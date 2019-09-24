Зачем нужно смотреть вертикальный сериал Mamba Stories?

Когда-нибудь смотрели вертикальный сериал в screenlife-формате? Это когда весь сюжет разворачивается прямо на экране смартфона. Такой и получился Mamba Stories. Но это не единственная причина увидеть этот сериал. В его создании принял участие основатель компании Bazelevs, продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов.

В основу действия каждого эпизода легли самые эпичные переписки пользователей приложения для знакомств Mamba. Первые серии (всего их будет десять) уже можно посмотреть на Youtube.