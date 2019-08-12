Подведены итоги конкурса на лучший адрес ночной жизни в городе

Sobaka.ru провела конкурс, в котором разыграла смартфон realme 3 Pro. Это флагман молодого китайского бренда, среди многочисленных достоинств которого прокачанная камера с ультраночным режимом и очень емкая батарея. Мы тестировали смартфон во время вечерних и ночных съемок и убедились, что он выдает качественные снимки, даже не думая разряжаться много часов подряд.

Фотографии из одной локации были выложены в нашем аккаунте в инстграме. Участники должны были угадать, где мы сняли скейтера, предложить свой вариант ярких ночных активностей и подписться на страницу @realmerussia. Спасибо! Александровский парк угадали, кажется, все. И мы даже узнали новое и интересное об этом месте. И получили еще много вдохновляющих идей, куда отправиться в Петербурге полуночникам.

Победительницей стала участница под ником @alekssandra_i. Жюри, состоящее из представителей редакции и бренда realme, выбрало ее за самый яркий комментарий в стихах. Александра Иванова получает realme 3 Pro эффектного цвета синий нитро и с внушительным объемом памяти 64 Гб. Поздравляем!