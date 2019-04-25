Yota запустила рекламную кампанию #наyota
Многие рекламные слоганы впечатываются в нашу память и остаются там навсегда. Они становятся мемами или крылатыми фразами. У всех, кто давно мечтал стать автором такой нетленки, появился шанс. Yota запускает новую рекламную кампанию #наyota, чтобы дать возможность своим клиентам рассказать о том, почему они выбрали именно ее.
Что нужно для того, чтобы стать автором? Выполнить всего несколько простых шагов:
- Выбрать любой из рекламных форматов на сайте o.yota.ru.
- Написать, почему вы #наyota.
- Поделиться этим постом на своей странице в Facebook или во «ВКонтакте».
- Дождаться появления своего слогана на всех рекламных площадках города.
Кампания продлится с 15 мая по 15 июня 2019 года и в ее рамках запланировано 800 рекламных мест под ваше мнение в 10 различных рекламных форматах: ТВ-ролик, билборд в городе, радиоролик, видео в интернете, ролик на YoTube, баннер в интернете, реклама в Twitter, Facebook, Instagram или во «ВКонтакте». Успейте увековечить свое изречение!
«Только клиенты Yota могут рассказать всю правду про наши продукты, и почему они выбрали нас. В этой рекламной кампании мы даем слово пользователям Yota, чтобы не искать несуществующих причин», – комментирует директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко.
Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow.
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