Секс с моделями, сон в холоде и никаких марафонов — резидент Кремниевой долины о том, как стать умным

Кто такой Сергей Фаге и чем он знаменит

Он — типичный представитель Кремниевой долины, как сам себя называет. Бывший россиянин учился в Стэнфорде, работал в Google, прошёл Y Combinator (фонд, работающий в формате бизнес-инкубатора для небольших компаний в сфере информационных технологи — Прим. ред.), основал пару крупных компаний, а сейчас занимается разработками в области искусственного интеллекта.

Ранее он рассказал о том, как потратил 200 тысяч долларов на улучшение здоровья с помощи тысячи медицинских тестов, целого отряда врачей и десятков препаратов, среди которых были антидепрессанты. В итоге, как утверждает Фаге, процент жира в его теле уменьшился в три-четыре раза, уровень спортивной подготовки взлетел до максимума, значительно уменьшились воспалительные процессы в организме, вырос уровень тестостерона и стали лучше множество биомаркеров старения. Сам Фаге говорит о том, что собирается прожить до 200 лет и вообще «хочет стать богом».