В России на бутылках алкоголя могут появиться страшные картинки

Руководство федерального проекта «Трезвая Россия» предлагает размещать на упаковках алкогольной продукции иллюстрации о вреде чрезмерного употребления спиртного. Инициатива уже направлена в Министерство здравоохранения, пишет RT. Общественники считают, что текстовой информации о последствиях приема алкоголя на бутылках недостаточно. Необходимы иллюстрации — например, фотографии поражённых спиртом органов.

В Минздраве заявили, что рассмотрят предложение общественников. «Проработаем вместе со специалистами, изучим существующий опыт в других государствах, а также соответствующие научные данные», — заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.

Ряд экспертов, например, первый зампред комитета Госдумы РФ по охране здоровья Наталья Санина, уже выразили сомнения в том, что страшные картинки способны отпугнуть россиян от алкоголя.