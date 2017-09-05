Все эти годы специалисты по правильному питанию незаслуженно демонизировали яичный желток, называя его жирным и вредным. Но совсем недавно ученые пришли к выводу, что яичный желток гораздо полезнее, чем мы думали. Адептам ЗОЖ и людям, которые сидят на диете, на заметку — не выбрасывайте желток, а спокойно и с удовольствием включите его в свой рацион. Рассказываем, почему стоит это сделать.
Вся правда о яичном желтке и холестерине (оказывается, все не так вредно)
Если вы наберете в Google «Здоровое питание», то, скорее всего, среди многочисленных рекомендаций будет совет съедать на завтрак (обед или ужин) яичный омлет. «Ну, на этот раз все будет по-другому», — обещаете вы себе. И, вроде бы, все идет не так уж и плохо, до тех пор, пока в очередной день вы с грустью не смотрите на блендый плоский блин на сковороде и думаете «Что я делаю не так?».
Вы едите омлет и выбрасываете желтки, потому что так принято среди тех, кто «питается правильно». До недавнего времени эксперты предупреждали нас о том, что холестерин, содержащийся в желтках, образует бляшки в кровеносных сосудах, и это может вызвать серьезные нарушения сердечно-сосудистой системы, вплоть до инфаркта. В яичных желтках, в отличие от белков, действительно много холестерина, и по этой причине многие просто выбрасывают их в мусорное ведро.
Оказывается, существует одна очень важная причина, по которой не стоит совсем отказываться от желтков, даже если вы сидите на диете или соблюдаете ПП. Исследование ученых «оправдывает» холестерин — они обнаружили, что употребление его в пищу не несет какого-либо существенного вреда здоровью и не влияет на метаболизм. Это означает, что употребляя в пищу продукты, богатые холестерином, еще не означает, что после этого его уровень в крови повысится. Некоторые исследования утверждают, что холестерин, содержащийся в яичных желтках, (холестерин липопротеинов высокой плотности ) или, так называемый «хороший» холестерин, наоборот положительно влияет на состояние сердца и сосудов.
Помимо этого, яичные желтки богаты насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами — еще один пищевой компонент, который в свое время был незаслуженно оклеветан диетологами. Достаточно вспомнить, как буквально 15-20 лет назад специалисты по питанию и адепты ЗОЖ вели непримиримую борьбу с любым видом жира, будь то растительный или животный. Продолжалось это до тех пор, пока ученые не выяснили, что жир может быть как «плохим», так и «хорошим».
Более того, желтки богаты витамином Е и большим количеством каротиноидов — это вещество, которое например окрашивает овощи и фрукты в желтый и оранжевый цвета. Также в них содержится лютеин и зеаксантин — вещества, которые поддерживают здоровье глаз и защищают от изжоги.
Конечно, вы можете найти каротиноиды и среди других источников — фруктов и овощей, однако только яичные желтки содержат необходимый для усвоения каротиноидов жир. Таким образом, употребляя желтки, ваш организм получает весь необходимый комплекс полезных, и, самое главное, легкоусвояемых веществ.
Прошлогоднее исследование показало, что когда люди едят по два яйца и салат из свежих овощей, организм усваивает в 9 раз лучше те каротиноиды, лютеины и зеаксадин, который содержится в яйцах, и альфа каротин, бета кароин и ликопин, содержащийся в овощах. Эта закономерность относится и к витамину Е.
Так что в следующий раз, когда в порыве очередной диеты будете разбивать яйцо, не выбрасывайте жирный, богатый холестерином желток. Съешьте его себе на благо (и в удовольствие!).
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