6 аргументов в пользу LYFT для тех, кто не может обойтись без никотина

1. При потреблении подушечки LYFT не образуют дыма и пепла

Их использование не сопровождается горением, образованием пепла и дыма. В ходе некоторых исследований выяснилось, что содержание канцерогена формальдегида в LYFT в 73 раза меньше по сравнению с традиционным способом потребления никотина: 95 микрограммов и 1,3 микрограммов соответственно.

2. Их можно употреблять где угодно и когда угодно

Не нужно отрываться от важных дел, интересной дискуссии или любимого дела. LYFT можно употреблять в любом месте: в самолете, кинотеатре, метро, офисе и при этом не доставлять дискомфорт окружающим людям. Сами пэки небольшого размера и похожи на подушечки. Одну такую подушечку нужно просто положить под верхнюю губу. Воздействие никотина ощущается как легкое покалывание, а эффект длится от 3 до 30 минут.

3. Они имеют натуральный состав

LYFT выпускают на заводе в Швеции. Для продукта используют никотин фармацевтической категории (тот, что назначают врачи при никотинзаместительной терапии и продают в аптеках), воду, растительные волокна скандинавской сосны и эвкалипта, пищевые добавки, например подсластители и соль, и ароматизаторы. При изготовлении соблюдаются все правила производства пищевых продуктов.