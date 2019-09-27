В Петербурге открылся новый бутик IQOS

В торговом центре «Сити Молл» в Санкт-Петербурге открылся новый бутик IQOS: до конца сентября бренд делает приятные комплименты всем совершеннолетним посетителям.

Фирменный бутик IQOS в ТРК «Сити Молл»

Инновации еще ближе и доступнее

В настоящее время на IQOS полностью переключились уже около 8 миллионов совершеннолетних пользователей* более чем в 40 странах мира, и география продаж продолжает расти. В Санкт-Петербурге находится более 300 точек, где есть возможность приобрести устройство IQOS и навсегда избавиться от дыма и пепла. Причем существуют эти точки в самых разных форматах: просторные фирменные бутики IQOS расположены в ТРЦ «Галерея», ТРК «Питер Радуга» и теперь в ТРК «Сити Молл», а компактные фирменные магазины можно встретить в МЕГА Дыбенко и МЕГА Парнас, других торговых центрах и аэропорту Пулково. Советуем заглянуть и в необычный фирменный IQOS поп-ап на главной ресторанной улице в центре Петербурга – улице Рубинштейна. * По внутренним оценкам ФМИ на апрель 2019 г. Учитывались совершеннолетние потребители, использующие IQOS не менее чем в 70% случаев в течение последних 7 дней на момент опроса.

Фирменный бутик IQOS в ТРК «Питер Радуга»

Фирменный бутик IQOS в ТРЦ «Галерея»

Фирменный IQOS поп-ап на улице Рубинштейна

Фирменный магазин IQOS в МЕГА Парнас

Бренд всегда был внимателен к потребителям – это заложено в нем на уровне идеи. Девайс дают на тест-драйв, новинку можно купить в Trade-in, на устройства распространяется годовая гарантия, а отслужившее устройство IQOS принимают на переработку. Фирменный бутик и магазин IQOS – это место, где совершеннолетний пользователь всегда может приятно провести время после долгого шопинга и познакомиться с новинками бренда. Посетителей встречают дружелюбные консультанты, которые расскажут, как пользоваться IQOS и ухаживать за ним, а также помогут подобрать стильные аксессуары: колпачки, панели и чехлы ярких цветов. Стоит также отметить, что в каждой фирменной точке IQOS все зарегистрированные совершеннолетние пользователи могут получить консультацию по привилегиям и бонусам в рамках программы лояльности IQOS Club. Немногие бренды могут похвастаться таким сервисом! В IQOS его предлагают все фирменные магазины и бутики. Тем более приятно, что c открытием нового бутика в ТРК «Сити Молл» их на карте города стало на один больше – бренд старается быть ближе к своим потребителям.

Фирменный бутик IQOS в ТРК «Сити Молл»

Фирменный бутик IQOS в ТРК «Сити Молл»

Фирменный бутик IQOS в ТРК «Сити Молл»

Технологии, скрытые под стильным корпусом

Казалось бы, в ХХI веке сложно удивить кого-то технологиями, но компании «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) это удалось. Они взяли за основу знакомую привычку и усовершенствовали ее. Так появилась инновационная система нагревания IQOS, делающая привычный ритуал комфортнее для самих пользователей и окружающих. Горение заменили нагреванием, дым – паром, а запах, который впитывается в одежду и волосы, почти искоренили. В результате благодаря нагреванию, а не сжиганию, при использовании IQOS выделяется на 95% меньше вредных веществ по сравнению с сигаретами.* *Среднее снижение уровней вредных веществ (без учета никотина) в аэрозоле IQOS в сравнении с дымом эталонной сигареты, используемой в исследовании (3R4F)

Важно: это не означает снижение риска на 95%. Использование IQOS не исключает риски для здоровья

Как это удалось? Ученые выяснили, что главную опасность для организма представляет не никотин, а продукты горения, содержащиеся в дыме. Чтобы снизить количество этих вредных веществ для пользователя IQOS, ученые Центра исследований и разработок ФМИ решили избавиться от первопричины – горения, заменив его нагреванием до 350°С. Эта оптимальная температура исключает процессы горения и в то же время раскрывает настоящий вкус и аромат продукта. За тем, чтобы температура не поднималась выше, следит инновационная технология HeatControl™. Ее «сердце» – нагревательный элемент – находится в держателе. Нанесенные на элемент дорожки из золота и платины в сочетании способны точно определить температуру нагревания и контролировать ее на протяжении всего процесса использования.

Сложно поверить, но инновационная технология HeatControl™ и более 10 лет работы ученых скрываются за минималистичным стильным корпусом устройств IQOS. Сейчас на российском рынке представлены три модели девайса: IQOS 2.4 Plus – самая популярная на сегодня модель, IQOS 3 – девайс с обновленным дизайном и более быстрой зарядкой и IQOS 3 Multi – модель, которая не требует подзарядки до 10 сеансов подряд при полном ресурсе аккумулятора. IQOS уже более 3 лет меняет жизни петербуржцев к лучшему и продолжает совершенствоваться в своем стремлении построить будущее без дыма и пепла.