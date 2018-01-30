Петербуржец подал жалобу на метрополитен: металлодетекторы портят ауру и здоровье
Необычная жалоба поступила петербургскому детскому омбудсмену Светлане Агапитовой — петербуржец Антон (имя изменено) считает, что «метрополитен Северной столицы каждый день убивает здоровье жителей и гостей нашего города». Все дело, как поясняет Антон, в металлодетекторах. Люди проходят через рамки и получают электромагнитное излучение.
Антон
автор жалобы
Излучение наносит вред организму человека, воздействует на биополе, ауру, иммунную систему. В США и Европе, Великобритании нет вообще досмотровых рамок в метро, не потому, что они дурнее русских, а потому что ущерб здоровью от них очень большой.
По мнению неравнодушного горожанина, проверять пассажиров можно другими способами — газоанализаторами и тепловизорами. Таким образом они будут застрахованы от излишнего облучения. Антон предупредил, что будет обращаться в другие органы власти из-за опасных металлодетекторов и дойдет до Европейского суда.
После получения жалобы Светлана Агапитова попросила Роспотребнадзор разъяснить, насколько опасен для людей проход через рамки металлоискателей. Санитарные врачи в 2016 году измеряли радиационный контроль установок и пришли к выводу, что опасности для здоровья они не представляют. Но несмотря на это, любой пассажир вправе отказаться от использования рентгеновского сканера и пройти досмотр альтернативным методом. Правда, об этом знают не все — на сайте метрополитена такой информации нет. Да и в правилах пользования метро сказано, что отказавшиеся от досмотра должны немедленно его покинуть.
Светлана Агапитова
Детский омбудсмен Петербурга
Металлодетекторы в метрополитене сами по себе не представляют серьезной опасности для человека. Но я разделяю обеспокоенность Антона за здоровье наших граждан, особенно самых маленьких. Нас облучают сотовые телефоны и микроволновые печи, ослепляют мониторы и гаджеты, отравляют выхлопные газы и выбросы предприятий. К сожалению, таковы «побочные эффекты» цивилизации, и, живя в большом городе, оградить себя от них довольно сложно.
Но не стоит впадать в панику! Нужно принять эту информацию к сведению, делать выводы и компенсировать вредное влияние внешней среды: беречь себя, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, чаще гулять на свежем воздухе и следить за своим питанием.
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