Yota запустила рекламную кампанию #наyota

Многие рекламные слоганы впечатываются в нашу память и остаются там навсегда. Они становятся мемами или крылатыми фразами. У всех, кто давно мечтал стать автором такой нетленки, появился шанс. Yota запускает новую рекламную кампанию #наyota , чтобы дать возможность своим клиентам рассказать о том, почему они выбрали именно ее.

Что нужно для того, чтобы стать автором? Выполнить всего несколько простых шагов:

Кампания продлится с 15 мая по 15 июня 2019 года и в ее рамках запланировано 800 рекламных мест под ваше мнение в 10 различных рекламных форматах: ТВ-ролик, билборд в городе, радиоролик, видео в интернете, ролик на YoTube, баннер в интернете, реклама в Twitter, Facebook, Instagram или во «ВКонтакте». Успейте увековечить свое изречение!

«Только клиенты Yota могут рассказать всю правду про наши продукты, и почему они выбрали нас. В этой рекламной кампании мы даем слово пользователям Yota, чтобы не искать несуществующих причин», – комментирует директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко.

Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow.