IQOS представит новый девайс в Петербурге

24 октября в 19:00 в бутике IQOS в «Галерее» пройдет public talk с участием главного редактора журнала «Собака.ru» Яны Милорадовской и основателем и генеральным директором Group-IB Ильей Сачковым — в честь запуска продаж нового устройства IQOS 3 DUOS в интернет-магазине бренда и в фирменных магазинах Петербурга. Яна и Илья поговорят о том, как технологии меняют мир.
Это не единственная причина, по которой стоит зайти в «Галерею» в этот день, — каждый зарегистрированный совершеннолетний пользователь, который купит новый IQOS 3 DUOS, получит бонусы на свой счет в программе лояльности IQOS Club. Так российские пользователи одними из первых смогут оценить все преимущества обновленной версии устройства.
- IQOS 3 DUOS можно использовать два сеанса подряд без подзарядки.
- Как и во всех устройствах IQOS, в новом девайсе используется HeatControl™ — технология, разработанная в Швейцарии.
- Весной 2019 года Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) подтвердило возможность продажи IQOS на территории США. Первый магазин IQOS в США открылся 4 октября 2019 в городе Атланта, штат Джорджия.
Осенняя новинка от компании Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) — воплощение элегантности и технологий. Один из главных принципов работы ФМИ — строгий научный подход. В научно-исследовательских центрах в Швейцарии и Сингапуре работают более 400 специалистов и ученых из разных областей науки. Они используют только новейшее оборудование и методики. Кроме того, компания следит и за независимыми исследованиями — они также могут помочь в изучении бездымных продуктов.
Так в новой системе нагревания гармонично соединилось все лучшее от IQOS 3 и последние технологии, разработанные учеными ФМИ. Благодаря обновленному держателю стало возможным использовать IQOS 3 DUOS два сеанса подряд без подзарядки. Рекордно* быстрая зарядка держателя до первого сеанса также стала еще одним преимуществом нового устройства.
IQOS 3 DUOS — это зарядное устройство и держатель в стандартной комплектации. Его отличает продуманный, эргономичный дизайн. Девайс приятно держать в руке, а дверца с магнитным механизмом легко открывается и закрывается. Устройство оснащено дополнительным светодиодным индикатором — уровень зарядки аккумулятора легко можно увидеть в любое время суток.
Как и во всех устройствах IQOS, в IQOS 3 DUOS используется HeatControl™ — технология, разработанная в Швейцарии. Она позволяет контролировать температуру нагревания до 350°С — такой температуры достаточно, чтобы раскрыть все вкусовые качества. Аэрозоль, который образуется при использовании IQOS, оставляет меньше неприятного запаха.
Модель представят в пяти благородных цветах: белом, черном, синем, золотом и в эксклюзивном терракотовом. Последний оттенок — в ограниченном выпуске. Терракотовый цвет уникален тем, что в нем одновременно соединяются выжженный красный, солнечный оранжевый и сдержанный коричневый. Все это создает ощущение теплоты и естественности. Это цвет черепичных крыш средиземноморского города на закате и осенних листьев, цвет спокойной уверенности и солнечного света.
*по сравнению с предыдущими версиями IQOS.
Не исключает риски
Специальный проект
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.