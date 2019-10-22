Общество потребления меняется: люди стали осознаннее подходить к выбору одежды, продуктов, путешествий, гаджетов и даже потреблению никотина. Бренды вынуждены меняться вместе со своими потребителями. Так «Бритиш Американ Тобакко» выпускает продукты с потенциально пониженным риском для здоровья. Одна из таких новинок — никотиновые пэки LYFT.
6 аргументов в пользу LYFT для тех, кто не может обойтись без никотина
1. При потреблении подушечки LYFT не образуют дыма и пепла
Их использование не сопровождается горением, образованием пепла и дыма. В ходе некоторых исследований выяснилось, что содержание канцерогена формальдегида в LYFT в 73 раза меньше по сравнению с традиционным способом потребления никотина: 95 микрограммов и 1,3 микрограммов соответственно.
2. Их можно употреблять где угодно и когда угодно
Не нужно отрываться от важных дел, интересной дискуссии или любимого дела. LYFT можно употреблять в любом месте: в самолете, кинотеатре, метро, офисе и при этом не доставлять дискомфорт окружающим людям. Сами пэки небольшого размера и похожи на подушечки. Одну такую подушечку нужно просто положить под верхнюю губу. Воздействие никотина ощущается как легкое покалывание, а эффект длится от 3 до 30 минут.
3. Они имеют натуральный состав
LYFT выпускают на заводе в Швеции. Для продукта используют никотин фармацевтической категории (тот, что назначают врачи при никотинзаместительной терапии и продают в аптеках), воду, растительные волокна скандинавской сосны и эвкалипта, пищевые добавки, например подсластители и соль, и ароматизаторы. При изготовлении соблюдаются все правила производства пищевых продуктов.
4. Качество продукта тщательно контролируется
Каждый этап производства внимательно отслеживается. Специалисты проверяют состав, структуру и увлажненность смеси, которая содержится внутри пэка, уровень pH и концентрацию никотина.
5. Пэки безопасны для природы
«Бритиш Американ Тобакко» не забывает об экологии — и это хорошая новость. Пэк состоит из биоразлагаемого материала, поэтому не наносит вреда окружающей среде. А пластиковую упаковку, в которой продаются и хранятся подушечки, можно сдать на переработку.
6. Они не окрашивают зубы
Традиционный способ потребления никотина придает зубам желтоватый оттенок из-за смол, которые образуются при горении табака и являются естественным красителем. LYFT не содержит табака и цветных красителей, которые могут повлиять на цвет зубов при его использовании. LYFT также не способствует появлению неприятного запаха изо рта. Так что его можно использовать во время деловых переговоров или свиданий.
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