Организация потребителей «Общественный контроль» проверила в лаборатории одиннадцать марок меда из петербургских супермаркетов. Исследовали его по четырем показателям, которые определяют подлинность и качество. Это диастазное число, массовая доля воды, массовая доля редуцирующих сахаров и массовая доля сахарозы.

Основной показатель биологической активности меда как лечебного продукта — это диастазное число. Оно указывает на количестве в мёде ферментов. По ГОСТу, диастазное число должно быть не менее 8 единиц. Если единиц меньше, то мед можно назвать «пустым». По этому показателю забраковали два образца. В меде «Натуральный цветочный «Псковский» ТМ «Русь медовая» от «Медпром» (Санкт-Петербург) диастазное число составило всего 3 единицы, а в образце мёда «Натуральный» от «Хани Лэнд» (Санкт-Петербург) показатель диастазы оказался на уровне 4,2 единицы.

А вот самые «сильные» по диастазе - мёд «Натуральный цветочный полифлорный» от«ПК «Мастер мёда» (Псковская обл.) и «Цветочный натуральный фасованный» ТМ «365 дней» от «Медовый дом» (Новгородская обл.) Диастазное число в обоих продуктах по результатам проверки составило 25,3 единицы, что говорит о насыщенности мёда ферментами.