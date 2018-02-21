Как делают растительное молоко?

Растительное молоко можно сделать практически из любого продукта, в котором есть растительный белок. При этом технология приготовления всех видов такого молока очень похожа. Сырье сначала промывается, замачивается, затем перемалывается в блендере с небольшим количеством добавленной воды. Получившуюся массу отжимают и образовавшуюся жидкость (молоко) разбавляют водой до нужной консистенции. На заключительном этапе в нее добавляют подсластители (так как само по себе такое молоко куда менее сладкое, чем коровье), а также обогащают витаминами и минералами, иногда ароматизаторами.

Кому пить?

Некоторым стоит заменить коровье молоко на растительное по медицинским показаниям. Это касается людей с лактозной недостаточностью и аллергией на коровье молоко, а также пациентам с фенилкетонурией. Конечно же, растительное молоко подойдет вегетерианцам. А вот сыроедам не совсем — так как оно все же является обработанным продуктом.

Какое бывает?

Молоко может быть из чего угодно — из зерновых (овес, рис, кукуруза), из бобовых (соя, арахис, горох), из орехов (миндаль, кокос, фисташки, фундук, кедр), из семян (кунжут, лен, конопля), из псевдо-зерновых (киноа, амарант) и даже из овощей. Например, в Швеции создали молоко из картофеля. В петербургских магазинах обычно продается соевое, кокосовое, миндальное и рисовое молоко.