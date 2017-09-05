Прошлую неделю нас пугали надвигающейся эпидемией гриппа H1N1, известного как «свиной». Вирусологи не исключали, что количество смертей от вируса может серьезно превысить показатели прошлого года. Мы поговорили с главным специалистом НИИ гриппа Игорем Никоноровым и узнали, что можно сделать, чтобы обезопасить себя от главной угрозы предстоящего осенне-зимнего периода.
Эпидемия «свиного» гриппа возвращается: как не заболеть и какую прививку выбрать?
Что такое «свиной» грипп?
Вирус H1N1 известен с 1947 года. Считалось, что основной регион его происхождения — Юго-Восточная Азия, однако в 2009 году в Мексике вирусологи зафиксировали новый штамм. H1N1 вызывает более тяжелое течение болезни, нежели другие возбудители гриппа: серьезные осложнения и даже летальный исход.
В этом году в городе, по словам Игоря Никонорова, будет циркулировать не только штамм H1N1, но и две другие разновидности гриппа — H3N2 и B. «Название „свиной грипп“ придумали не ученые, а СМИ, потом сами вирусологи переняли этот термин. Назван вирус так, потому что первые случаи его новой мутации были обнаружены в 2009 году в Мексике у людей, которые работали на свинофермах. Более того, когда ученые начали изучать генотип вируса, выяснилось, что он схож по своим свойствам с болезнями, которыми болеют свиньи», — говорит эксперт. Никоноров подчеркнул, что в целом, называть вирус H1N1 «свиным» не совсем корректно, так как это человеческий грипп и болеют им исключительно люди.
Что нужно делать, чтобы не заболеть?
Из года в год меры по борьбе с эпидемией в городе не меняются: населению рекомендуют обратиться в поликлинику по месту жительства — в любом медицинском учреждении обязаны сделать вакцину от вируса. В 2016 году от осложнений после гриппа в Петербурге скончались 30 человек. По словам Игоря Никонорова, никто из них не был привит.
«Вообще обязательной вакцинации у нас подлежат пожилые, дети, военнослужащие, школьники, студенты, медицинские работники, работники системы образования, призывники», — уточняет эксперт.
Кроме того, если нет времени (и желания) ходить в поликлинику, то можно обратиться в мобильный пункт вакцинации у метро. Они начали свою работу еще 14 августа. Также существует возможность обратиться в платные медицинские центры и клиники.
Чем отличается платная прививка от бесплатной
«Производители могут быть разные, технология производства тоже, но состав вакцины всегда одинаковый у всех. Все без исключения прививки, как те, что предназначены для городских поликлиник, так и те, которые заказывают частные клиники, проходят серьезные медицинские исследования и сертификацию», — говорит эксперт.
Специалист НИИ добавил,что, как правило, платные клиники берут деньги за «антураж», обслуживание и дополнительные услуги, например выезд на дом. Стоит отметить, что при обращении в бюджетную поликлинику по месту жительства горожан все равно будет проверять терапевт: измерит температуру, соберет анамнез состояния здоровья. «Требования ко всем без исключения вакцинам, которые используется во всех без исключения медучреждениях России у государства одни и те же», — добавил Никоноров.
Когда лучше всего сделать прививку, чтобы выработался иммунитет
Несколько лет назад вакцина поступала в городские медицинские учреждения в сентябре, однако уже второй год подряд прививать население начинают с 14-15 августа — такое решение принял комитет здравоохранения Петербурга.
«Для того, чтобы организм человека выработал иммунитет на вакцину необходим 21 день — в среднем. В этом случае формируется полноценный иммунный ответ и человек считается защищенным. Оптимальное время, чтобы сделать прививку — до начала ноября, когда начинается сезонный подъем заболеваемости гриппом», — объяснил Никоноров.
Что делать, если после прививки все-таки заболел гриппом
«Вакцина не защищает от вируса на 100%, так как по городу могут циркулировать определенные штаммы, которые отличаются от тех, что находятся в компонентах вакцины», — отметил вирусолог. Тем не менее, даже если после прививки человек заболел гриппом (что бывает нечасто), заболевание проходит в гораздо более легкой форме и без осложнений. Никоноров особо подчеркнул, что главная задача вакцины все-таки не полное исключение самого факта заболевания, а предотвращение осложнений и летального исхода.
Что можно сделать помимо прививки во время эпидемии?
Первое правило, скорее даже аксиома — в случае заболевания необходимо соблюсти социальный этикет и остаться дома. Нельзя допустить заражение вирусом коллег или людей в общественном транспорте. В поликлиниках при гриппе всегда выдают больничный лист минимум на неделю, это оптимальный срок для лечения и отдыха. Что касается приема лекарств, то, по словам Игоря Никонорова, так называемые симптоматические препараты (жаропонижающие) лишь облегчают симптомы (поэтому они так называются), но не уничтожают вирус.
«Знаете, как обычно показывают в рекламе — выпил , все прошло, и пошел на работу. При этом человек все равно заражает своих коллег» , — говорит эксперт.
В свою очередь,противовирусные препараты необходимо принимать в первые трое суток после начала заболевания — у гриппа оно острое, с резким повышением температуры. Только в этом случае подобные лекарства будут эффективны.
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