Секс с моделями, сон в холоде и никаких марафонов — резидент Кремниевой долины о том, как стать умным
Россиянин Сергей Фаге, потративший 200 тысяч долларов на прокачку своего тела с помощью биодобавок, антидепрессантов и многочисленных медицинских анализов, написал инструкцию, в которой раскрыл собственные методы прокачки интеллекта, памяти и внимания. Мы пересказываем главные советы Фаге.
Кто такой Сергей Фаге и чем он знаменит
Он — типичный представитель Кремниевой долины, как сам себя называет. Бывший россиянин учился в Стэнфорде, работал в Google, прошёл Y Combinator (фонд, работающий в формате бизнес-инкубатора для небольших компаний в сфере информационных технологи — Прим. ред.), основал пару крупных компаний, а сейчас занимается разработками в области искусственного интеллекта.Ранее он рассказал о том, как потратил 200 тысяч долларов на улучшение здоровья с помощи тысячи медицинских тестов, целого отряда врачей и десятков препаратов, среди которых были антидепрессанты. В итоге, как утверждает Фаге, процент жира в его теле уменьшился в три-четыре раза, уровень спортивной подготовки взлетел до максимума, значительно уменьшились воспалительные процессы в организме, вырос уровень тестостерона и стали лучше множество биомаркеров старения. Сам Фаге говорит о том, что собирается прожить до 200 лет и вообще «хочет стать богом».
Что такое интеллект
Интеллект — возможность решать сложные задачи. Фаге очень рекомендует новую книгу профессора MIT Макса Тегмарка Life 3.0. Интеллект — это не IQ или математические способности, а способность побеждать. Человеческий интеллект основывается на биохимии, которую как раз можно подстроить под себя с помощью биохакинга.
Всего интеллект можно разделить на несколько типов:
- Классический интеллект: логика, умение решать проблемы, креативность, стратегическое мышление.
- Прикладной интеллект: энергичность, концентрация, сила воли, контроль над эмоциями.
- Социальный интеллект: убедительность, эмпатия, социальные навыки.
- Динамический интеллект: память, знания, обучаемость
Также необходимо выделить несколько важных моментов:
- Интеллект может значительно отличаться в зависимости от конкретного человека. Уровень IQ на 50-80% зависит от генетики. Оставшаяся часть зависит от той среды, в которой воспитывался человек.
- Вопреки распространенному мнению, интеллект человека может развиваться всю жизнь и никогда не перестает меняться.
- Из-за внутренних процессов в организме интеллект одного человека может меняться каждый день. Попробуйте решить сложную задачу, поспав до этого всего пару часов или в состоянии сильного стресса.
Как прокачать интеллект?
Сон
Необходимо спать не меньше восьми часов в сутки и ложиться в одно и то же время. В противном случае возможности вашего мозга будут снижаться. Кроме того, хронический недосып может привести к болезни Альцгеймера, отмечает Фаге.Если вам кажется, что проспав 6-7 часов, вы не будете ощущать нехватку сна, вы глубоко ошибаетесь. Небольшие погрешности в ритме (который должен быть стабильным изо дня в день) могут существенно ударить по организму и негативно повлиять на интеллект. Чем ниже прикладной интеллект, тем ниже контроль над эмоциями, способность противостоять стрессу, сила воли и концентрация, возрастает способность к прокрастинации.
Плохой сон также влияет на регулирование гормонов — как следствие, ухудшение настроения, снижение общего уровня энергичности. По графику выше видно, как количество сна влияет на состояние гормонального фона. Нехватка сна также негативно сказывается на иммунитете — в результате человек чаще заболевает и снижается его общая продуктивность.
Человеку становится гораздо сложнее вспоминать информацию и воспринимать ее, сложнее находить новые нестандартные решения, быть убедительным и даже считывать выражения лиц других людей (снижение социального интеллекта).
При недостатке сна в мозгу накапливаются протеины, которые способствуют развитию болезни Альцгеймера.
Практические рекомендации по улучшению сна от Сергея Фаге:
- Необходимо спать по восемь часов в день. Получается, что в постели нужно проводить около 8,5-9 часов в сутки. «Я в среднем нахожусь в постели примерно 8 часов 30 минут, а сплю примерно 7 часов 45 минут. И надеюсь спать 8 часов 10 минут каждый день — это почти девять часов в постели», — говорит Фаге.
- Один-два часа глубокого «медленного» сна в день. Судя по данным от Oura (умный браслет, который помогает настроить глубокие фазы сна — Прим. ред.), для большинства из нас это самый сложный момент — средний пользователь получает всего 30 минут в день.
