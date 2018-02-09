«Я пью лекарства, которые не дают мне заразиться ВИЧ» — как работает доконтактная профилактика
Проект «Парни плюс» поговорил с Артемом из Петербурга, который пьет таблетки для профилактики ВИЧ (да, они существуют) уже полтора года. Он рассказал о том, где их приобрести и как принимать, чтобы защитить себя от ВИЧ. Мы попросили специалиста Городского центра СПИД объяснить, стоит ли следовать примеру Артема.
Артем
«Я сам врач по специальности и поэтому в теме. Доконтактную профилактику принимаю 1,5 года. Узнал о ней на одном из медицинских сайтов – прочитал, что в США официально зарегистрированы показатели препарата «Трувада». На тот момент раздобыть его где-либо было очень сложно – в России не продавался. Я нашел на индийском сайте аналогичный дженерик – он также содержал основные составляющие «Трувады» – тенофовир и эмтрицитабин. Называется «Тенвир-ЕМ». Коробочка «Трувады», которой хватает на месяц, стоит 13 тысяч рублей, а «Тенвир-ЕМ» – 40$ (2,2 тыс рублей по курсу на 5 февраля 2017 года ). Качество этого препарата подтверждено надзорными органами США.
На англоязычных сайтах я прочитал, что достаточно принимать по одной таблетке в день. Первое время я так и делал. Потом появились данные, что можно выпить две таблетки за сутки до предполагаемого контакта, а потом по таблетке каждый день после контакта. Минимум семь дней.
Что бы ни говорили недоброжелатели – побочных эффектов у препарата нет. Надо просто раз в три месяца проверять уровень креатинина в крови и сдавать мочу, чтобы не было протеинурии (обнаружение белка в моче). Все очень просто. Единственное условие для начала приема доконтактной профилактики – человек на все 100% должен быть уверен, что у него нет ВИЧ. Если не уверен – лучше потратить деньги и сдать ПЦР. Иначе будет резистентность вируса к этим препаратам. Поскольку тенофовир входит в систему терапии, то будет потом сложно подбирать необходимые таблетки».
По сути, Артем поступает в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Она рекомендует использование доконтактной профилактики людям из групп риска — это мужчины, имеющие секс с мужчинами, секс-работники, трансгендерные женщины, а также люди, состоящие в отношениях с ВИЧ-положительными людьми. Постоянный прием препарата для доконтактной профилактики в полном соответствии с рекомендациями врача снижает риск заражения ВИЧ на 92%. Это очень высокий показатель.
Татьяна Виноградова
заместитель главного врача СПб Центра СПИД по научно-организационной работе
«Да, доказано, что доконтактная профилактика работает. Использование «Трувады» для профилактики ВИЧ прописано в рекомендациях ВОЗ, и она даже рекомендует выдавать его бесплатно группам риска. Но в России вряд ли это произойдет. Кроме того, пока в российских клинических протоколах доконтактная профилактика вообще не упоминается.
В Городском центре СПИД мы не назначаем пациентам препараты для профилактики ВИЧ. Но если вы хотите по своей инициативе начать их принимать, например, самостоятельно закупая за рубежом, посоветуйтесь об этом со своим лечащим врачом. Перед началом приема нужно сдать тест на ВИЧ, чтобы убедиться, что его у вас нет, а также биохимический и клинический анализ крови.
Для того, чтобы препарат действовал, нужно принимать его постоянно, а не только перед половым актом или после. Некоторые пациенты, кстати, этого не понимают. Бывали такие случаи, когда человек приходит и говорит — я больше не боюсь ВИЧ, я пропил упаковку «Трувады». Это не работает — пить лекарство нужно каждый день. Еще при приеме доконтактной профилактики вам необходимо периодически сдавать анализы, в том числе на уровень креатинина в крови. По поводу побочных эффектов — их практически нет, препарат достаточно мягкий и не ухудшает ваше состояние.
Нужно понимать, что прием средств доконтактной профилактики не освобождает вас от необходимости использовать презерватив! Ведь помимо ВИЧ есть еще масса заболеваний, передающихся половым путем. Например, сейчас к нам через одного приходят мужчины-пациенты с ВИЧ и с сифилисом. Поэтому мне все же кажется, что для защиты проще пользоваться презервативом».
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