Перед вами очень сложный тест. Сейчас мы испытаем ваши способности к экономии, вашу стойкость перед соблазном и способность точно определять свои цели и следовать им. Этот тест мы составили совместно с Yota, которая представила новую гибкую линейку связи для тех, кто умеет платить только за то, что ему действительно нужно. Она позволяет выбрать любое количество минут и гигабайтов. Вы можете выбрать даже 1 минуту, или 3, или 178 минут, или 777 и точно также с интернетом. Подробнее об условиях можно узнать на сайте Yota.
Вы в магазине, где хотите купить продукты для приготовления фруктового салата. В супермаркете к вам подошел консультант. Он предлагает взять еще и сыр, только что поступивший в продажу. Но сыр вам не нужен, несмотря на то, что консультант продолжает настаивать на его дегустации. Вы отказываетесь и покупаете только то, что изначально было в вашем списке. Понимаете, почему?
Вам нужно сэкономить деньги и сделать это вы пытаетесь исключив лишнее из коммунальной квитанции. Вы обратили внимание, что разговариваете по стационарному телефону только со сборщиками статистики и агентами салонов красоты. Ваш выбор очевиден. Понимаете, почему?
Представьте, что вы одинокий молодой человек, который выбирает телеканалы. У вас есть две опции: пакет телеканалов, включающий спортивный, музыкальный, геймерский, новостной, о животных, кулинарный, с кино и сериалами, о домоводстве, детский; или пакет телеканалов на ваш выбор.
Вы точно понимаете, что вам подходит. Правда?
Вы хотите записаться на йогу, причем ходить на тренировки вы можете только в своем режиме. Многие фитнес-центры предлагают абонемент, в который входит масса других занятий: 5 тренировок по кроссфиту, занятия бегом по утрам, пилатес по пятницам и сайклинг по выходным. С одной стороны, такой большой выбор, но с другой, вам нужна только йога и ничего другого. Понимаете, о чем мы?
Вы отправились в магазин косметики за средствами для ухода. Но консультант предлагает вам набор, в котором есть не только то, что вам нужно, но и масса других косметических средств: солнцезащитный крем, хайлатер, палетка теней, подводка для глаз и бомбочка для ванной. Вы понимаете, почему стоит сказать консультанту: «Нет, спасибо»?
Вы отправились на обед в новый ресторан, где хотите взять бизнес-ланч. Но его состав вам не пришелся по душе: в него входит суп, который вы не хотите и десерт с клубникой, на которые у вас аллергия. Понимаете, почему лучшим выбором будут отдельные пункты меню, которые вас полностью устраивают?
Вы хотите научиться программированию, но в учебном заведении предлагают взять этот предмет в составе целого курса, включающего еще и массу других дисциплин, которые вам не нужны: астрофизика, экономика, этика делового общения, линейная алгебра, сопромат. Вы же понимаете, почему лучше найти другие курсы, где есть только то, что вам действительно нужно?
Представьте, что на праздник вашему ребенку подарили игрушку, набитую конфетами и другими сладостями. Большая часть из них шоколадные, как раз те, которые он не любит. Праздник испорчен. Понимаете, почему лучше было бы подготовиться заранее и выбрать такой набор, в котором будут только его любимые карамельки?
Вы давно мечтали о домашней оранжерее. И вот вы купили несколько растений, которые нуждаются в пересадке. Вы идете в магазин, чтобы купить новые кашпо для своих питомцев, где они продаются только в комплекте с землей, удобрением и садовыми принадлежностями. Вы же обзавелись всем необходимым заранее и ищете только кашпо. Понимаете, почему этот магазин вам не подходит?
Вы собрались сделать ремонт и для того, чтобы приступить к задуманному, вам не хватает только гвоздей. Вы идете в строительный магазин и находите там гвозди, которые идут в комплекте с отвертками, молотками, гайками и шурупами. Очень полезный набор, но вам нужны только гвозди. Понимаете, почему вам лучше устоять перед соблазном и купить только то, что вам нужно?
Поздравляем, вы все поняли с первого раза.
С Yota все так же просто, как и в примере — вы платите только за то, что вам действительно нужно. Все подробности на сайте.
Здорово! Мы друг друга поняли.
С Yota все так же просто, как и в примере — вы платите только за то, что вам действительно нужно. Все подробности на сайте.
Кажется, у нас закончились примеры.
Но на сайте Yota вы сможете выбрать такие настройки, которые помогут вам платить только за то, что вам действительно нужно.