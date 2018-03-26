Как программисты из Петербурга помогают врачам лечить рак

Над созданием Galenos (система названа по имени римского медика, хирурга и философа) трудятся около сорока молодых программистов из петербургской компании «ТехЛаб». В прошлом году они презентовали свою систему министру здравоохранения Веронике Скворцовой (и ей она понравилась). Сейчас система уже проходит апробацию в НИИ онкологии им. Петрова — в одной из самых крупных и авторитетных федеральных клиник Петербурга, где пациентов лечат от рака.

Galenos - это система поддержки принятия врачебных решений. Не искусственный интеллект, который ставит за врача диагнозы, а, скорее, «облачный» помощник медика. Разработчики из Петербурга взяли за основу обширные клинические рекомендации по лечению рака (которые очень важны для работы медика, но не совсем удобны в использовании) и превратили их в электронный алгоритм, который направляет врача в ходе лечения по верному пути.