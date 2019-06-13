Yota запустила в приложении кешбэк-сервис

Сотовый оператор Yota создал раздел «Покупки» в своем приложении для смартфона. В нем можно приобретать товары и возвращать за них часть суммы на счет своего мобильного телефона.

«В ближайшее время в разделе также появятся спецпредложения со скидками, доступные только для клиентов Yota. Кроме того, мы планируем постепенно расширять список партнеров с интересными нашим пользователям товарами и услугами. Деньги от покупок можно тратить, к примеру, на оплату услуг связи дома или в роуминге», – прокомментировал директор направления «Смартфон» Yota Артемий Пономарев.

Для получения части стоимости покупки на счет Yota нужно перейти в разделе «Покупки» на сайт магазина или сервиса. Затем выбрать и оплатить желаемый товар или услугу. После подтверждения оплаты партнером абонент сможет получить на счет мобильного телефона от 1% до 12% от суммы покупки, в зависимости от конкретной компании. Срок возврата может варьироваться от 1 до 90 дней, зависит от подтверждения оплаты партнером.

Yota сотрудничает со многими компаниями, среди них Ponominalu – 3%, «Спортмастер» – 4%, «Связной» – 4%, Yves Rocher – 10%, «Л’Этуаль» – 5%, Aviasales – 1%, «Лабиринт» – 5%. В данный момент абонентам Yota доступны предложения более 30 партнеров.