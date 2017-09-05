Оказывается, существует одна очень важная причина, по которой не стоит совсем отказываться от желтков, даже если вы сидите на диете или соблюдаете ПП. Исследование ученых «оправдывает» холестерин — они обнаружили, что употребление его в пищу не несет какого-либо существенного вреда здоровью и не влияет на метаболизм. Это означает, что употребляя в пищу продукты, богатые холестерином, еще не означает, что после этого его уровень в крови повысится. Некоторые исследования утверждают, что холестерин, содержащийся в яичных желтках, (холестерин липопротеинов высокой плотности ) или, так называемый «хороший» холестерин, наоборот положительно влияет на состояние сердца и сосудов.

Помимо этого, яичные желтки богаты насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами — еще один пищевой компонент, который в свое время был незаслуженно оклеветан диетологами. Достаточно вспомнить, как буквально 15-20 лет назад специалисты по питанию и адепты ЗОЖ вели непримиримую борьбу с любым видом жира, будь то растительный или животный. Продолжалось это до тех пор, пока ученые не выяснили, что жир может быть как «плохим», так и «хорошим».

Более того, желтки богаты витамином Е и большим количеством каротиноидов — это вещество, которое например окрашивает овощи и фрукты в желтый и оранжевый цвета. Также в них содержится лютеин и зеаксантин — вещества, которые поддерживают здоровье глаз и защищают от изжоги.

Конечно, вы можете найти каротиноиды и среди других источников — фруктов и овощей, однако только яичные желтки содержат необходимый для усвоения каротиноидов жир. Таким образом, употребляя желтки, ваш организм получает весь необходимый комплекс полезных, и, самое главное, легкоусвояемых веществ.