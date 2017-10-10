Павел Дуров рассказал о семи вещах, от которых отказался много лет назад

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров, который 10 октября празднует 33-й день рождения, назвал семь вещей, от которых отказался много лет назад. Это алкоголь, мясо, таблетки и другие продукты фармацевтики, никотин и наркотики, кофе, черный и зеленый чаи, энергетики, фаст-фуд, сахар, газированные напитки, телевидение и его аналоги.

«Когда-нибудь я подробно опишу причины отказа от каждого из этих пунктов. Если коротко: все они вызывают привыкание и влияют на сознание», — пояснил Дуров. Он отметил, что некоторые молодые люди хотят вести здоровый образ жизни, но «ломаются под давлением социума». «Им говорят: „Так принято“, „Иначе нельзя“, „Это неуважение“. Я пишу это, чтобы показать: „так“ можно. Если Вы ощущаете, что этот путь — правильный, игнорируйте Ваше окружение», — заявил основатель Telegram.

Дуров также выразил мнение, что общество, построенное на самоотравлении, не имеет будущего, а жизнь и мир вполне можно строить на «ценностях созидания, саморазвития и трудолюбия». технологического лидера.

По материалам «ДП»