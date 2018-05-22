Йога-гид по Петербургу: где заниматься и как выбрать направление

Аштанга-йога представляет собой восьмиступенчатый путь к конечной цели – самадхи (наивысшему духовному совершенству). Эту систему предложил несколько веков назад индийский мудрец Патанджали. Мощная практика аштанга-йоги построена на повторяющейся последовательности асан для достижения ментального баланса и развития физической силы и выносливости. Если страдаете от постоянного стресса и гиподинамии, то вам сюда, но только если тело изначально здорово и не страдает от недугов.

Практиковать: в студиях «Аштанга йога-центр» и в камерной «Yoga Shala».