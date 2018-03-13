9 тонкостей, как отличить хорошего стоматолога от плохого

1. Умеет ставить диагноз

Бывает так, что стоматолог лечит не то, что действительно нужно, а то что умеет. Пришли к хирургу — говорит, надо резать. Пришли к ортодонту — нет, надо ставить брекеты. Главная черта хорошего доктора — он лечит не кариес или прикус. Он лечит конкретного человека, владея всеми возможностями диагностики.

2. Обращает внимание не только на зубы.

Представьте, приходит пациент и жалуется на свои нижние зубы. Они налезают друг на друга и это некрасиво. Опытный доктор должен увидеть больше, чем просто «некрасиво». Ведь такие проблемы с нижней челюстью приводят к изменению положения головы и шеи. И что в итоге имеем? Нарушение осанки, смещение шейных позвонков и всего позвоночного столба. Хороший врач должен все это понимать и исправлять.

3. Лечит от храпа и головной боли

Что делает человек, у которого болит голова? Конечно же, не к стоматологу идет. А к терапевту или неврологу, начинает делать МРТ, ищет причины... А по статистике 60% головных болей напряжения связаны с неправильным положением зубов. Хороший врач и зубы вылечит, и избавит вас от боли. Или, например, от ночного апноэ. Ведь оно часто может развиваться как раз из-за неправильного прикуса

4. Не испортит здоровье установкой пломбы

И к установке пломбы нужно подходить с умом. Ведь даже обычной реставрацией можно навредить (если не знать всех особенностей смыкания отдельных зубов!). Маленькая пломба может запустить разрушительный механизм. Даже привести к дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).

5. Имеет хорошее образование

И тут речь не о том, что он закончил приличный вуз с красным дипломом. Этот диплом лишь дает ему право учиться дальше. Доктор должен о-о-очень много знать в своей специализации. И одно дело ходить по конференциям, а другое - брать серьезные курсы по повышению квалификации. Обязательно ознакомьтесь со списком учебных достижений вашего стоматолога!

6. И получает его не только в России

Зарубежные стажировки — это очень важно. Не потому что там лучше, а здесь хуже. Просто каждая школа имеет свои сильные стороны. И врачу будет полезно поучиться в разных местах. Особенно, получить знания из первых рук - у какого-нибудь зарубежного супер-специалиста.

7. Уже набрался опыта

Не хочу обидеть молодых врачей, и, в первую очередь, думающих молодых врачей… Но опыт ничем не заменить, даже знаниями. Мне, например, и моим коллегам бывает достаточно и 5 минут, чтобы понять, что с пациентом не так и набросать в голове план лечения. Но когда-то этого, конечно, не было.

8. Думает не только о деньгах

У хорошего стоматолога есть определенная цель — сделать человека здоровым, красивым счастливым. Если у доктора другая цель — заработать, то тут уже возникают вопросы. Мы такого человека распознаем в два счета и к себе в клинику не возьмем.

9. Имеет право на ошибку

Специалисты БИЭМ провели собственное исследование, обработав данные о лечении пациентов с тяжелой дисфункцией ВНЧС. Результаты показали, что успех составляет 87%. Это очень высокий показатель. Но получается, что 13% помочь все равно не удалось. Не потому что, плохо лечили, а потому что, как бы это банально не звучало, науке еще не все известно.