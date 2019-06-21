Каждый, кто читает книги в приложении Bookmate минимум 30 минут в день в течение месяца, получит до 1,5 гигабайта дополнительного интернет-трафика в месяц.

Стать участником акции просто: достаточно скачать последнюю версию приложения «Мой Билайн», зайти на страницу акции, принять ее условия и затем следовать инструкции из SMS. Кстати, участники могут приобрести премиум-подписку на Bookmate по специальной цене — за 199 рублей вместо 499 рублей в месяц. При этом просто открыть приложение и ждать начисления бонусов не получится: сервис отслеживает скорость чтения. Если пользователь читает одну страницу больше 5 минут или, наоборот, перелистывает страницы быстрее средней скорости чтения выбранного произведения другими людьми, он не получит дополнительный трафик.

Акция продлится до 31 декабря 2019 года. Предложение доступно для абонентов тарифов «Анлим», «Супер Анлим», «Первые гиги», «Двойной Анлим», «Семья», «Супер семья», «Супер семья+», а также линеек «ВСЁмоё!» и «ВСЁ в одном».