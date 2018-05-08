Еще в одной стране Европы предложили ввести налог на сахар

Немецкие врачи написали открытое письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель — они призывают правительство ввести налог на сахар. Такая мера необходима для борьбы с его избыточным потреблением, которое приводит к ожирению и сахарному диабету. Помимо налогов и акцизов на продукты с высоким содержанием сахара, например, газированные сладкие напитки, эксперты предлагают запретить рекламу этой продукции, адресованную детям.

Письмо подписано Профессиональной ассоциация детских и подростковых врачей (BVKJ), Немецким обществом диабетологов (DDG) и берлинской неправительственной организацией Foodwatch. В правительстве Германии пока официально не отреагировали на обращение врачей.

Месяц назад налог на сладкие газированные напитки (содержащие более 5 г на 100 мл) ввели Великобритания и Ирландия. Также специальные акцизы на сладкую газировку действуют во Франции, Португалии и Венгрии и обсуждаются в Эстонии. О возможных акцизах на напитки с добавлением простых сахаров говорило и Министерство здравоохранения РФ. Всемирная организация здравоохранения поддерживает страны, вводящие налог на сладкие напитки.