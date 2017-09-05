Эпидемия «свиного» гриппа возвращается: как не заболеть и какую прививку выбрать?

Что такое «свиной» грипп?

Вирус H1N1 известен с 1947 года. Считалось, что основной регион его происхождения — Юго-Восточная Азия, однако в 2009 году в Мексике вирусологи зафиксировали новый штамм. H1N1 вызывает более тяжелое течение болезни, нежели другие возбудители гриппа: серьезные осложнения и даже летальный исход.

В этом году в городе, по словам Игоря Никонорова, будет циркулировать не только штамм H1N1, но и две другие разновидности гриппа — H3N2 и B. «Название „свиной грипп“ придумали не ученые, а СМИ, потом сами вирусологи переняли этот термин. Назван вирус так, потому что первые случаи его новой мутации были обнаружены в 2009 году в Мексике у людей, которые работали на свинофермах. Более того, когда ученые начали изучать генотип вируса, выяснилось, что он схож по своим свойствам с болезнями, которыми болеют свиньи», — говорит эксперт. Никоноров подчеркнул, что в целом, называть вирус H1N1 «свиным» не совсем корректно, так как это человеческий грипп и болеют им исключительно люди.