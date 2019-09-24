Зачем нужно смотреть вертикальный сериал Mamba Stories?
Когда-нибудь смотрели вертикальный сериал в screenlife-формате? Это когда весь сюжет разворачивается прямо на экране смартфона. Такой и получился Mamba Stories. Но это не единственная причина увидеть этот сериал. В его создании принял участие основатель компании Bazelevs, продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов.
В основу действия каждого эпизода легли самые эпичные переписки пользователей приложения для знакомств Mamba. Первые серии (всего их будет десять) уже можно посмотреть на Youtube.
За 16 лет на Mamba скопились тысячи вдохновляющих, смешных и просто невероятных историй. Для съёмок сериала сервис объявил о конкурсе скриншотов переписок среди пользователей, которые ищут пару в приложении. Так выбрали десять, перенесли их в видео-формат и рассказали это в необычной и ироничной форме.
Игорь Цай
Продюсер проекта
— С одной стороны, онлайн-знакомства не сильно отличаются от традиционных, и стесняться их можно лишь в той степени, в которой стеснительно познакомиться в кафе с девушкой, за которой наблюдаешь вот уже час.
С другой, наше диджитал-зеркало значит для нас сегодня едва ли не больше настоящего, и мы усердно работаем над тем, чтобы выглядеть в глазах цифрового собеседника как можно выигрышнее, особенно когда дело касается отношений. Понаблюдать за этим и предлагает наш сериал.
Здесь всё, как в жизни: невероятные совпадения, неудачные подкаты, советы мамы и подруг, геройская драка в кафе ради девушки и неожиданная ночная переписка с подругой парня.
Иван Петухов
Креативный продюсер
— Для создания Mamba Stories мы использовали хитрый ход: взяли скриншоты реальных переписок и, не изменив в них ни слова, нарастили вокруг «драматургический каркас» — то есть превратили реальность в истории. В итоге получился сериал о живых, не идеальных, смешных и узнаваемых людях, которые всеми силами ищут любовь – часто нелепо, смешно, неуклюже. В общем, как в жизни. А благодаря языку screenlife герои стали ещё более узнаваемыми и, надеюсь, близкими зрителю, ведь именно так мы коммуницируем друг с другом сегодня.
Действие происходит в screenlife-формате — всё разворачивается на экране смартфона главного героя. Истории раскрываются через видеозвонки, переписки, фото, стриминг и голосовые сообщения — сериал говорит с зрителями на самом актуальном языке.
Тимур Бекмамбетов
Создатель языка Screenlife
— Несколько лет назад мы в Bazelevs поставили перед собой большую цель сделать этот мир более человечным. Способ сформировать общественный договор для онлайн-мира, в котором мы проводим полжизни, только один — это рассказывать истории. Таким историями уже стали очень успешные в мире фильмы «Убрать из друзей» и «Поиск».
«Mamba Stories» — это важный шаг на этом же пути, это способ в игровой, комедийной форме и без назидательности рассказать о том, «что такое хорошо и что такое плохо» в мире интернет-знакомств. Надеемся, что бренд Mamba Stories будет развиваться и дальше, и историй внутри него будет больше.
Каждая серия длится пять минут и разыгрывается как полноценный фильм с завязкой, кульминацией и развязкой, часто совсем неожиданной. Первые четыре серии уже доступны к просмотру, а следующие будут выходить каждый вторник и пятницу — на Youtube-канале Mamba.
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