Yota всё объяснит в новой рекламной кампании

Yota запустила кампанию, в которой просто и понятно расскажет о своем новом продукте — гибкой линейке минут и интернета.

Благодаря новой услуге каждый абонент сотовой компании выбирает сколько хочет минут — от 0 до 2000 — и сколько хочет трафика: от 1 гигабайта до безлимита. Можно выбрать, например, 137 мин и 16 Гб.