День 1

Начался со взвешивания и завтрака из свежих фруктов. Первая волна дискомфорта ударила меня сильнее и быстрее, чем я на то рассчитывал: мое тело начало изнывать по литрам горячего кофе и энергетических напитков. Я чувствовал себя словно огромный младенец, раздражительный, вспыльчивый и жутко угрюмый — именно так я себя вел на протяжении всего дня.

Я приготовил кое-какие овощи с киноа на обед и оставил немного на следующий день. В скором времени понял, что а) голодные мужчины вроде меня готовят чрезвычайно быстро; б) готовка на одного в принципе настолько же дерьмовое занятие, как и готовка в целом.

День 2

Сегодня было лучше, чем в первый день, но моя психологическая усталость переросла в какое-то помутнение сознания. Оно мешало мне сконцентрироваться над чем-либо. Я попытался сесть и написать статью, но пялился в экран, как мне показалось, на протяжении нескольких часов. Я был совершенно не способен написать что-либо на чистом, как первый снег, листе в Word. У меня даже не хватало сил на то, чтобы пролистать ленту в Twitter или заняться другими обычными для меня способами прокрастинации.

День 3

Безглютеновый хлеб зашел гораздо лучше с тех пор, как я ел его в последний раз. Я кинул его на сковороду и сделал себе классные тосты с авокадо этим утром — просто мечта!

День 4

Кажется, что я наконец-то избавился от этой адской зависимости от кофе. Утром я чувствовал себя гораздо бодрее, чем все эти годы, и тут же встал с кровати — раньше я бы валялся еще какое-то время, играя с самим собой в мысленную игру «как долго я могу переключать будильник или залипать в телефон, прежде чем подняться с кровати».

День 5

Мне кажется, или веганы круглосуточно испускают газы? Это вообще когда-нибудь закончится?

День 6

Я нашел старую упаковку аддерала (ноотроп, применяется в США для улучшения памяти и лечения синдрома гиперактивности, в России занесен в список наркотически веществ,— Прим. ред) в своем рюкзаке — это же главный инструмент любого писателя и журналиста! Но! Так как я отказался от лекарств на месяц, мне необходимо найти альтернативные инструменты для того, чтобы справиться с дедлайнами в этот период.

В местном соковом магазине продается напиток под названием «Порошок для мозга». По заявлениям производителя это «пригодный в пищу нектар, приготовленный для того, чтобы мозг поглощал космические потоки знаний». Он определенно должен помочь мне сконцентрироваться.

Я купил один пакетик этого чудодейственного зелья, чтобы оно помогло мне без страданий погрузиться в работу, объем которой успел разрастись до катастрофических размеров, пока я страдал от кофеиновых ломок.

Мой диетолог подтвердила, что этот напиток безвреден («это просто очередной маркетинговый развод от производителей органики, но безвредный для организма»). Я высыпал порошок, который на вид и вкус больше походил на грязь, и налил туда воды. Не знаю, сделал ли что-то «Порошок для мозга» непосредственно для моего мозга, но точно могу сказать, что для сверхбыстрого опустошения кишечника — да. Так что я быстро забросил эту идею с травяными порошками.

День 7

Мое либидо начало подстраиваться под новые условия. В своей «прошлой жизни» я бы наслаждался спокойным во всех смыслах похмельным утром, с которого начинался бы мой день. Теперь же я просыпался с невероятно сильной эрекцией, настолько сильной, что она буквально причиняла мне боль.

Я посвятил себя тому, чтобы договориться со своим организмом и минимизировать любые условия для возникновения эрекции. Я стал принимать душ с грубой мочалкой из люфы, носить белье из самого грубого сорта хлопка, и постоянно мониторить обстановку на предмет занятий для моих рук.

День 9

Я почувствовал, что мне необходим отдых от домашней еды, и я пошел в одну из местных забегаловок. К счастью, я живу в Лос-Анджелесе — одном из самых подходящих городов мира для такой идиотской диеты, как у меня. Сегодня, например, я узнал, что веганская и безглютеновая еда появилась здесь задолго до того, как я вообще о ней узнал.

