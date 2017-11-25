Что такое фетиш?

Как относится к тому, что меня возбуждают воздушные шары? Или к тому, что я хочу жить втроем? Могу ли я испытывать влечение к людям с ампутированными конечностями? Я, как психолог и семейный терапевт, убежден, что секс и отношения гораздо сложнее, чем 1 + 1 и любовь до гроба, и точно интереснее, чем близость два раза в неделю.

Современный мир предлагает искушенному обывателю огромное количество возможностей для сексуального разнообразия, и главный вопрос, который встает перед человеком: насколько нормально то, чего я хочу? И как мне донести свою фантазию до партнера так, чтобы он не счел меня извращенцем.

Необычные фантазии есть у всех?

То, что особые фантазии есть у каждого из вас, я не сомневаюсь. Воплощаете ли вы их в реальность – большой вопрос. Если обращаться к медицинским словарям, то в них есть четкое определение сексуальной нормы поведения. Сексуальная перверсия – любое сексуальное поведение, считающееся в данном обществе отклонением от принятых сексуальных норм и стандартов в плане направленности полового влечения или способов его удовлетворения.

Это определение корректно на первый взгляд, но к нему есть пара вопросов. Допустим, как быть с тем, что 2,9% современных российских студентов имели контакт с животными? Как быть с тем, что гомосексуальный опыт имеют около 10% населения? Как быть с тем, что по официальным данным в Америке (только там проводились исследования) живут более 50 млн людей, находящихся в полиаморных отношениях? Или как относиться к тому, что в некоторых арабских странах официально берут в жены 13-летних девушек?