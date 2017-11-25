Извращение или норма: психотерапевт о том, что такое фетиш
В субботу, 25 ноября, в Петербурге проходит конференция «Сексуальность: психология, телесность, экзистенция». Один из ее участников, психотерапевт Марк Фишер, написал для нас колонку по мотивам своего выступления о том, что такое фетиши, как говорить о своих необычных желаниях с партнером и где грань допустимого..
Что такое фетиш?
Как относится к тому, что меня возбуждают воздушные шары? Или к тому, что я хочу жить втроем? Могу ли я испытывать влечение к людям с ампутированными конечностями? Я, как психолог и семейный терапевт, убежден, что секс и отношения гораздо сложнее, чем 1 + 1 и любовь до гроба, и точно интереснее, чем близость два раза в неделю.
Современный мир предлагает искушенному обывателю огромное количество возможностей для сексуального разнообразия, и главный вопрос, который встает перед человеком: насколько нормально то, чего я хочу? И как мне донести свою фантазию до партнера так, чтобы он не счел меня извращенцем.
Необычные фантазии есть у всех?
То, что особые фантазии есть у каждого из вас, я не сомневаюсь. Воплощаете ли вы их в реальность – большой вопрос. Если обращаться к медицинским словарям, то в них есть четкое определение сексуальной нормы поведения. Сексуальная перверсия – любое сексуальное поведение, считающееся в данном обществе отклонением от принятых сексуальных норм и стандартов в плане направленности полового влечения или способов его удовлетворения.
Это определение корректно на первый взгляд, но к нему есть пара вопросов. Допустим, как быть с тем, что 2,9% современных российских студентов имели контакт с животными? Как быть с тем, что гомосексуальный опыт имеют около 10% населения? Как быть с тем, что по официальным данным в Америке (только там проводились исследования) живут более 50 млн людей, находящихся в полиаморных отношениях? Или как относиться к тому, что в некоторых арабских странах официально берут в жены 13-летних девушек?
Как говорить о фетишах с партнером?
Если ваши сексуальные фантазии и желания не выходят за рамки ограничений, то важно понимать, можете ли вы предложить реализовать их своему партнеру, не будет ли он шокирован, узнав ваши тайны? Почти уверен, что не будет, так как каждый из нас имеет те или иные фетиши, которые просятся быть проявленными, важно максимально корректно сообщить об этом. Могу предложить вам несколько вариантов для безопасного диалога, в котором оба партнера будут иметь возможность открыто обсудить свои сексуальные предпочтения:
Вы можете обратиться к психологу или сексологу для того, чтобы он помог вам услышать друг друга и прокомментировал адекватность ваших желаний. Вы можете сами договориться с вашей второй половиной, выделить вечер для открытого диалога, заранее договорившись с пониманием и без критики отнестись ко всему сказанному, после чего можно подумать над вариантами реализации.
Существуют так называемые «БДСМ-опросники», в которых перечислены все возможные предпочтения и фетиши. В данных анкетах вы можете оценить каждый из предложенных пунктов и написать свои комментарии по теме. Затем необходимо обменяться анкетами и самостоятельно изучить «картину мира» своего партнера. Данные опросники я рекомендую использовать парам, даже если вы не являетесь адептами БДСМ культуры, так как они позволяют лучше узнать друг друга.
Какими бывают фетиши?
Существует такой фетиш, как одакселагния, при котором человек получает сексуальное удовлетворение от укусов. Далее можно упомянуть урсусагальматофилию – наряжение в животных или использование мягких игрушек и салирофилию – фетиш, при котором людей привлекает размытая тушь и взъерошенные волосы. Иногда случается такое, что человека возбуждают слезы любимого, это называется дакрифилия.
А также:
Клаустрофилия – возбуждение от замкнутых пространств.
Аутоандроилия – влечение к девушкам с мальчишеской внешностью.
Акротоморфилия – страсть к людям с ампутированными конечностями.
Сомнофилия – возбуждение от наблюдения партнера спящим.
Важно не забывать о распространенных пристрастиях, таких как вуайеризм, фетиш обуви, БДСМ, шибари, бондаж и огромное количество сексуальных игрушек и ролевых игр. Мир желаний и фетишей огромен: сколько существует людей на планете, столько видов сексуальных желаний и предпочтений вы можете узнать.
Как формируются сексуальные фетиши?
Однозначного ответа на этот вопрос не существует, при этом ученые выделяют два вероятных пути формирования. Условно-рефлекторное предполагает, что если вам часто показывать девушек в школьной форме с явным сексуальным подтекстом или красивые ноги в чулках и на шпильках, то эти образы станут для вас сексуально привлекательными. Исходя из этого утверждения, современные СМИ сильно влияют на вкусы и предпочтения людей.
Второй – импринтинг (запечатление). Известны случаи, когда мальчики, мастурбируя в кустахК в моменты максимального возбуждения были замечены другими людьми. Испытав одновременно испуг и сексуальное удовлетворение, они приобрели в будущем сильную тягу к эксгибиционизму. Девочки, которых в раннем возрасте, отцы качали на ноге, сидя в кресле, получали сильное возбуждение от трения гениталиями о ногу, после чего испытывали влечение к мужским ступням и ногам.
Важно понимать, что даже если вы качаете ребенка на ноге или застаете мастурбирующим в кустах – это не говорит наверняка о формировании будущих предпочтений и фетишей. Каждый человек в итоге выбирает свои сексуальные фантазии, исходя из большого количества осознаваемых и неосознаваемых факторов.
Самым ценным во встрече двоих людей всегда останется душевная близость, понимание, уважение и доверие, а не набор экстравагантных сексуальных предпочтений. Фетишизм – это лишь одно из средств получения наслаждения, и ни в коем случае не основа отношений.
Текст: Марк Фишер
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