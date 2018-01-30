По мнению неравнодушного горожанина, проверять пассажиров можно другими способами — газоанализаторами и тепловизорами. Таким образом они будут застрахованы от излишнего облучения. Антон предупредил, что будет обращаться в другие органы власти из-за опасных металлодетекторов и дойдет до Европейского суда.

После получения жалобы Светлана Агапитова попросила Роспотребнадзор разъяснить, насколько опасен для людей проход через рамки металлоискателей. Санитарные врачи в 2016 году измеряли радиационный контроль установок и пришли к выводу, что опасности для здоровья они не представляют. Но несмотря на это, любой пассажир вправе отказаться от использования рентгеновского сканера и пройти досмотр альтернативным методом. Правда, об этом знают не все — на сайте метрополитена такой информации нет. Да и в правилах пользования метро сказано, что отказавшиеся от досмотра должны немедленно его покинуть.