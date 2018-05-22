Йога-гид по Петербургу: где заниматься и как выбрать направление
Составили подробный йога-гид по Петербургу вместе с создательницей сообщества Generation Yoga Юлией Чай. Как выбрать свое направление и где его лучше всего практиковать? Здесь все: пароли, явки, названия лучших студий и маршруты кэмпов!
Об истории йоги на Западе
Instagram начал пестрить учителями йоги такими, как мы их знаем (гибкими девушками-учителями в цветных лосинах) совсем недавно. Между тем у йоги на Западе более давняя история. Первая волна накрыла Америку в 20-х годах прошлого века. Поделиться индийским учением с Западом приехал мастер крийя-йоги Парамаханса Йогананда. В то же время искатели стремились на восток за тайными знаниями и возвращались с ними на родину. Так, к примеру, поступали Николай и Елена Рерихи, создавшие агни-йогу. Но настоящий расцвет йоги начался в 50-70-х годах, в это время она добралась и до СССР. Спросите свою бабушку, вполне вероятно, что у нее в закромах сохранилась самиздатовская книжка с асанами или тетрадь с зарисованной от руки схемой входа в стойку на голове.
Санскритское слово «йог» означает «связь, союз», а йога — одна из школ индуистской философии, которая пользуется понятиями и категориями индуизма, но сама при этом религией не является. В западном мире под йогой мы все чаще подразумеваем телесные практики в основном связки из физических и дыхательных упражнений. Сейчас существует более 30 видов йоги и продолжают возникать новые. Возникают они теперь правда в основном на Западе и по мнению «ортодоксальных» практикующих мало напоминают то, чем изначально занимались в Индии. В погоне за творческой самореализацией и яркими названиями для афиши, учителя создают новые способы подачи древних практик. Так возникают авангардные стили, покоряющие публику своей глубиной (например, дживамукти йога), так и «франкенштейны» вроде йоги с пивом, козами или военными автоматами. Все чаще у посетителя йога-зала или фитнес-студии Петербурга возникают поводы усомниться: «А йогой ли я, вообще, занимаюсь?».
В помощь новичку, который хочет прикоснуться к истинным знаниям, при выборе стиля можно ориентироваться на компас с двумя полюсами: линия преемственности (парампара) и личные ощущения. Во-первых, классические направления йоги можно отследить по линии передачи знаний. Ваш учитель должен быть способен назвать имя своего учителя и его учителя и так далее, по возможности до имени мастера, который привез практику на Запад. Во-вторых, всегда ориентируйтесь на свои ощущения. Достаточно ли внимания вы получили на классе от учителя? Объяснил ли он вам основы практики? На все ли вопросы ответил? А главное, как вы ощущали себя после занятия? В процессе самой практики не все может даваться просто, но по итогу ваше исходное состояние должно трансформироваться либо в полное расслабление и блаженство, либо в наполненность и энергетический подъем в зависимости от запроса и вида практики.
Выбери свое
Сегодня в Петербурге можно найти почти все виды йоги. В расписании студий есть как юные талантливые учителя, так и мастера, которые практикуют уже не первый десяток лет, но при этом не особо светятся в соцсетях. Найти свой стиль вполне реально, и вовсе не обязательно ехать для этого в Индию. Например, в рамках проекта Generation Yoga ежедневно в студиях, арт-пространствах, а летом в парках и на крышах по всему городу проходят презентационные классы по всем известным стилям йоги за донейшн.
Неизменной классикой же во все времена остаются такие направления как хатха, айенгара, аштанга и кундалини-йога. Эти стили вы встретите в расписании любой крупной студии, например, в сети студий Сфера, а также в специализированных центрах, которые делают акцент на том или ином стиле.
Хатха-йога означает «йога усилия» и включает в себя традиционный набор статических фиксаций тела (асан) и дыхательных упражнений с произвольными задержками дыхания (пранаям). Изначально эту йогу практиковали, чтобы готовить тело к долгому сидению в медитации. Хатха-йога для начинающих не требует изучения философских текстов или строгого соблюдения обетов. Хорошо подходит для развития гибкости.
