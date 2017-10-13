Что такое «лагом» или как весь мир помешался на шведском образе жизни?
Знакомьтесь, «лагом» — основа скандинавской философии и главный тренд этого года. О явлении одним из первых сообщил американский Vogue в программной статье, назвав это «шведской этикой умеренности». Лагом учит ощущать достаток, во время которого вам всего хватает и вы не испытываете дефицита чего-либо. Ничего не поняли? Публикуем отрывок из новой книги Элизабет Карлсон «Лагом. Шведские секреты счастливой жизни» («Эксмо»), которая совсем недавно вышла на русском языке и объясняет этот феномен.
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Изначально лагом был чисто скандинавским понятием, но в последнее время эта философия распространилась за пределы Швеции и стала модной (что нас, шведов, весьма удивляет). Новое, «международное» понятие лагом означает «не слишком много, не слишком мало — достаточно». Это не имеет ничего общего с экономией и ограничениями. Если вы хотите выучить шведский и понять нашу культуру, попытайтесь разобраться, что такое лагом. Для начала давайте выясним, как правильно произносится это слово. В шведском языке есть звук, средний между а и о — именно он является ударным в слове лáгом. Это долгий звук (ла-а-огом). Попробуйте произнести правильно! Само слово возникло между VIII и XI веками, когда мы, шведы, носили смешные каски с коровьими рогами и называли себя викингами. По легенде, викинги передавали по кругу («по кругу» — по-шведски лагет ом) рог, наполненный медовухой, и каждый делал небольшой глоток, чтобы хватило всем. Так появилось слово лагом. Есть еще одна теория: что слово происходит от шведского лаг — закон. Но история с викингами мне нравится больше.
ПОЛЕЗНОЕ СЛОВО ИЛИ ЧТО-ТО ЕЩЕ?
Лагом — не только полезное слово шведского языка; это понятие во многом объясняет поведение шведов. Лагом можно применить ко всему: порции мороженого и размеру дома, остроте соуса, количеству выпитого в пятницу (я не шучу). При этом лагом означает не только количество, но и качество. «Ровно столько, сколько нужно» — это философия умеренности, в основе которой лежит чувство равновесия и забота об окружающих. Бен, англичанин, живущий в Швеции, признается, что никогда не понимал, почему шведы придают лагом так много значения. В английском нет такого слова, но философия лагом придумана не шведами. Просто у них есть для нее подходящее слово. Лагом означает «ровно столько, сколько нужно» — неточное, но подходящее количество. Например, за столом спрашивают: сколько тебе соуса? И ты отвечаешь: «Mehhh, lagom tack». И тебе кладут столько, сколько нужно. Шведы знают, что такое счастье, во многом благодаря лагом — умению найти баланс между «слишком мало» и «слишком много».
ЛАГОМ — ПОНЯТИЕ ИЗ ПРОШЛОГО?
Если заглянуть на разные форумы шведов за границей, становится ясно: даже когда мы не живем в Швеции и не говорим на шведском каждый день, мы по-прежнему часто используем слово лагом. Но можем ли мы рассчитывать, что нас поймут, употребляя это слово в определенном контексте? Понимание лагом зависит от поколения. Для шведов, родившихся после того, как шведская группа Ace of Base стала популярной, то есть после 1992 года, понятие лагом имеет совсем иной смысл, чем для старшего поколения. Критики лагом часто говорят, что это слово обозначает уравниловку и лагом встает поперек горла любому, кто хочет сделать шаг влево или вправо.
В Швеции есть популярная марка полуторапроцентного молока — Mellanmjölk, молоко в зеленых пакетах, дизайн которых не менялся с 1980-х годов. Это молоко не слишком жирное и не слишком обезжиренное — достаточно жирное, то есть лагом. Mellanmjölk — именно так назвал свое турне стэндап-комик Йонас Гарделл, ставший популярным в 1990-е. Его яркая индивидуальность многим пришлась не по вкусу; по шведским стандартам Гарделла никак нельзя было назвать лагом. Однако его огромная популярность свидетельствует: многие действительно ощущали на себе давление уравниловки во всех сферах жизни и поэтому увидели себя в этом «непохожем» человеке. Значит ли это, что лагом устарел и ему место в другом времени и в другой Швеции, где население было более однородным, а люди более закрытыми? В эпоху глобализации меняется и поведение людей. Что, если старые понятия больше не вписываются в нашу культуру? Значит, они должны развиваться вместе с обществом.
ЛАГОМ ПО-НОВОМУ
Мне кажется, в наше время понятие «лагом» переосмысливается. В мире, балансирующем на грани катастрофы (если верить новостям), где пропасть между бедными и богатыми растет с каждым днем, философия равновесия, коллективного мышления и разумного потребления кажется гораздо более привлекательной, чем нестабильность, индивидуализм и жадность. Конечно, жизнь в соответствии с принципами лагом не поможет остановить глобальное потепление и голод, но разве каждый из нас не должен делать все возможное для улучшения мира, в котором мы живем?
Представьте, что вы сознательно начинаете меньше брать от окружающего мира, повторно перерабатывая ресурсы или экономно используя электричество. Вы не берете больше, чем нужно. Даже если мода на лагом пройдет, этика, лежащая в основе этого понятия, может быть очень полезной и для нас, и для будущих поколений.
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