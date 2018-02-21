Почему все помешались на рисовом, соевом и кокосовом молоке. И чем плохо коровье?
Все больше людей отказываются от коровьего молока, считая его бесполезным и даже вредным. В качестве альтернативы нам предлагают заменители — кокосовое, соевое, рисовое, миндальное молоко. Об их пользе и вреде рассказала Анна Турушева, диетолог и доцент кафедры семейной медицины СЗГМУ им. Мечникова.
Как делают растительное молоко?
Растительное молоко можно сделать практически из любого продукта, в котором есть растительный белок. При этом технология приготовления всех видов такого молока очень похожа. Сырье сначала промывается, замачивается, затем перемалывается в блендере с небольшим количеством добавленной воды. Получившуюся массу отжимают и образовавшуюся жидкость (молоко) разбавляют водой до нужной консистенции. На заключительном этапе в нее добавляют подсластители (так как само по себе такое молоко куда менее сладкое, чем коровье), а также обогащают витаминами и минералами, иногда ароматизаторами.
Кому пить?
Некоторым стоит заменить коровье молоко на растительное по медицинским показаниям. Это касается людей с лактозной недостаточностью и аллергией на коровье молоко, а также пациентам с фенилкетонурией. Конечно же, растительное молоко подойдет вегетерианцам. А вот сыроедам не совсем — так как оно все же является обработанным продуктом.
Какое бывает?
Молоко может быть из чего угодно — из зерновых (овес, рис, кукуруза), из бобовых (соя, арахис, горох), из орехов (миндаль, кокос, фисташки, фундук, кедр), из семян (кунжут, лен, конопля), из псевдо-зерновых (киноа, амарант) и даже из овощей. Например, в Швеции создали молоко из картофеля. В петербургских магазинах обычно продается соевое, кокосовое, миндальное и рисовое молоко.
Соевое молоко
Плюсы. Соевое молоко наиболее близко по своему составу к коровьему молоку. Оно содержит достаточное количество полноценного белка. То есть в нем есть все необходимые нам аминкислоты и большое количество полезных мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. Такое молоко обычно обогащается кальцием и витаминами В12, A и D. Соевое молоко богато также изофлавонами, снижающими риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. В состав соевого молока также входит фитостерол, снижающий уровень плохого холестерина в крови.
Минусы. Не рекомендовано людям с аллергией на сою и заболеваниями щитовидной железы. Кроме того, натуральное соевое молоко содержит большое количество фитиновой кислоты, которая препятствует усвоению других витаминов и минералов при одновременном употреблении с другими продуктами питания.
На что обратить внимание при покупке. Соевое молоко не должно содержать добавочных растительных масел, должно быть сделано из цельных соевых бобов или соевого изолята и быть дополнительно обогащено кальцием.
Кокосовое молоко
Плюсы. Является прекрасным источником железа, калия, магния, цинка, витаминов С, Е и D. Также обладает антиканцерогенным, антибактериальным и противовирусными свойствами. Кокосовое молоко - прекрасный источником лауриновой кислоты, которая помогает бороться с избыточным весом за счет снижения аппетита, способствует увеличению расхода калорий и уменьшению количества жира в области живота.
Минусы. Содержит значительно меньше белка и кальция, чем соевое и коровье молоко. Может содержать каррагинан, вызывающий проблемы с пищеварением у некоторых людей.
На что обратите внимание при покупке. Не путайте жидкое кокосовое питьевое молоко с более густым кокосовым молоком, которое обычно продается в железных банках. Такое молоко довольно калорийное, содержит большое количество жиров, не предназначено для питья и обычно используются при приготовлении различных блюд в Юго-Восточной Азии. В отличие от жидкого будет способствовать набору веса при избыточном потреблении.
Миндальное молоко
Плюсы. Миндальное молоко является самым низкокалорийными из всех представленных видов растительного молока. Это хороший источник витамина Е, обладающего мощным противовоспалительным действием. Одна чашка (240 мл) миндального молока может обеспечить 20-50% вашего суточной потребности в витамине Е. Кроме того, миндальное молоко содержит много марганца. кальция, магния, селена, калия, цинка, фосфора и меди. Обладает пробиотическим свойством - способствует росту полезных бифидобактерий бактерий в кишечнике.
Минусы. Является плохим источником белка. Не рекомендовано людям с аллергией на миндаль и другие виды орехов. Может содержать каррагинан, вызывающий проблемы с пищеварением у некоторых людей.
Рисовое молоко
Плюсы. Является самым гипоаллергенным растительным молоком. Само по себе содержит достаточное количество сахаров и не требует добавления различных подсластителей при его производстве. Содержит большое количество витаминов группы В, ниацина, магния, марганца, железа, меди и селена. Способствует улучшению пищеварения и росту хорошей микрофлоры в кишечнике.
Минусы. Является плохим источником белка. Не рекомендовано людям с сахарным диабетом из-за большого содержания углеводов. Гликемический индекс рисового молока в зависимости от производителя варьирует от 70-90.
На что обратить внимание при покупке. Рисовое молоко должно быть приготовлено из бурого или дикого риса, дополнительно обогащено кальцием и не содержать добавочных растительных масел.
Стоит ли отказываться от коровьего молока ?
Если у вас нет непереносимости лактозы, то не стоит. У коровьего молока свои плюсы. Это хороший источник легкоусвояемого полноценного белка, а также многих витаминов и минералов, в том числе фосфора, кальция, йода, ниацина, фолиевой кислоты и витаминов В12, С и D. Одна чашка обезжиренного молока обеспечивает 30% от ежедневной нормы потребления кальция и 16 % от ежедневной нормы потребления витамина В12.
Долгое время считалось, что употребление молока и молочных продуктов связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения, но данные крупных эпидемиологические исследований и мета-анализов последних лет показываюи совсем иные результаты. Наоборот, регулярное употребление молочных продуктов или молока позволяет значительно снизить риск развития ожирения, метаболического синдрома, сахарного диабета 2 типа и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
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