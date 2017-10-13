Что такое «лагом» или как весь мир помешался на шведском образе жизни?

ЛАГОМ — ПОНЯТИЕ ИЗ ПРОШЛОГО?

Если заглянуть на разные форумы шведов за границей, становится ясно: даже когда мы не живем в Швеции и не говорим на шведском каждый день, мы по-прежнему часто используем слово лагом. Но можем ли мы рассчитывать, что нас поймут, употребляя это слово в определенном контексте? Понимание лагом зависит от поколения. Для шведов, родившихся после того, как шведская группа Ace of Base стала популярной, то есть после 1992 года, понятие лагом имеет совсем иной смысл, чем для старшего поколения. Критики лагом часто говорят, что это слово обозначает уравниловку и лагом встает поперек горла любому, кто хочет сделать шаг влево или вправо.

В Швеции есть популярная марка полуторапроцентного молока — Mellanmjölk, молоко в зеленых пакетах, дизайн которых не менялся с 1980-х годов. Это молоко не слишком жирное и не слишком обезжиренное — достаточно жирное, то есть лагом. Mellanmjölk — именно так назвал свое турне стэндап-комик Йонас Гарделл, ставший популярным в 1990-е. Его яркая индивидуальность многим пришлась не по вкусу; по шведским стандартам Гарделла никак нельзя было назвать лагом. Однако его огромная популярность свидетельствует: многие действительно ощущали на себе давление уравниловки во всех сферах жизни и поэтому увидели себя в этом «непохожем» человеке. Значит ли это, что лагом устарел и ему место в другом времени и в другой Швеции, где население было более однородным, а люди более закрытыми? В эпоху глобализации меняется и поведение людей. Что, если старые понятия больше не вписываются в нашу культуру? Значит, они должны развиваться вместе с обществом.