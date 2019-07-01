Открылся второй бутик IQOS в Петербурге

Бренд IQOS уже два года ведет за собой петербуржцев в будущее без дыма и пепла. Теперь еще большее количество людей смогут познакомиться с инновационной технологией нагревания HeatControl™. Первых посетителей нового бутика, открывшегося в ТРЦ «Питер Радуга», ждали сюрпризы, и их знакомили с широким ассортиментом девайсов и аксессуаров.

Теперь не обязательно ехать в центр города, чтобы приобрести новый девайс или аксессуар к нему. Бутик на проспекте Космонавтов ничуть не уступает флагману бренда ни в ассортименте, ни в оформлении. Это большое пространство, отделанное деревом светлых тонов. Здесь много воздуха и дышится легко – дизайн работает на идею: ведь бренд приближает нас к бездымному будущему. Это, как одно из важнейших преимуществ и мотивов в изменении своих сложившихся привычек, отмечают многие совершеннолетние пользователи IQOS – как новички, так и уже постоянные клиенты бренда, собравшиеся на открытие нового бутика. Вот, что они говорят: при использовании IQOS остаётся меньше запаха на руках, волосах и одежде. Нет дыма и пепла, и нет опасности прожечь мебель, одежду, сиденье в автомобиле. Кроме того, в городе становится все больше IQOS-френдли мест. Да и в целом люди, изменившие свои привычки, скорее всего, доставляют меньше беспокойства окружающим, и им не надо прятаться во время использования девайса.

За каждым устройством IQOS стоят годы научно-исследовательской деятельности и технологической экспертизы: более 400 ученых, исследователей и разработчиков создали технологию HeatControl™, которая обеспечивает постоянство вкуса и ощущений во время использования IQOS. В своем стремлении построить будущее без дыма и пепла IQOS постоянно совершенствуется и уже запустил новую, более совершенную версию девайса (по сравнению со своими предыдущими версиями), в процессе создания которой были учтены потребности и ожидания более чем 7 миллионов совершеннолетних пользователей в 45 странах, которые уже сделали свой выбор в пользу альтернативы без дыма, пепла и горения*. Персонал бутика с удовольствием демонстрировал гостям последние модели девайса: IQOS 3 и IQOS 3 Multi. Эргономичный корпус IQOS 3, особая устойчивость к внешним воздействиям; увеличенный срок службы аккумулятора и новый механизм открытия боковой крышки сделали IQOS еще более надежным и практичным в использовании. Что касается IQOS 3 Multi, то это компактное устройство, созданное по принципу «все в одном», позволяет пользоваться устройством до 10 раз подряд без необходимости подзарядки между сеансами.

Гости с интересом разглядывали витрины, на которых размещено все разнообразие продукции IQOS. Те, кто еще только планирует переключение, обсуждали тест-драйв, чтобы в течение недели оценить все преимущества новинки. Опытные пользователи активно приобретали новые устройства и аксессуары. Существует множество возможностей персонализировать свой девайс: например, более 500 способов придать индивидуальность своему IQOS 3 с помощью сменных панелей, колпачков. А еще есть чехлы, футляры – с их помощью гаджет можно кастомизировать. Новый бутик IQOS: ТРЦ «Питер Радуга», проспект Космонавтов, 14