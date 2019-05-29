В России создали первый телефон с квантовой защитой связи (за 30 миллионов рублей!)

Российские разработчики представили первый телефон с технологией квантовой защиты связи. ViPNet QSS Phone представляет собой стационарный телефон, подключенный к клиенту квантового распределения ключей и серверу. Стоит такой гаджет 30 миллионов рублей — да, дороговато, зато надежно!

Первый российский телефон с технологией квантовой защиты связи разработала компания «Инфотекс» — совместно с центром квантовых технологий МГУ. За счет протокола квантового шифрования, который запускается благодаря подключению к клиенту квантового распределения ключей и специальному серверу, стационарный телефон шифрует голосовой трафик между собеседниками — получить доступ к вашим переговорам совершенно невозможно.

Секрет надежности звонков в фотонах, которые используются для квантовой передачи информации — невозможно измерить их состояние, прямо на него не повлияв. Так, система в телефоне ViPNet QSS Phone генерирует два случайных числа для обоих собеседников, и с помощью фотонов они обмениваются ими и вырабатывают общий ключ. Отмечается, что новинка работает в паре — для того, чтобы звонки были надежно зашифрованы, необходимо составить связь со вторым таким же гаджетом и сформировать тем самым общий секретный ключ для шифрования. Единственный минус телефона в самой технологии — современные квантовые системы могут передавать данные на расстояние до 100 километров, а квантовый телефон всего на 25 километров.

По информации «Ведомостей», серийное производство самых защищенных телефонов в России намечено на конец 2019 года. В первую очередь ими обзаведутся крупные корпорации, посколько утечки данных чаще всего связаны с разглашением информации сотрудниками.

А пока в России создавали самый надежный телефон, напомним, корпорация Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор. Теперь плеер оснащен чипом A10 Fusion, который стоит в iPhone 7.