- Стабильно низкий пульс в состоянии покоя. У Фаге этот показатель около 44-47 в особенно удачные дни, и в среднем — 52 ударов в минуту. Ночью этот показатель должен быть стабильно низким — это залог качественного отдыха во время сна.
- Спать нужно в одно и то же время. Если этого не делать, то организм входит в состояние, похожее на джетлаг. Если хотите прожить долгую и здоровую жизнь, то стоит выработать четкий режим.
- Фаге рекомендует носить очки, блокирующие синий свет за 3-4 часа до сна, а в кровати засыпать с маской на лице и берушами в ушах: даже малейшие звуки могут снизить качество сна.
- Не пейте алкоголь. Пьющие люди фактически снижают качество своего сна.
- Нельзя пить кофе или чай за девять часов до отхода ко сну (если у вас быстрый метаболизм) или вообще (если у вас медленный метаболизм), так как кофеин очень долго распадается в организме.
- Необходимо спать в прохладном помещении (18 градусов по Цельсию), а перед этим попробовать принять горячий душ — низкая температура тела способствует лучшему погружению в состояние глубокого сна.
- Спортом лучше заниматься за три часа до сна и лучше не есть за три-четыре часа до сна, в особенности сахар и углеводы.
- Не употребляйте снотворное, из-за которого организм «вырубается», но не спит.
Защита от стресса
Перманентный стресс наносит вред когнитивным способностям, лишает энергии, ухудшает память и гормональный фон, ускоряет старение и приближает наступление смерти.
Сергей Фаге принимает антидепрессант (эсциталопрам) по 10 милиграмм в день и утверждает, что благодаря этому избавился от плохого настроения, снизил реакцию на стресс и в целом жизнь стала лучше.
Помимо Эсциталопрама Фаге употребляет литий по 800-2000 мг в день - он объясняет, что эта дозировка в 10-20 меньше чем та, что официально признана безопасной для лечения людей. Литий выписывают больным с биполярным расстройством.
Медитация. Фаге медитирует по 30-45 минут в день. В том числе когда ест, слушает музыку или катается на лыжах.
Секс«Для меня секс — это что-то вроде спорта, медитации или еды. Ещё одна физиологическая потребность, которую нужно эффективно утолять; ещё один инструмент для улучшения здоровья (понятно, речь о безопасном сексе) и интеллекта», — говорит Фаге. Для устройства своей сексуальной жизни он нанял менеджеров из модельной индустрии, которые организуют ему свидания. По сути, они занимаются логистикой. Каждый день Фаге получает по 50 новых портфолию с видео и фотографиями будущих партнерш.
Спорт
Защита от вредных веществХимические вещества, такие как ртуть и свинец, вредят мозгу, а легкоиспаряющиеся органические соединения вроде стерола обладают негативными неврологическими эффектами, нарушают выработку гормонов. Фаге рекомендует всего этого избегать.
- Старайтесь жить там, где чистый воздух, и проводить время в хорошо вентилируемых помещениях. «Получается плохо. Жду с нетерпением, когда кто-нибудь изобретёт удобную и не очень страшную внешне персональную маску-фильтр, чтобы я мог носить её в городах», — пишет он.
- Не пейте горячие жидкости из пластиковых ёмкостей.
- Ешьте дорогую органическую пищу, желательно от местных производителей.
- Не курите и не находитесь рядом с курящими людьми. Такие составляющие сигаретного дыма, как бензол и стирол провоцируют рак и ведут к отуплению.
Оптимизм
Банально, но факт: оптимизм сам по себе полезен для организма. Многие из психологических методов работают как плацебо и это очень хорошо. Когда человек со всей душой верит в то, что метод по оздоровлению работает, это действительно имеет положительный эффект, что подтверждалось огромное количество раз.
Соцсети, медиа и другие отвлекающие факторы
Все это вампиры, которые высасывают наше время и энергию.
«Для решения многих задач нужно сконцентрированно долго работать. Смена контекстов снижает эффективность. Если от написания кода нас отвлекает пятиминутный телефонный звонок, мы теряем не пять минут, а несколько часов отличной работы», — считает Фаге.
- Настройте экран вашего смартфона так, чтобы на нем было мало информационного шума. Чаще читайте книги, слушайте полезные подкасты.
- Попробуйте убрать с экрана мессенджеры. Совсем избавиться от них не получится, но зато это поможет не стимулировать мозг на их постоянное использование.
- То же самое проделайте с рабочим столом компьютера
- Отключите оповещения у приложений на телефоне. «Самый ад — это Instagram. Стоит один раз посмотреть на "самую залайканную задницу", чтобы потерять час жизни»
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