Пластический хирург не делает операций «для профилактики». К нам идут за радикальными переменами. А законсервировать красоту — к косметологу. Поэтому на жалобы вроде «Доктор, что-то начало смещаться» я отвечаю: «Будем ждать, когда действительно сместится».

Когда пациентка говорит, что хочет подтяжку, раз это нужно мужу, который моложе на двадцать лет, то я прошу сначала спросить у мужа напрямую. А не фантазировать на тему. Как правило, оказывается, что чужое мнение взято с потолка. Значит, выдыхаем, остываем и встречаемся снова, если решение созреет уже в собственной голове.

Как вести себя с пациентом — целая тема для лекции по этике в медуниверситете. Но если вкратце, то заповедь такова: относись к нему так, как отнесся бы к своему младшему или пожилому родственнику. Человек на приеме доверчив и сконфужен, как пришедшая к вам за советом бабуля. Потому что хирург по умолчанию находится в более сильной позиции. И надменность здесь просто не к месту.

Хороший пластический хирург должен сам держать форму: быть худым, спортивным и веселым. При нашей работе это несложно — часто доводится работать с приличным весом. Удивляюсь, как хрупкие девушки-хирурги справляются, скажем, с липосакцией.

Я сразу перенаправляю людей, которые пришли не по адресу. Есть смежные специалисты, они справятся лучше. Пластический хирург работает на поверхности тканей. Если проблема залегает глубже, на уровне мышц и костей, это точно не к нам. Экспериментировать тут совершенно излишне.

Другой причиной для отказа становится невосприимчивость к аргументам врача. Я могу какое-то время взывать к разуму пациента, убеждая, что его стремление, например, к абсолютной симметрии лица бесперспективно. У каждого из нас одна половина меньше от рождения, а в течение жизни мимика добавляет отличий: ухмыляемся-то мы на одну сторону и подмигиваем строго одним глазом! Так что достичь полного равенства не получится, какими бы золотыми ни были у хирурга руки. «Нет» в данном случае значит «нет».

Я не смогу оперировать человека, которого консультировал только по скайпу, если при встрече он принципиально отличается от присланных фото. Конечно, я запрашиваю снимки в определенных ракурсах, слать мне селфи на вытянутой руке бесполезно. И все же сюрпризы при выходе в офлайн не исключены.

Как всякий нормальный пластический хирург, я подрабатываю психологом на полставки: постоянно разбираю неврозы пациентов и утешаю их. К сожалению, фильтра в виде настоящих психиатров, как это было в первом Институте красоты на Гороховой, у нас нет. Да и откуда столько взять? В городе функционирует пятьдесят шесть клиник, где делают пластику, и в них по три-пять хирургов. К каждому по психиатру не приставить. Поэтому справляемся своими силами. Но все-таки я не профи и могу проглядеть на консультации акцентуированную личность. В созидательном режиме такой тип очень обаятелен и с большой вероятностью может превратиться в «серийного» пациента. Однако если, по его мнению, доктор сделал (или даже сказал) что-то не то, жди беды. Так что когда мы с пациентом уже на консультации находимся в противофазе, это последняя причина для нашего расставания.

Сергей Павлович стал сооснователем клиники «ГрандМед» 18 лет назад.