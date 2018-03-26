Как программисты из Петербурга помогают врачам лечить рак
Петербургские айтишники создали систему Galenos - она помогает врачам принимать правильные решения при лечении пациентов. Мы поговорили с разработчиками о том, как информационные технологии совершенствуют медицину и может ли компьютер заменить врача.
Над созданием Galenos (система названа по имени римского медика, хирурга и философа) трудятся около сорока молодых программистов из петербургской компании «ТехЛаб». В прошлом году они презентовали свою систему министру здравоохранения Веронике Скворцовой (и ей она понравилась). Сейчас система уже проходит апробацию в НИИ онкологии им. Петрова — в одной из самых крупных и авторитетных федеральных клиник Петербурга, где пациентов лечат от рака.
Galenos - это система поддержки принятия врачебных решений. Не искусственный интеллект, который ставит за врача диагнозы, а, скорее, «облачный» помощник медика. Разработчики из Петербурга взяли за основу обширные клинические рекомендации по лечению рака (которые очень важны для работы медика, но не совсем удобны в использовании) и превратили их в электронный алгоритм, который направляет врача в ходе лечения по верному пути.
Как работает Galenos?
Во-первых система собирает всю информацию о пациенте в одной понятной облачной системе. Например, она показывает результаты всех его анализов. Это простая функция, но именно с нее и начинается магия. Потому что параллельно в систему загружены те самые клинические рекомендации. Данные о пациентах соединяются с данными клинических рекомендаций и «облако» дает врачу подсказки по лечению. Но, конечно, итоговое решение принимает не компьютер, а только врач (и в компании уверены, что так будет всегда - искусственный интеллект не решит медиков работы). Получается, что Galenos - это дополнительная страховка от врачебной ошибки, которая может произойти, если медик по невнимательности (а человеческий фактор никто не отменял) не заметит изменения тех или иных важных показателей. Конечно, опытный врач уже держит в голове все возможности лечения, но это огромный объем информации — система помогает разгрузить его. Для молодого врача Galenos и вовсе необходим.
В Петербурге есть доступ к сильным врачам и учреждениям. Но когда человек узнает об онкологическом диагнозе, он невероятно растерян. Часто начинает поиск доступа к светилам медицины (число которых конечно же ограничено). В Galenos считают, что если система получит широкое распространение, то даст пациентам уверенность, что любой врач может лечить пациента хорошо. Ведь он сможет получать поддержку, которая основана на гигантском количестве других кейсов лечения.
Для разработки системы айтишники привлекали авторитетных врачей: чтобы они подтвердили, какие функции системы важны и как именно врач взаимодействует с историей болезни. Некоторых врачей, которые начали работать с проектом Galenos, настолько вдохновила эта история, что они остались в проекте на постоянной основе.
Анна Чеснокова
дипломированный врач, менеджер по медицинским данным Galenos
К сожалению, по опыту я поняла, что лечение до сих пор зависит от конкретной медицинской организации . Кроме того пациент часто передается от врача к врачу, в результате возникает хаос. Каждый считает свое лечение единственно верным — но никто точно не знает, на чьей стороне правда. Мне кажется, именно Galenos может привнести тот «стержень», на который врач может опираться при назначении лечения.
Сейчас я — менеджер по медицинским данным. Своего рода посредник между врачами и программистами. Эти люди говорят на принципиально разных языках, из общего в них только предлоги. Мой медицинский бэкграунд помогает вникнуть в потребности врачей-специалистов и правильно интерпретировать сами источники для оцифровки.
Cейчас в «ТехЛаб» параллельно работают над развитием системы — в том числе думают о разработках в сфере искусственного интеллекта. Например, можно использовать технологии распознавания на основе нейросетей в работе со снимками, с результатами лучевой диагностики.
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