Когда интимная пластика необходима?

Когда речь заходит об интимной пластике, первым делом на ум может прийти гименопластика (восстановление девственности). На самом деле причин лечь под нож хирурга очень много. И одна из самых популярных операций это вовсе не гименопластика, а лабиопластика. То есть хирургическое изменение формы малых или больших ПГ. Кому это может быть нужно?

«Когда девушка приходит к хирургу за интимной операцией, это не от того, что ей нечем заняться. Эти пациентки наоборот четко знают свою проблему и хотят разобраться с ней», — говорит Мурад Ягмуров из РАМИ. В первую очередь решаются на лабиопластику девушки, которых беспокоит ассиметрия ПГ или их нестандартные (слишком большие) размеры. Такие проблемы обычно врожденные и с ними не стоит тянуть. Девушке может быть больно носить белье, стыдно появляться в купальнике и уж тем более раздеваться. В итоге психологическое состояние страдает, а либидо падает.

Решается проблема, которая могла мучить девушек долгие годы, за 35-40 минут — столько в среднем длится операция. Она может проводиться даже под местной анестезией, и больше половины пациенток выбирают именно такой вариант. Эффект виден уже через 5-7 дней — когда сходит отек. Ну а все восстановительные процессы завершаются через год (как и в случае с любой пластической операцией). Хирурги, естественно, накладывают саморасассывающиеся швы, поэтому никаких шрамов и рубцов в интимных местах не остается.