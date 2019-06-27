Yota всё объяснит в новой рекламной кампании
Yota запустила кампанию, в которой просто и понятно расскажет о своем новом продукте — гибкой линейке минут и интернета.
Благодаря новой услуге каждый абонент сотовой компании выбирает сколько хочет минут — от 0 до 2000 — и сколько хочет трафика: от 1 гигабайта до безлимита. Можно выбрать, например, 137 мин и 16 Гб.
Главным героем рекламной кампании стал сотрудник — руководитель обучения Yota Андрей Тихонов, а хештэгом — #щавсёобъясню.
«Мы решили сделать рекламу максимально понятной. Рассказать о новой линейке попросили Андрея Тихонова. Он просто сидел на кухне в офисе, и мы подумали — почему бы и нет. Во всех роликах Андрей просто и понятно, буквально на пальцах, объясняет, как работает новый продукт», — комментирует кампанию бренд-менеджер Yota Елена Толбузова.
Рекламную кампанию разработали совместно с агентством Friends.Moscow. Она продлится до 15 августа 2019 года.
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