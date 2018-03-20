Почему иногда полезно спать мало — объясняет руководитель лаборатории сна

Меня постоянно клонит в сон — что делать?

Если это длительное состояние — стоит пойти к сомнологу. За дневной сонливостью могут скрываться не самые безобидные вещи. Частая причина такого состояния — это апноэ, то есть остановка дыхания во сне. При апноэ во сне снижается уровень кислорода в артериальной крови, мозг постоянно пробуждается, справляясь с гипоксией и человек не может войти в фазу глубокого сна, который крайне необходим для отдыха. В итоге он вроде бы спит немало, а просыпается уставшим. Такой человек заснет на унылом совещании, после обеда в кабинете или за рулем. Большое количество аварий связано как раз с засыпающими водителями.

Остановка дыхания во сне лечится с помощью специальных приборов с масками — аппаратов дыхательной терапии, которые создают положительное давление в дыхательных путях. Главное понять, что проблема есть и дойти до врача. Например, женатых мужчин чаще всего приводят жены, которые мучатся ночью из-за храпа (этот симптом как правило сопровождает апноэ). Тяжелее людям, которые живут одни — их сон со стороны оценить некому. Они могут долго ходить по врачам, не понимая, в чем причина их гипертонической болезни, набора веса, депрессии, слабости днем.