комфорта. А что это за зона, никто толком не понимал. Сейчас становится ясно, о чем идет речь. Наша задача: быть всегда в подвешенном состоянии, постоянно себя озадачивать, не закрывать гештальт, предлагать другие точки сборки. И задавать вопросы себе и другим людям.
Только таким образом мы можем подойти к решению сложных задач. Обойти ловушки мозга — на самом деле непросто. Но в этом и есть смысл интеллектуального роста — нужно превзойти самих себя. Например, когда вы начинаете общение с человеком, после первых встреч попробуйте задать себе вопрос — а что я еще не знаю о человеке? Уточнил ли я все детали обстоятельств? Если бы что-то могло кардинально поменять мое представление о нем, чтобы это могло быть ?
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