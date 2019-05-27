Мессенджеры российских туристов будут проверять при въезде в Китай

Генконсульство России в Гуанчжоу предупредило российских туристов об ужесточении контроля на границах — при въезде в Китай их могут попросить показать содержимое мессенджеров. Переписка подвергнется просмотру для того, чтобы убедиться в соотвествии категорий оформленных виз с реальными целями поездки.

Не только при въезде в Китай, но и во время транзитного путешествия через международные аэропорты страны, миграционные власти могу проверить содержимое мобильных телефонов и мессенджеров — видео и фотоматериалы, электронные документы, переписки в Wechat, WhatsApp, Viber и других приложениях. Как сообщает «Интерфакс», такая мера необходима для того, чтобы убедиться в соотвествии категорий оформленных виз с реальными целями поездки. В случае обнаружение компрометирующей информации туристу могут отказать в посещении страны.

Отмечается, что при обнаружении «компромата» — несоответствия визы и реальной цели въезда — туриста отправят в специальное помещение, куда не допускают консульских должностных лиц или представителей авиакомпании-перевозчика. Его обеспечат однократным питанием и депортируют из страны ближайшим обратным рейсом в страну прибытия.

Напомним, Великобритания отменила бумажные миграционные карты для всех иностранцев — такое решение поможет пограничным службам справиться с растущим потоком пассажиров и уделить внимание приезжим, представляющим наибольшую угрозу с точки зрения миграционных правил. А еще «Аэрофлот» изменил правила перевозки животных в салоне самолета — новые требования предъявляются к размерам жестких контейнеров и сумок-переносок для перевозки животных в салоне самолета.