Что касается ресторанов, то сама судьба преподнесла мне одно местечко под названием Eatin' Ain't Cheatin, («Поесть — не значит изменить») и я решил, что кунилингус не нарушает правила моей диеты.

День 10

Я сделал совершенно потрясающий гуакамоле, который съел вместе с соусом сальса и кукурузными чипсами, и это принесло мне просто гигантское чувство радости, которое меня насторожило. Я не был эмоционально готов к тому, что начну извращаться над любимыми блюдами из старой жизни. Гуакамоле немного смягчило процесс моего переселения в «дивный новый мир».

День 12

Какое-то время я почувствовал себя еще более энергичным и здоровым, но под конец дня это ощущение улетучилось. Сегодня я второй раз подряд свалился в послеобеденный обморок. Я стал относиться к еде более утилитарно.

День 14

Первая неделя была настоящим адом, но вторая пролетела довольно быстро. Я думаю, это связано с тем, что я наконец влился в процесс и мой мозг теперь меньше тревожится о том, какие из разрешенных продуктов купить. Также я чувствую, что меньше поддаюсь соблазнам из-за голода. В целом, весь эксперимент теперь уже не кажется мне чем-то уж очень неординарным, теперь я воспринимаю его как нечто само собой разумеющееся.

День 16

Я решил испытать себя и пойти в бар с компанией друзей. Весь наш стол был заставлен соджу (корейская водка, — Прим. ред.), ну а я потягивал минеральную воду с лаймом. Мои друзья выразили восхищение, (или жалость?) что я не взял ни капли в рот, в том время как они были пьяны в стельку. В целом, поход в бар не вызвал у меня никакого желания нарушить режим. Успех!

День 21

Что и следовало ожидать, мой внутренний бунтарь начал прорываться наружу. Я еще ни разу не нарушил диету до этого времени, однако продолжал искать пути обхода установленных правил. Какое-то блюдо не содержит глютен, но не может называться безглютеновым потому что оно так упаковано или приготовлено? У меня нет целиакии, (непереносимость глютена, — Прим. ред) так что заверните два. Кто-то на вечеринке курит косяк? Ничего страшного, если я тихонечко пройду мимо и немного прикурю. Я понял, что если даже в Израиле существует целая индустрия по поиску путей обхода слова божьего в шаббат, то мои ухищрения точно не являются преступлением.

День 24

Я уже почти на автопилоте. Вначале я думал,что буду куда более счастлив, когда пойму, что скоро это все закончится.

Несколько людей посоветовали мне сходить в «Тако Белл» и попробовать куриную тортилью сразу же после окончания диеты. Этот месяц якобы призван менять меня к лучшему, но вообще-то я чувствую, что теряю себя как личность.

День 27

Я пошел в гости к другу и его девушке, которая не видела меня довольно давно. Она заметила, что я значительно похудел. Большинство людей сказали бы, что я в форме еще перед началом эксперимента, но когда ты живешь в Лос-Анджелесе, где каждый помешан на внешности, у тебя так или иначе развивается дисморфия. Так что ее комплимент действительно поднял мне настроение на целый день.

День 29

Я выпил чашку теплого миндального молока. Не могу отрицать тот факт, что мое тело чувствует себя гораздо лучше, а голова быстрее соображает. А это значит, что мои креативность, обаяние и другие лучшие качества притупились. По этой же причине, например, антидепрессанты заставляют людей чувствовать себя чужими в своем теле, Точно так же на меня действует этот суперправильный образ жизни, который высосал из меня все соки.

День 30

Ну вот и все. Я чувствую себя как студент за день до летних каникул. В первую очередь, я очень тороплюсь познать радости секса, (особенно секса) а не нормальной еды. Мне дико интересно, что же будет со мной после первого оргазма.