Перед вами очень сложный тест. Сейчас мы испытаем ваши способности к экономии, вашу стойкость перед соблазном и способность точно определять свои цели и следовать им. Этот тест мы составили совместно с Yota, которая представила новую гибкую линейку связи для тех, кто умеет платить только за то, что ему действительно нужно. Она позволяет выбрать любое количество минут и гигабайтов. Вы можете выбрать даже 1 минуту, или 3, или 178 минут, или 777 и точно также с интернетом. Подробнее об условиях можно узнать на сайте Yota.