«Я пью лекарства, которые не дают мне заразиться ВИЧ» — как работает доконтактная профилактика

Артем

«Я сам врач по специальности и поэтому в теме. Доконтактную профилактику принимаю 1,5 года. Узнал о ней на одном из медицинских сайтов – прочитал, что в США официально зарегистрированы показатели препарата «Трувада». На тот момент раздобыть его где-либо было очень сложно – в России не продавался. Я нашел на индийском сайте аналогичный дженерик – он также содержал основные составляющие «Трувады» – тенофовир и эмтрицитабин. Называется «Тенвир-ЕМ». Коробочка «Трувады», которой хватает на месяц, стоит 13 тысяч рублей, а «Тенвир-ЕМ» – 40$ (2,2 тыс рублей по курсу на 5 февраля 2017 года ). Качество этого препарата подтверждено надзорными органами США.

На англоязычных сайтах я прочитал, что достаточно принимать по одной таблетке в день. Первое время я так и делал. Потом появились данные, что можно выпить две таблетки за сутки до предполагаемого контакта, а потом по таблетке каждый день после контакта. Минимум семь дней.

Что бы ни говорили недоброжелатели – побочных эффектов у препарата нет. Надо просто раз в три месяца проверять уровень креатинина в крови и сдавать мочу, чтобы не было протеинурии (обнаружение белка в моче). Все очень просто. Единственное условие для начала приема доконтактной профилактики – человек на все 100% должен быть уверен, что у него нет ВИЧ. Если не уверен – лучше потратить деньги и сдать ПЦР. Иначе будет резистентность вируса к этим препаратам. Поскольку тенофовир входит в систему терапии, то будет потом сложно подбирать необходимые таблетки».