В российских соцсетях продают смертельно опасный жиросжигатель

Роспотребнадзор предупредил о смертельно опасном жиросжигателе DNP. Он содержит химическое вещество 2,4 динитрофенол (ДНФ), которое используется при производстве красителей для пропитки дерева и тканей и не предназначено для приема внутрь.

Интерпол опубликовал глобальное оповещение об опасности жиросжигателя DNP (2,4-динитрофенол) еще в 2015 году. А сейчас стало известно о смертельных случаях после употребления препарата в Великобритании.

Несмотря на предупреждения, DNP по-прежнему можно найти в продаже. Например, он активно рекламируется в интернете, в том числе его реализуют через группы во «ВКонтакте».

Роспотребнадзор просит не покупать опасный жиросжигатель. Если вы уже приобрели его, следует обратиться на «горячие линии». Ведомство напоминает, что DNP «не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки или пищевой добавки».

DNP использовали в 1930-х годах для повышения обмена веществ и потери веса, однако после гибели нескольких человек, вещество попало под запрет. С тех пор его продолжили производить нелегально.