Практиковать: студия «Сфера», студия Дианы Вишневой «Context Pro», студия «Exhale», в женской студии «Место силы».
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Студия Дианы Вишневой «Context Pro» находится в здании «Бутылка» на Новой Голландии
Айенгара - учителя этого направления поражают скрупулезностью в выстраивании любой позы. На детальной проработке асан и их терапевтическом значении для здоровья держится вся практика. На классе йоги айенгара вы можете быть уверены, что при выполнении всех инструкций учителя и использовании специального оборудования (ремней, кирпичей, болстеров и веревок) ваша практика будет максимально бережной и безопасной. Рекомендуется тем, у кого уже есть травмы или врачебные ограничения по физическим нагрузкам.
Практиковать: в студиях «Айенгара йога-центр».
Аштанга-йога представляет собой восьмиступенчатый путь к конечной цели – самадхи (наивысшему духовному совершенству). Эту систему предложил несколько веков назад индийский мудрец Патанджали. Мощная практика аштанга-йоги построена на повторяющейся последовательности асан для достижения ментального баланса и развития физической силы и выносливости. Если страдаете от постоянного стресса и гиподинамии, то вам сюда, но только если тело изначально здорово и не страдает от недугов.
Практиковать: в студиях «Аштанга йога-центр» и в камерной «Yoga Shala».
Кундалини-йога - на этих классаъ кроме асан и дыхания используются священные тексты (мантры) и динамические медитации. Работа идет не только с физическим и ментальным, но и с эмоциональным телом. Практика помогает справляться со страхами, зависимым поведением, снижает уровень тревожности и дает новую энергию, чтобы жить. Не рекомендуется людям с психическими расстройствами. Нужно быть готовым, что большинство практик выполняются в положении сидя на коврике.
Практиковать: в студиях «Серебряный Лотос» и «Академия кундалини-йоги».
Йога в горячем зале - неудивительно, что она стала одним из трендов в северном городе. Практику создал в 70-х годах индус Бикрам. Зал разогревается до 40° C — это приближает условия практики к климату Индии. В основном на занятиях горячей йогой практикуют хатха-йогу или аштангу, растяжку или авторские стили от создателей самих студий. В чем секрет популярности? За счет физической нагрузки и обильного потоотделения можно сбросить лишний вес. Физиологи бы поспорили, а родоначальники йоги перевернулись в нирване, но чего только не сделаешь ради красоты.
Практиковать: у пионеров движения «Urban Yoga» и молодых и драйвовых Hot Yoga 36.
Самой необычной йогой сегодня для Петербурга, пожалуй, остается аутентичная индийская йога, то есть йога в том виде, в которую ее преподают и практикуют в Индии, а также «поющая йога» - дживамукти-йога. Дживамукти в городе преподает всего один сертифицированный учитель.
Йога-туры
Поездки с интенсивной практикой позволяют совместить приятное с полезным. Вот основные направления (по мере удаленности от города):
- Ретрит-центры под Петербургом (Артха, Золотая горка, Глубокое, Прикосновение, Йога-дача в Лисьем носу и другие) дают возможность погрузиться в практику на срок от одного до семи и более дней, не тратя много времени на дорогу.
- Ладога и Карелия. Природные ландшафты этих мест часто превращаются летом в йога-лагеря, где практикующие селятся в палатках от одной недели до месяца. Здесь проходят многие йога-фестивали.
- Европа. Не все мастера доезжают до России, поэтому часто пройти учительский тренинг или тематический семинар можно отправившись в Латвию, Эстонию, Германию, Францию. Хорватия Черногория - излюбленные места для йога-туров (в том числе на яхтах).
- Крым и Алтай. Природное великолепие и энергетическая мощь этих мест притягивает практикующих в разное время года. Сюда приезжают не только отвлечься от городской суеты, но и напитаться жизненной энергией (праной), щедро разлитой в горном воздухе.
- Азия. В первую очередь, конечно, Индия, а также Бали, Тайланд и Шри-Ланка, где расположены многочисленные и более комфортные для западного человека, чем в Индии, спа и ретрит-центры.
Текст: Юлия Чай
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