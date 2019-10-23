IQOS представит новый девайс в Петербурге

24 октября в 19:00 в бутике IQOS в «Галерее» пройдет public talk с участием главного редактора журнала «Собака.ru» Яны Милорадовской и основателем и генеральным директором Group-IB Ильей Сачковым — в честь запуска продаж нового устройства IQOS 3 DUOS в интернет-магазине бренда и в фирменных магазинах Петербурга. Яна и Илья поговорят о том, как технологии меняют мир.

Это не единственная причина, по которой стоит зайти в «Галерею» в этот день, — каждый зарегистрированный совершеннолетний пользователь, который купит новый IQOS 3 DUOS, получит бонусы на свой счет в программе лояльности IQOS Club. Так российские пользователи одними из первых смогут оценить все преимущества обновленной версии устройства.